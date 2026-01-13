Az olaj és a gáz már megindult fölfelé, de Magyarországnak mennyire tesz be Trump legújabb riogatása?
Az európai tőzsdei földgázárak már a 13-i korai kereskedésben elérték a 10 hetes csúcsot a Reuters közlése szerint. A hírügynökség a drágulás mögött három körülményt sorol fel, ezek az előző kereskedési napon a magasabb keresletre reagálva indult drágulás, a short ügyletek és az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségekre vonatkozó előrejelzések.
Sérülékeny az LNG értéklánca
Az Európában meghatározó hollandiai TTF gáztőzsdén a következő havi jegyzés 0,80 százalékkal 31,27 euróra emelkedett megawattóránként (MWh). A korábbi kereskedésben a szerződés ár még 32,23 euró volt, ez tavaly november 4. óta a legmagasabb szint. A márciusi szerződéses ár 0,88 euróval 30,43 euróra nőtt. Az árakat érintő további hatások közül a hírügynökség elősorban az időjárási eseményeket sorolja, míg az Iránnal kapcsolatos eseményeket úgy említi, mint amelyek növelik a cseppfolyós-földgáz szállításának kockázatát. Eszerint:
- Az északnyugat-európai hőmérséklet várhatóan a hétvégéig a jelenlegi szinten marad, majd csökken, ami a jövő héten növelheti a fűtési igényt.
- A szélenergia-termelés várhatóan a hétvégéig stabil marad, majd esik.
- A kisebb szélenergia-termelés jellemzően növeli az erőművek gázigényét.
Az iráni események kapcsán az ING elemzői azokat kockázatokat emelték ki, amelyek a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyós földgáz (LNG) szállítmányokat fenyegetik. Ám zavar támadhat a Törökországba irányuló iráni gáz szállításában is. Szerintük a TTF alapok hiánya miatt nem kellene sok a piac megmozdulásához. Erre pedig jó esély van. Hétfőn ugyanis Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatot folytat Iránnal, 25 százalékos vámtarifával szembesül az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmében.
Amerikai vám fenyeget
Ez nem ígér sok jót Magyaroszágnak sem. Bár a magyar-iráni külkereskedelmi kapcsolatok mindkét ország esetében kisebb tételeket jelentenek, mégis léteznek, és ez számít a friss amerikai közlés szerint. Magyarországra 2024-ben négyezer milliárd forintnyi áru érkezett a perzsa országból. A behozatal az elmúlt években főként nyersanyagból és energiahordozókból állt, de a mennyiségük ingadozott az Irán elleni szankciók miatt. Az iráni olaj így Magyaroszág számára csak későbbi beszerzési forrásként merül fel. Magyarországról Iránba 2024-ben az importnál nagyjából kétszer több, 8,2 ezer milliárd forintnyi árut juttattak a kereskedők, jellemzően mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket. Korábban fontos tétel volt az autóbusz a hozzá tartozó szaktudással, továbbá ígértesnek mutatkoztak az egészségügyhöz kapcsolódó ipari termékek és technológiák. A magyar vállalkozások legújabban takarmányozási és ipari technológiákkal jelentek meg, sőt felmerült a kis atomreaktorok fejlesztése terén indítandó együttműködés is.
Korai aggódni az iráni kapcsolatot büntető döntés miatt
A magyar-iráni külkereskedelem mindkét tétele a töredéke a vámmal sújtandó magyar-amerikai forgalomnak. Magyarország tavalyelőtt (a KSH új módszertana szerint) 2354,7 ezer milliárd forint értékben exportált az USA-ba. Fontos azonban, hogy a friss büntetőintézkedés részletei nem ismertek. Reggeli cikkünk szerint a Fehér Ház honlapján egyelőre nem jelent meg hivatalos dokumentum az új vámokról, sem információ arról, hogy azok Irán összes kereskedelmi partnerére vonatkoznak-e.
Az olajárak is megijedtek
A gázé mellett az olaj ára is emekedik az Irán elleni lehetséges amerikai csapásról és a Kaszpi-tengeri Kővezeték Konzorcium (CPC) szállítmányainak csökkenéséről szóló jelentések közepette. A márciusi szállítású Brent olaj hordónkénti ára már a 65 dollárhoz közelít, de a februári szállítású amerikai könnyűolajé (WTI) is túllépte a 60 dollárt. A piac számára továbbra is fontos, hogy az amerikai vagy izraeli légicsapásokra válaszul Irán lezárja-e a Hormuzi-szorost, vagy megtámadja-e a közel-keleti országokban található termelő létesítményeket.
Az árakat az Oroszországból és Kazahsztánból a CPC terminálján keresztüli szállítások is befolyásolják. A Fekete-tengeren tomboló viharok megzavarják a szállítást, a tankerek már most is késnek a terminál kikötőhelyeinek javítása miatt. A Bloomberg előrejelzése szerint a kazahsztáni olajszállítmányok januárban napi 0,8-0,9 millió hordót tesznek ki, ami 45 százalékkal kisebb mennyiség a decemberben vártnál. Emiatt nemcsak a CPC Blend ára (amely már most is felárral kereskedik a Brenttel szemben) nőhet a következő hónapban, hanem magáé a Brenté is a távolabbi hónapokban történő szállításokhoz képest.