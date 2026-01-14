Deviza
Vér az utcákon: így rogyott térdre egy újabb olajnagyhatalom – még Európában is reng a föld, Budapestig és Kijevig

Száguldó infláció, lassú növekedés, értéktelen valuta. Irán gazdaságát szankciók, korrupció és hozzá nem értés sújtja.
M. Cs.
2026.01.14, 17:00
Frissítve: 2026.01.14, 17:08

Hetek óta tüntetnek Iránban a súlyos gazdasági válság, a magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, az üzemanyag- és áramhiány miatt, de a tiltakozás egyre inkább politikai felhangot is kap. Sokan a teokratikus rezsim bukását követelik, amely a hozzá nem értéssel, a rossz gazdálkodással és a korrupcióval csődbe vitte az országot. A gazdasági problémákhoz azonban nagyban hozzájárultak az amerikai szankciók is. Olajnagyhatalomról van szó, amely kincset érő energiavagyona ellenére rogyik térdre gazdasági értelemben, ahogy Venezuelával is megtörtént. 

Irán
Irán az összeomlás szélén, elegük van az embereknek / Fotó: Middle East Images via AFP

A tüntetések kiterjedtek az egész országra, a világ most azt várja, hogy Donald Trump amerikai elnök betartja-e az ígéretét, és nyújt-e segítséget az irániaknak. Egyelőre azonban csak azonnali hatályú, 25 százalékos vámokat vetett ki azokra, akik Iránnal és az Egyesült Államokkal is kereskednek.

Ez azonban csak tovább komplikálja a helyzetet – és nem csupán az iszlám köztársaság, hanem az Egyesült Államok számára is. Teherán ugyanis olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washington számra is.

„Elkerülhetetlen, hogy a tiltakozás folytatódni fog” – mondta a brit Financial Timesnak Sanam Vakil, a Chatham House közel-keleti igazgatója. „Nem kellett volna ilyen forradalmi jellegűvé válnia. Rontott a helyzeten, hogy a rezsim nem hajlandó engedményekre, gazdasági és politikai reformokra” – magyarázta.

A zavargások, illetve a véres megtorlás halálos áldozatainak száma nem ismert, de már ezrekre rúghat.

Hatalmas lépés készül a budapesti Trump–Putyin-találkozó felé, egy százmilliós ország azonban még elgáncsolhatja
Újabb diplomáciai manőverrel próbálhatja közelebb hozni a békét Washington: Steve Witkoff és Jared Kushner Putyinnal tárgyalna Moszkvában. A háttérben 20 pontos béketerv körvonalazódik, ám a legkeményebb vitás kérdések továbbra is megoldatlanok, az egyre tüzesebb iráni forradalom pedig a nagyhatalmak figyelmét is elterelte a frontvonalról.

Irán gazdaságát több mint egy évtizede sújtják a szankciók

Irán gazdaságát 2012 óta sújtják az egyre szigorodó nyugati szankciók. Az elsőket még Barack Obama elnök hozta, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra a nukleáris programjának leállítása érdekében, és csatlakozott az erőfeszítésekhez az Európai Unió is.

Gyors ütemben értéktelenedik a riál / Fotó: AFP

Az országot abban az évben 

  • elvágták a Swift globális fizetési rendszertől, 
  • le kellett értékelni a riált, 
  • gyors ütemben nőni kezdett az infláció 
  • és csökkentek a befektetések.

Esfandyar Batmanghelidj, a Bourse & Bazaar Foundation agytröszt alapítója és vezérigazgatója szerint 2012 volt az az év, amikor a 80 milliós ország gazdasága először kezdett el jelentősen visszaesni az 1990-es évek eleje óta. 

A növekedés üteme azóta gyakorlatilag a fele annak, ami addig volt

– mondta erről.

Rövid enyhülést nyújtott a nukleáris megállapodás

2000 és 2012 között a GDP átlagosan évi 4,4 százalékkal bővült – azóta ez az ütem 1,9 százalékra lassult. Rövid időre nyújtott némi enyhülést a 2015-ben megkötött nukleáris egyezmény, amelynek következtében jelentősen lazítottak a szankciókon.

Gyorsulni kezdett a gazdasági növekedés üteme, és az infláció több évtizedes mélypontra, hét százalék alá csökkent, miközben az olajexport 2018 májusában napi 2,8 millió hordós csúcsra ugrott.

