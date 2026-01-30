Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad
Feltámadhat a visegrádi négyek együttműködése, ezt a reményt keltette fel tavaly Karol Nawrocki lengyel elnökké és Andrej Babis cseh miniszterelnökké választása. Az Orbán Viktorral szövetséges jobboldali PiS támogatta Nawrocki fél éve foglalta el hivatalát. Most lemérték a támogatottságát, és alig több mint másfél évvel a lengyel parlamenti választás előtt a kormányzó Donald Tusk liberális támogatói még kellemetlenebbül kezdhetnek el fészkelődni, mint mikor „ellenzéki” államelnököt választottak Közép-Európa legnagyobb gazdaságában.
A kutatást a legolvasottabb lengyel hírportál, az Onet rendelte meg. Az eredmény elképesztő különbséget mutatott a generációk közt Nawrocki megítélésében, és pont az ellenkezőjét a sok helyen toposzként sulykolt tételnek, miszerint a fiatalok a liberális gondolkodást választják a konzervatívval szemben.
Karol Nawrocki: 50 alatt egyértelműen övé a lengyelek szíve
Az SW Research kutatóintézet kérdésére háromféleképpen lehetett válaszolni: elégedett Nawrocki elnökségével, nem elégedett, vagy nem tudja eldönteni. A válaszok aránya generációs lebontásban a következőképp alakult:
- A 24 év alatti korosztályban 50,7 százalék elégedett, 26 százalék elégedetlen, 23,3 nem döntött.
- A 25–34 évesek közt: 51,9 – 29,9 – 18,2 százalék.
- A 35–49 évesek között: 43,9 – 36,4 – 19,7 százalék.
- Az arány 50 felett fordult át: ebben a korosztályban a válaszolók 35,2 százaléka volt elégedett, 51,8 elégedetlen, 13 százaléknak nem volt véleménye.
No de a fiatalok pont azok, akik nem szoktak szavazni, ugye?
A politikai közvélemény-kutatások rendszerint a válaszok generációs megoszlásáról is nyújtanak információkat, és az értelmezőik gyakran fűzik hozzá a lábjegyzetet, hogy súlyozni kell, mert a fiatalok rendszerint kevésbé hajlanak valóban elmenni szavazni, mint az idősebbek.
Ha így nézzük, Tusk táborának nem feltétlenül kell aggódnia. Csakhogy nem érdemes így nézni, mert a fiatalok választási inaktivitásának tétele vagy igaz, vagy nem – a lengyel esetben pedig az elnökválasztás tapasztalatai pont azt mutatták, hogy itt nem.
Ha Tuskék csak halványan emlékeznek a következő számokra, az SWE Research eredményeitől bizony beléjük állhat a görcs: az elnökválasztás 2025. június 1-jén tartott, döntő második fordulójában a 18–29 év közötti lengyelek 76,3 százaléka jelent meg szavazni, szemben a 60 felettiek 64,3 százalékával. A részvételük meghaladt az átlagos részvételi arányt is.
Ez bizony egy olyan rekord volt, amely a Holdról is látszott, ráadásul nem anomália, hanem trend.
A 2019-es parlamenti választás nemzetközi összehasonlításban még átlagos volt: az idősebb választók részvételi aránya jóval magasabb volt – 66,2 százalék –, mint a legfiatalabbaké (46,4). Az ezt követő három elnöki, illetve parlamenti választáson azonban a fiatal lengyelek egyre nagyobb kedvet kaptak a szavazásra, és az arány – megfordult.
A PiS-nek van mit nyernie Nawrocki révén
A 42 esztendős gdanski történész Nawrockira szavazni természetesen nem ugyanaz, mint a PiS-re, ha a konzervatív párt áll is mögötte. A PiS, amely a 2023-as választást megnyerte, de nélküle alakítottak kormánykoalíciót, most is az első hely környékén áll, de nem egyértelműen: Nawrocki sikerének gyümölcsét a későbbiekben kellene learatniuk. Ez a fiatalok körében a közvélemény-kutatásokból kiolvashatóan nem lesz könnyű feladat:
- Nawrockira a fiatalok egy része azért szavazott, mert új arcnak látta, és elege volt a hagyományos pártok torzsalkodásából, általában az establishmentből. Koránál fogva is könnyebben fordult hozzájuk, és könnyedén alkalmazta a közösségi médiát, rövidvideókkal árasztva el a TikTokot, az Instagramot és a YouTube-ot.
- Más részük azonban kimondottan Tusk, annak pártja és tábora ellen szavazott.
Tanulni Nawrocki sikeréből, és kiaknázni, ez lesz a lengyel konzervatív ellenzék számára megoldandó feladat a következő másfél évben.
Az Onet cikkének érdekes csavarja: a liberális lap a felmérés átlagos eredményéből bevezetőjében nem azt hozza ki, hogy az Tusk számára komoly figyelmeztetés, hanem hogy Nawrocki számára az, de nem magyarázza meg, hogy miért. A válaszadók 41,8 százaléka dicsérte Nawrockit és 41,4 százaléka nem szerette. A lap nem ejtett szót a lengyel fiatalok átlagosnál magasabb szavazási hajlandóságáról.
Gazdasági programjának sikere tanulság lehet, van azonban a visegrádiak között egy ék is
A lengyel elnök helyzetét ne magyar mintára képzeljük el, erősebb a pozíciója, mint a magyar köztársasági elnöké, és saját programja van. Ami gazdasági és társadalmi téren sokkal közelebb áll a magyar kormánypártok gondolkodásához, mint a Brüsszeli elvek alapján mozgó liberálisokéhoz. A fiatalok szívét nem kizárólag gazdasági programjával nyerte el, de bőven közrejátszhatott ez is.
Az azonosságokat hosszan sorolhatnánk:
- az államnak szerinte szerepe van a lengyelek életkörülményeinek javításában,
- a gazdasági patriotizmust támogatja,
- az otthonteremtést,
- a vidéket,
- nem akarja bevezetni az eurót,
- támogatja az atomenergiát és bírálja Brüsszel zöldhevületét.
Ami a többi visegráditól őt is elválasztja, az az oroszokkal szemben kifejezetten ellenséges viszony. (A lengyel politikát általában is, ez okból a visegrádi együttműködés állását talán pontosabb három és negyedre tenni három és fél helyett.) Ukrajna ügye nem feltétlenül megosztó: az ukrán menekültek túlzó támogatását megvétózta, és jelezte, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba.