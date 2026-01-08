Deviza
Eddig tette neki a szépet, most hátat fordít szoros szövetségese Donald Trumpnak – kibukhat az amerikai elnök, ha meglátja ezt a kézfogást

Kína az ország második legnagyobb kereskedelmi partnere. Javier Milei hátraarcot csinált, most már nagy ostobaságnak tartaná a szakítást Kínával.
M. Cs.
2026.01.08, 19:18

Javier Milei argentin elnök Donald Trump szoros szövetségese, üdvözölte az Egyesült Államok venezuelai fellépését, mint a „világrend átalakításának” fontos lépését. Oldalt is régen választott, méghozzá Washingtonét, egy dologban azonban nem enged példaképe kérésének: nem hajlandó szakítani Kínával.

szója Javier Milei
Javier Milei nem akar szakítani Kínával, amely többek között az argentin szója jelentős vásárlója / Fotó: Vesna Kostic / Shutterstock

„Trump újratervezi a világrendet, már nem a globalizáció szempontjából gondolkodik, hanem geopolitikai szempontból, és ennek a vitának része a gyilkos szocializmus felszámolása, függetlenül attól, hogy az Venezuelának, Kubának vagy Nicaraguának nevezi-e magát” – mondta Milei a Neura streamingcsatornának adott interjúban, amelyet a Buenos Aires Times ismertetett.

Ebben az átalakulásban bizonyos szereplők jobb pozícióban vannak, min mások. „Mi már a megválasztásom előtt világos álláspontot foglaltunk el; geopolitikai szövetségünk része volt választási programunknak” – emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy „mindig” is „geopolitikai szövetségről” beszélt, mert „a kereskedelmi kérdések párhuzamosan futnak”.

A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza – LLA) párt vezetője azonban azt is világossá tette, hogy nagy ostobaság lenne szakítani Kínával annak ellenére, hogy Washington korlátozni akarja Peking befolyását Latin-Amerikában.

Nem fogom megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Kínával. Az Egyesült Államok sem teszi

– jelentette ki, ami azért is érdekes, mert a kampányában még azt ígérte, hogy befagyasztja a kapcsolatokat Kínával, és kilépteti Argentínát a Mercosurból – egyik sem történt meg, és a jelek szerint nem is fog.

Javier Milei szerint nem a venezuelai olaj megszerzése a cél

Az Egyesült Államok és Venezuela között Delcy Rodríguez ideiglenes kormányával kötött megállapodást illetően, amelynek értelmében Caracas 30-50 millió hordó olajat szállít az Egyesült Államoknak, Milei elutasította azokat a kritikákat, amelyek szerint Washington csak ezt az erőforrást akarta megszerezni.

Kína építi az ország negyedik atomerőművét / Fotó: AFP

„Butaság azt mondani, hogy az olajat akarják megszerezni” – állította, azzal érvelve, hogy a jólét megteremtése a magántulajdon, az intézmények és az élet tiszteletben tartásán múlik.

A Kínával való szakítást a Buenos Aires Herald tudósítása szerint Trump már akkor szorgalmazta, amikor az Argentínának nyújtandó amerikai segélycsomagot tárgyalták, de túl sok pénz forog azonban kockán.

Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága 

évi több milliárd dollár értékben exportál árucikkeket Kínába,

többek között kötöttek jelentős szójaüzleteket is az ősszel – éppen az amerikai termelők rovására.

Kína két vízi erőmű gátjának az építésében is részt vesz / Fotó: AFP

A segélycsomag tárgyalása alatt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már azt is kijelentette, hogy Milei „elkötelezte magát amellett, hogy kiebrudalja Kínát Argentínából” – igaz, később azzal pontosított, hogy „a kikötőkre, katonai bázisokra és megfigyelő létesítményekre utalt, amelyeket Argentínában hoztak létre”.

Kína a második legnagyobb kereskedelmi partner

Kína Argentína második legnagyobb kereskedelmi partnere Brazília után, onnan származik az import zöme, és 

  • az argentin marhahús 
  • és szója 

legnagyobb vásárlója. „Az argentin húsexport 80 százaléka irányul Kínába” – mondta a lapnak Alejandra Conconi, az Argentin–Kínai Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatója.

A Global Times tudósítása szerint decemberben útnak indították az első, 65 ezer tonnás búzaszállítmányt is Argentínából Kínába. A szállítmányt „kulcsfontosságú mérföldkőnek” nevezte Santa Fé tartomány fejlesztési minisztere, a kormányzó szerint pedig a szorosabb kereskedelmi kapcsolatok a világ második legnagyobb gazdaságával elősegítik a növekedést és munkahelyeket teremtenek.

Kína erőműveket épít Argentínában

Az Argentínában megvalósuló fontos kínai projektek közé tartozik két vízerőmű gátjának építése Santa Cruzban – amelyek 2020 óta készenléti állapotban vannak – és az Atucha III építésére vonatkozó szerződés, amely Argentína negyedik atomerőműve lenne.

BRAZIL-RIO DE JANEIRO-CHINA-XI JINPING-ARGENTINE PRESIDENT-MEETING
Javier Milei és Hszi Csin-ping két éve találkozott először / Fotó: Hszinhua via AFP

Kína Neuquén tartományban egy tudományos mélyűrmegfigyelő létesítménnyel is rendelkezik, amely a szkeptikusok szerint teljes titokban működik.

Argentínában azonban nincsenek kínai katonai bázisok és kikötők, és jelenleg tervek sem ilyenek létesítésére.

A megválasztása előtti „nem fogok kereskedni Kínával, nem fogok kereskedni semmilyen kommunistával” ígéret után Milei 180 fokos fordulatot tett, és 2024-ben már „nagyon érdekes kereskedelmi partnernek” nevezte Kínát, majd nem sokkal később találkozott is Hszi Csin-ping elnökkel a G20 brazíliai csúcstalálkozóján, akivel a két ország közötti konstruktív együttműködés kiépítéséről és kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről tárgyalt.

Bár azóta sem történt jelentős új gazdasági bejelentés, több kereskedelmi megállapodást is aláírtak, többek között az argentin baromfihús-export újraindításáról és a dióexport megkezdéséről, valamint egy fontos adóegyezményt.

 