A megkönnyebbülés azonban nem tartott sokáig: Trump első elnöksége idején kilépett az egyezményből, és azóta újabb több száz új amerikai szankciót vetettek ki az országra. Ismét kizárták a Swiftből, és az olajexport a következő évben napi 300 ezer hordóra esett vissza.

Economic crisis in Iran negatively impacts the people
Egyre súlyosabb a megélhetési válság / Fotó: Anadolu via AFP

Olajárrobbanás a Közel-Keleten: az egész piac beleremegett az iráni válságba, az októberi csúcsot is elérték az árak – amerikai beavatkozástól rettegnek a befektetők
A geopolitikai kockázat most minden korábbinál jobban befolyásolja a piacot. Az olajárak kilőttek, és az októberi rekord közelében mozognak, miközben a világ figyelme az iráni zavargásokra és az amerikai katonai döntésekre szegeződik.

Az olaj mellett hatalmas gáztartalékokkal is rendelkező országban súlyos az energiahiány, rendszeresek az áramszünetek és gyárleállások, mert a szankciókra hivatkozva Teherán nem képes biztosítani a szükséges befektetéseket a gázkitermelésben, az erőműépítésben és a hatékonyság javításában.

Folyt azonban közben külföldre a pénz: amerikai Energy Information Administration adatai szerint ugyanis Irán Joe Biden elnökségének első három évében 144 milliárd dollár bevételre tett szert az olajexportból. Ennek azonban most a felét a Forradalmi Gárda ellenőrzi, az ebből származó pénzből finanszírozza Teherán térségbeli milicista szövetségeseit és bukása előtt Bassár el-Aszad szíriai elnököt.

Erős érdekcsoportok akadályozzák a reformokat

Az infláció ismét 40 százalékosra gyorsult, és mivel Trump befagyasztotta Irán több milliárd dollárnyi, külföldön lévő vagyonát, 

elvágta az országot a létfontosságú külföldi devizától.

Djavad Salehi-Isfahani, a Virginia Tech iráni származású közgazdásza szerint a nukleáris egyezmény összeomlása kioltotta a reményt az irániakban, ráadásul a rossz kezeléssel vádolt egymást követő kormányok „túl reaktívak” voltak a gazdasági nyomás kezelésében.

Ront a helyzeten, hogy a rezsimen belül egymással versengő hatalmi központok vannak, és nagy erejű érdekcsoportok próbálják megakadályozni a reformokat.

Iran-Oil Transportation
A Forradalmi Gárda ellenőrzi az olajbevételek felét 6 Fotó: NurPhoto via AFP

„Csak akkor reagálnak és próbálnak kiigazítani a gazdaságpolitikát, amikor a helyzet válságosra fordul” – mondta Salehi-Isfahani. A központi bank gyakran halogatta a lépéseket, amíg „már nagyon nehéz volt megvédeni a devizát, és az nagyon gyorsan leértékelődött”.

Az irániak 92 százaléka elégedetlen a rezsimmel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az olajexport decemberben elérte a napi 1,9 millió hordót, a termelés pedig stabilan napi 3,5 millió hordón maradt ugyan, de Iránnak az amerikai korlátozások miatt kedvezményesen kell eladnia termékeit. Irán összeomlása azonban így is vihart kelthet az olajpiacon.

A szankciók évei alatt azonban az irániak nem szenvedtek áruhiánytól, kivéve néhány speciális gyógyszert, például a rákkezelő szereket – amiért Teherán az amerikai korlátozásokat okolja –, még akkor sem, amikor a megélhetési válság súlyosbodott, különösen a tavalyi 12 napos izraeli-iráni háború óta.

A riál negyven százalékot veszített az értékéből, 

az éves infláció decemberben 42 százalékra, az élelmiszerár-infláció 72 százalékra ugrott, a kenyér ára 113 százalékkal emelkedett.

Maszúd Peszeskján iráni elnök éppen a tiltakozások kezdetén nyújtotta be az új költségvetés tervezetét, amely jelentős reálbércsökkentést tartalmaz az állami alkalmazottak számára, és az inflációtól elmaradó mértékben növeli a kiadásokat.

„Gyorsan elégedetlenségbe torkollnak a sérelmek olyan körülmények között, amikor nőnek a megélhetési költségek, de nem tartanak velük lépést a bérek, és veszélybe kerülnek a munkahelyek” – magyarázta a Deutsche Wellének Kasra Qaredaghi, az amerikai University of Central Florida politikatudományi doktorandusza.

Idézett egy felmérést, amely szerint a rezsimmel elégedetlen irániak aránya már eléri a 92 százalékot.

 

