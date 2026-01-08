Eddig tette neki a szépet, most hátat fordít szoros szövetségese Donald Trumpnak – kibukhat az amerikai elnök, ha meglátja ezt a kézfogást

Javier Milei argentin elnök Donald Trump szoros szövetségese, üdvözölte az Egyesült Államok venezuelai fellépését, mint a „világrend átalakításának” fontos lépését. Oldalt is régen választott, méghozzá Washingtonét, egy dologban azonban nem enged példaképe kérésének: nem hajlandó szakítani Kínával.

Javier Milei nem akar szakítani Kínával, amely többek között az argentin szója jelentős vásárlója / Fotó: Vesna Kostic / Shutterstock

„Trump újratervezi a világrendet, már nem a globalizáció szempontjából gondolkodik, hanem geopolitikai szempontból, és ennek a vitának része a gyilkos szocializmus felszámolása, függetlenül attól, hogy az Venezuelának, Kubának vagy Nicaraguának nevezi-e magát” – mondta Milei a Neura streamingcsatornának adott interjúban, amelyet a Buenos Aires Times ismertetett.

Ebben az átalakulásban bizonyos szereplők jobb pozícióban vannak, min mások. „Mi már a megválasztásom előtt világos álláspontot foglaltunk el; geopolitikai szövetségünk része volt választási programunknak” – emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy „mindig” is „geopolitikai szövetségről” beszélt, mert „a kereskedelmi kérdések párhuzamosan futnak”.

A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza – LLA) párt vezetője azonban azt is világossá tette, hogy nagy ostobaság lenne szakítani Kínával annak ellenére, hogy Washington korlátozni akarja Peking befolyását Latin-Amerikában.

Nem fogom megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Kínával. Az Egyesült Államok sem teszi

– jelentette ki, ami azért is érdekes, mert a kampányában még azt ígérte, hogy befagyasztja a kapcsolatokat Kínával, és kilépteti Argentínát a Mercosurból – egyik sem történt meg, és a jelek szerint nem is fog.

Javier Milei szerint nem a venezuelai olaj megszerzése a cél

Az Egyesült Államok és Venezuela között Delcy Rodríguez ideiglenes kormányával kötött megállapodást illetően, amelynek értelmében Caracas 30-50 millió hordó olajat szállít az Egyesült Államoknak, Milei elutasította azokat a kritikákat, amelyek szerint Washington csak ezt az erőforrást akarta megszerezni.

Kína építi az ország negyedik atomerőművét / Fotó: AFP

„Butaság azt mondani, hogy az olajat akarják megszerezni” – állította, azzal érvelve, hogy a jólét megteremtése a magántulajdon, az intézmények és az élet tiszteletben tartásán múlik.