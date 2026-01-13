Az újabb brutális vámokkal pont Trump azokat büntetheti igazán, akikkel meg akar egyezni – nincsenek véletlenek, az amerikai elnök pontosan tudja, mire készül

Kevés részletet lehet egyelőre tudni Donald Trump amerikai elnöknek az Irán kereskedelmi partnereire azonnali hatállyal kivetett vámjaival kapcsolatban, de azok csak tovább komplikálják a helyzetet – és nem csupán az iszlám köztársaság, hanem az Egyesült Államok számára is. Teherán ugyanis olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washington számra is.

Irán a belső támogatóit is mozgósította az amerikai nyomás ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehér Ház honlapján egyelőre nem jelent meg hivatalos dokumentum az új vámokról, sem információ arról, hogy azok Irán összes kereskedelmi partnerére vonatkoznak-e.

A Fehér Ház egyelőre elhárította a médiumok, köztük a CNBC kérdéseit az új vámokkal kapcsolatban,

így azt sem lehet még tudni, hogy azokat Trump az 1977-es International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján vezette-e be.

A legfelsőbb bíróság hamarosan dönt arról, hogy az elnök jogszerűen használta-e a jogszabályt, de a novemberi meghallgatáson mind a konzervatív, mind a liberális bírók kételyeiknek adtak hangot ezzel kapcsolatban.

Irán sok országgal kereskedik, amerikai szövetségesekkel is

A Reuters összeállítása szerint Irán, amely a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) ragja, 147 országgal folytatott külkereskedelmet a Világbank legfrissebb, 2022-es adatai szerint. Elsősorban értelemszerűen energiahordozót exportált és

félkész termékeket,

zöldségeket,

gépeket

és berendezéseket

importált.

A legnagyobb partnere Kína: a Trading Economics szintén 2022-es adatai szerint a világ második legnagyobb gazdaságába irányult az iráni export 40 százaléka – ez 22 milliárd dolláros forgalmat jelent. Az import értéke valamivel alacsonyabb, 15 milliárd dollár volt.

A Kpler adatai szerint tavaly Kína vásárolta fel az iráni olajexport több mint 80 százalékát.

Irán készül az amerikai támadásra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzők egy része szerint az amerikai elnök célja a 2020-ashoz hasonló kereskedelmi megállapodást kötni Kínával, és megpróbálja stabilizálni a kapcsolatokat a két ország között. Hiszen áprilisban Pekingbe készül, hogy megvédje a törékeny tűzszünetet, amelyet a vámháborúban kötött Hszi Csin-ping elnökkel.