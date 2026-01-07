Mosolygós plüssökért bolondulnak a vásárlók, a Labubukra már senki nem emlékszik Kínában

Amekkora őrületet jelentett a közelmúltban a Labubu-láz, olyan gyorsan csengett le: 2025. decemberre gyakorlatilag véget is ért, a piaci eladások beszakadása tükrözte a már korábban a részvények kapcsán látható kifulladást. Most egy új nevet kell megtanulni: Kínában a brit Jellycat-termékek iránti rajongás ért a csúcsra. A márka még a Covid–19-világjárvány idején robbant be, mostanra pedig egy hatalmas, több millárd jüan értékűre nőtt piac fontos szereplője lett – írja az Origo.

Egy tortaszeletet formázó Jellycat plüssjáték (illusztráció) / Fotó: Unsplash

A Covid–19 alatt indult a Jellycat hódítása Kínában

A lap a BBC riportja alapján felidézi, hogy a Jellycat márka berobbanása a Covid–19-világjárvány idejére, 2021-re tehető. A brit tervezésű plüssjátékok Kínában való népszerűségéért különösen sokat tettek a közösségi oldalakon megjelent posztok, aminek hatására karácsonyra – ami Kínában elsődlegesen vásárlási és jóval visszafogottabb ünnep, a nálunk ismert hagyománya nincs jelen – már az ajándékozás részévé váltak a plüssfigurák. Sokan a Covid–19 miatti bezártság, magány, szorongás oldására szerettek bele a plüssökbe.

Erre az időszakra tehető a gyűjtői szenvedély megjelenése a Jellycat-figurák körül. Például egy most 32 éves kínai nő mostanra 120 darabos gyűjteménnyel rendelkezik, melynek piaci értéke 36 ezer jüan, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

A gyerekeknek szánt, puha játékokból időközben globális sláger lett, különösen Kínában, ahol a kiábrándult vagy éppen érzelmi izoláltságtól szenvedő fiatalok egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk vigaszért. Isabel Galleymore, a brit Birminghami Egyetem kutatója szerint a termékek népszerűsége „összefügghet azzal a vággyal, hogy az emberek társaságra leljenek”.

A Jellycat már 2015-ben belépett a kínai piacra. A cég képes volt megragadni „a világjárvány hangulatát” – amikor az emberek a fokozott bizonytalanság közepette vigaszt kerestek –, és erre építve növelte sikerét Kínában – mondta Kathryn Read, aki Kínában 15 éve dolgozik üzleti tanácsadóként.

A márka népszerűségét tovább erősítették az ideiglenes pop-up üzletek. Ezekben az átmeneti időre létesített boltokban különleges, kis darabszámban gyártott Jellycat-játékok kaphatók, megvásárlásukat sokan eseménynek tekintik, és az erről szóló közösségi médiás posztok hozzájárulnak a márka iránti érdeklődés növekedéséhez.