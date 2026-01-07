Deviza
monetáris politika
Európai Központi Bank
infláció
eurózóna

Tovább lassult a drágulás üteme az eurózónában: jövőre már a túl csekély drágulás okozhat problémát

Az Európai Központi Bank a közeljövőben várhatóan nem nyúl a kamatokhoz, de később akár újraindulhat a kamatvágás is. A decemberi infláció azonban telibetalálta az EKB 2 százalékos célját.
K. B. G.
2026.01.07, 15:01
Frissítve: 2026.01.07, 15:25

A tavalyi év utolsó hónapjára az infláció az eurózónában 2 százalékra csökkent éves alapon a novemberi 2,1 százalékos szint után, így az áremelkedés decemberi üteme megegyezett az Európai Központi Bank (EKB) inflációs céljával.

Európai Központi Bank EKB európai bankok infláció
Ha tovább csökken az infláció az eurózónában, az EKB ismét kamatot vághat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters elemzői konszenzusa ugyancsak 2,0 százalékos drágulási ütemet várt decemberre éves alapon, míg az árak novemberhez képest 0,2 százalékkal emelkedtek. A drágulási ütem mérséklődésében szerepet játszott az energiaárak csökkenése, ami ellensúlyozta az élelmiszerárak megugrását. Ugyanakkor a volatilis élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó, így a mögöttes folyamatokat jobban leképező maginfláció is mérséklődött, éves alapon a novemberi 2,4 százalékos drágulás 2,3 százalékra csökkent.

Akár túl alacsony is lehet az infláció

Az eurózóna drágulási üteme az elmúlt évben az EKB 2 százalékos célja közelében alakult, így a kamatszint változása sem valószínű a következő időszakban, a monetáris politika alakítói között vannak, akik némiképp tartanak a drágulás túlzott lassulásától, ami a béremeléseket is túlságosan lefelé nyomhatja az eurózónában. 

Ha az infláció tartósan a kétszázalékos cél alatt alakul, tér nyílhat a további kamatvágások előtt.

Az európai áremelkedési ütemre hatást gyakorolhat az erős euró, a növekvő kínai import és az alacsony energiaár is, melyek együttesen akár mélyen a 2 százalékos cél alá vihetik a drágulás ütemét, ami fékezheti az európai gazdaságot, és további lazításra kényszerítheti az EKB-t.

