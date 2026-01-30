Ez nagyon nem fog tetszeni az EU-nak: Putyin nincs egyedül, nem várt ország állt be az oroszok mögé – elkezdte felvásárolni az egyik legértékesebb terméküket

Oroszország 2025-ben 952 millió dollár értékben exportált halat és tenger gyümölcseit Japánba, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – derül ki a Halunió (Fish Union) japán vámstatisztikákon alapuló elemzéséből. Mennyiségi szempontból az export 9 százalékkal emelkedett, elérve a 118 ezer tonnát.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A fagyasztott alaszkai tőkehal szállítások különösen dinamikusan nőttek: mennyisége 2,1-szeresére 1700 tonnára, értéke pedig 2,3-szorosára 3 millió dollárra emelkedett. A szakértők szerint ez az ugrás nagyrészt az előző évi alacsony bázisnak köszönhető. A tőkehal ikra exportja mennyiségi alapon 3 százalékkal 22 ezer tonnára nőtt, ugyanakkor értékben 3 százalékkal csökkent, 109 millió dollárra.

Japán továbbra is a legnagyobb külföldi piaca ennek a terméknek: 2024-ben az orosz ikraexport 56 százalékát tette ki.Jelentős bővülést mutatott a szurimi export is, amely 35 százalékkal 25 ezer tonnára, értékben pedig 55 százalékkal 60 millió dollárra emelkedett. Ez részben azzal magyarázható, hogy a tengeri hajókon végzett tőkehal-szurimi termelés 27 százalékkal 93 ezer tonnára nőtt.

Hasonló trend figyelhető meg a tőkehal filé esetében: mennyisége negyedével 6 ezer tonnára, értéke 30 százalékkal 20 millió dollárra emelkedett, miközben a hajókon készült filétermelés 26 százalékkal 102 ezer tonnára bővült. Ellenkező irányú mozgás zajlott le a fagyasztott hópók (opilio) esetében: mennyisége 10 százalékkal 12 ezer tonnára csökkent, ám értéke 10 százalékkal nőtt, elérve a 228 millió dollárt.

A kamcsatkai rákok exportja ennél markánsabb visszaesést mutatott: mennyisége 35 százalékkal 2800 tonnára, értéke 20 százalékkal 89 millió dollárra esett.Az élő tengeri sün export mennyisége stagnált a 2024-es 9 ezer tonnás szinten, de értéke 10 százalékkal 91 millió dollárra emelkedett. A tintahal szállítások – az alacsony bázis hatására – drámaian, mennyiségi alapon hétszeresére 3 ezer tonnára,

értékben pedig tizenháromszorosára 11 millió dollárra nőttek.

A japán piacra irányuló orosz hal- és tenger gyümölcsei export 2025-ös eredményei jól mutatják, hogy Oroszország sikeresen bővítette kereskedelmét Ázsiával a nyugati szankciók ellenére.