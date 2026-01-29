Újabb szankciókat vezetett be az EU Irán ellen

Új szankciókat fogadtak el az Európai Unió külügyminiszterei csütörtökön Irán ellen. Olyan személyeket és entitásokat büntetnek, amelyek részt vettek a tüntetők elleni brutális fellépésben, illetve Oroszország támogatásában.

Újabb szankciókat hozott az EU Irán ellen a tüntetések brutális leverése miatt / Fotó: Middle East Images via AFP

Az Európai Unió Tanácsának hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint további 15 személyt és hat entitást vettek fel a szankciós listára. Köztük van

Eszkandar Momeni belügyminiszter,

Mohammad Movahedi-Azar főügyész és Iman Afsari bíró,

valamint az Iráni Forradalmi Gárda parancsnokai

és magas rangú rendőrtisztek.

Valamennyien szerepet játszottak a tüntetések brutális leverésében,

amely legalább 6300 ember életét követelte.

A döntés további nyomásgyakorlás az iszlám köztársaságra, amelyet amerikai katonai csapás veszélye is fenyeget. Az Egyesült Államok jelentős erőket vont össze a térségben.

Újabb uniós szankciók Irán ellen

Az uniós közlemény szerint az EU immár 247 iráni magánszemély és 50 intézmény ellen vezetett be szankciókat az emberi jogok megsértése miatt.

A szankciók része a külföldi vagyon befagyasztása, beutazási tilalom az EU-ba, gazdasági kapcsolattartás és pénzgyűjtés tilalma, valamint olyan termékek exportjának ellehetetlenítése, amelyeket elnyomásra lehet használni.

Az EU a szankciók mellett ismét szolidaritását fejezte ki az iráni néppel.

Büntetik Oroszország támogatását is

A tanács további szigorításokról döntött az Oroszországnak nyújtott támogatás miatt is; ezek

az újabb szankciók négy személyt és hat intézményt érintenek.

Az utóbbiak közé tartozik a Khojir Missile Development and Production, amely vezető szerepet tölt be az iráni rakétaprogramban, valamint a Sahara Thunder nevű külkereskedelmi vállalat, amely a védelmi tárca fedőcége.

Az orosz kapcsolatok miatt már 24 iráni személy és 26 intézmény áll uniós szankciók alatt.