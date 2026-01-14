Vér az utcákon: így rogyott térdre egy újabb olajnagyhatalom – még Európában is reng a föld, Budapestig és Kijevig

Hetek óta tüntetnek Iránban a súlyos gazdasági válság, a magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, az üzemanyag- és áramhiány miatt, de a tiltakozás egyre inkább politikai felhangot is kap. Sokan a teokratikus rezsim bukását követelik, amely a hozzá nem értéssel, a rossz gazdálkodással és a korrupcióval csődbe vitte az országot. A gazdasági problémákhoz azonban nagyban hozzájárultak az amerikai szankciók is. Olajnagyhatalomról van szó, amely kincset érő energiavagyona ellenére rogyik térdre gazdasági értelemben, ahogy Venezuelával is megtörtént.

Irán az összeomlás szélén, elegük van az embereknek / Fotó: Middle East Images via AFP

A tüntetések kiterjedtek az egész országra, a világ most azt várja, hogy Donald Trump amerikai elnök betartja-e az ígéretét, és nyújt-e segítséget az irániaknak. Egyelőre azonban csak azonnali hatályú, 25 százalékos vámokat vetett ki azokra, akik Iránnal és az Egyesült Államokkal is kereskednek.

Ez azonban csak tovább komplikálja a helyzetet – és nem csupán az iszlám köztársaság, hanem az Egyesült Államok számára is. Teherán ugyanis olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washington számra is.

„Elkerülhetetlen, hogy a tiltakozás folytatódni fog” – mondta a brit Financial Timesnak Sanam Vakil, a Chatham House közel-keleti igazgatója. „Nem kellett volna ilyen forradalmi jellegűvé válnia. Rontott a helyzeten, hogy a rezsim nem hajlandó engedményekre, gazdasági és politikai reformokra” – magyarázta.

A zavargások, illetve a véres megtorlás halálos áldozatainak száma nem ismert, de már ezrekre rúghat.

Irán gazdaságát több mint egy évtizede sújtják a szankciók

Irán gazdaságát 2012 óta sújtják az egyre szigorodó nyugati szankciók. Az elsőket még Barack Obama elnök hozta, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra a nukleáris programjának leállítása érdekében, és csatlakozott az erőfeszítésekhez az Európai Unió is.