Botrány: átadták a lengyelek új, 100 milliárdos óriáshajóját, kiderült, hogy egy másik ország zászlója alatt közlekedik – videón a Jantar Unity

Lengyelországban jelentős szakmai sikernek és egyben politikai viták tárgyának számít az új Jantar Unity Ro-Pax komp átadása. A jármű a gdanski Remontowa hajógyárban épült.
VG
2026.01.20, 07:30
Frissítve: 2026.01.20, 08:58

A Jantar Unity nevű új lengyel komphajó átadása és üzembe helyezése jelentős figyelmet kapott Lengyelországban, miközben szakmai sikerként és politikai viták tárgyaként is megjelenik. A közel 200 méter hosszú Ro-Pax típusú kompot a gdanski Remontowa hajógyárban építették a lengyel tulajdonú Unity Line cégnek – írja az Euronews.

New ''Jantar Unity'' Ferry Presented In Szczecin
A Jantar Unity / Fotó: NurPhoto via AFP

A hajó kapacitása mintegy 400 utas és 270 autó vagy több mint 4100 méter rakodóhossz tehergépjárműveknek. Hajtása négy LNG-üzemű (cseppfolyósított földgáz) motorból és akkumulátoros rásegítésből áll, ami a Balti-tengeren jelenleg közlekedő egyik legkörnyezetbarátabb és legmodernebb kompjává teszi.

A komp ciprusi zászló alatt közlekedik, rendszeres útvonala Swinoujscie (Swinemünde)–Trelleborg (kb. 6,5 óra menetidő), az első menetrend szerinti járat 2026. január 20. körül indul. A hivatalos keresztelő ünnepséget 2026. január 17-én tartották Szczecinben. Donald Tusk miniszterelnök az X platformon lengyel erőműként jellemezte a hajót, és a lengyel hajózás elmúlt 25 évének legnagyobb beruházásaként méltatta.

A projekt támogatói szerint erősíti az ország tengeri összeköttetéseit, javítja a logisztikai függetlenséget és hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez. Ugyanakkor vita bontakozott ki, mivel a kompot lengyelként hirdetik, de ciprusi zászló alatt közlekedik, ami kétségeket ébreszthet.

A jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusai pedig hangsúlyozzák, hogy ők indították el a beruházást, míg a jelenlegi kormányoldal ezt leegyszerűsítőnek és részben félrevezetőnek tartja.

