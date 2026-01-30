Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 661,47 +0,6% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 920 +0,46% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 206,17 -0,81% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 687,12 +0,05% BUX128 661,47 +0,6% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 920 +0,46% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 206,17 -0,81% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 687,12 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

null
visegrádi négyek
Karol Nawrocki
Donald Tusk
Orbán Viktor

Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad

Már három és félre nőtt a Magyarországgal együttműködő országok száma a visegrádi négyeken belül – mondhatták Budapesten a lengyel elnökválasztás és a cseh parlamenti választás után. Karol Nawrocki fél éve Lengyelország elnöke, lemérték a támogatottságát, és a friss közvélemény-kutatás részleteit látva a kormányzó Donald Tusk támogatóinak ereiben meghűlhet a vér. Jövőre Lengyelországban parlamenti választást tartanak: teljessé válhat a visegrádi létszám?
Pető Sándor
2026.01.30., 13:32

Feltámadhat a visegrádi négyek együttműködése, ezt a reményt keltette fel tavaly Karol Nawrocki lengyel elnökké és Andrej Babis cseh miniszterelnökké választása. Az Orbán Viktorral szövetséges jobboldali PiS támogatta Nawrocki fél éve foglalta el hivatalát. Most lemérték a támogatottságát, és alig több mint másfél évvel a lengyel parlamenti választás előtt a kormányzó Donald Tusk liberális támogatói még kellemetlenebbül kezdhetnek el fészkelődni, mint mikor „ellenzéki” államelnököt választottak Közép-Európa legnagyobb gazdaságában. 

Karol Nawrocki gdanski joghallgató fia kellemes helyzetben van, ha arról érdeklődnénk, kit támogat a korosztálya
Karol Nawrocki gdanski joghallgató fia kellemes helyzetben van, ha arról érdeklődnénk, kit támogat a korosztálya / Fotó: NurPhoto via AFP

A kutatást a legolvasottabb lengyel hírportál, az Onet rendelte meg. Az eredmény elképesztő különbséget mutatott a generációk közt Nawrocki megítélésében, és pont az ellenkezőjét a sok helyen toposzként sulykolt tételnek, miszerint a fiatalok a liberális gondolkodást választják a konzervatívval szemben. 

Karol Nawrocki: 50 alatt egyértelműen övé a lengyelek szíve

Az SW Research kutatóintézet kérdésére háromféleképpen lehetett válaszolni: elégedett Nawrocki elnökségével, nem elégedett, vagy nem tudja eldönteni. A válaszok aránya generációs lebontásban a következőképp alakult:

  • A 24 év alatti korosztályban 50,7 százalék elégedett, 26 százalék elégedetlen, 23,3 nem döntött. 
  • A 25–34 évesek közt: 51,9 – 29,9 – 18,2  százalék.
  • A 35–49 évesek között: 43,9 – 36,4 – 19,7  százalék. 
  • Az arány 50 felett fordult át: ebben a korosztályban a válaszolók 35,2 százaléka volt elégedett, 51,8 elégedetlen, 13 százaléknak nem volt véleménye.

No de a fiatalok pont azok, akik nem szoktak szavazni, ugye?

A politikai közvélemény-kutatások rendszerint a válaszok generációs megoszlásáról is nyújtanak információkat, és az értelmezőik gyakran fűzik hozzá a lábjegyzetet, hogy súlyozni kell, mert a fiatalok rendszerint kevésbé hajlanak valóban elmenni szavazni, mint az idősebbek.

 Ha így nézzük, Tusk táborának nem feltétlenül kell aggódnia. Csakhogy nem érdemes így nézni, mert a fiatalok választási inaktivitásának tétele vagy igaz, vagy nem – a lengyel esetben pedig az elnökválasztás tapasztalatai pont azt mutatták, hogy itt nem.

Ha Tuskék csak halványan emlékeznek a következő számokra, az SWE Research eredményeitől bizony beléjük állhat a görcs: az elnökválasztás 2025. június 1-jén tartott, döntő második fordulójában a 18–29 év közötti lengyelek 76,3 százaléka jelent meg szavazni, szemben a 60 felettiek 64,3 százalékával. A részvételük meghaladt az átlagos részvételi arányt is. 

Ez bizony egy olyan rekord volt, amely a Holdról is látszott, ráadásul nem anomália, hanem trend. 

A 2019-es parlamenti választás nemzetközi összehasonlításban még átlagos volt: az idősebb választók részvételi aránya jóval magasabb volt – 66,2 százalék –, mint a legfiatalabbaké (46,4). Az ezt követő három elnöki, illetve parlamenti választáson azonban a fiatal lengyelek egyre nagyobb kedvet kaptak a szavazásra, és az arány – megfordult. 

FIS Ski Jumping World Cup 2026 In Zakopane, Poland - Day 2
Fotó: NurPhoto via AFP

A PiS-nek van mit nyernie Nawrocki révén

A 42 esztendős gdanski történész Nawrockira szavazni természetesen nem ugyanaz, mint a PiS-re, ha a konzervatív párt áll is mögötte. A PiS, amely a 2023-as választást megnyerte, de nélküle alakítottak kormánykoalíciót, most is az első hely környékén áll, de nem egyértelműen: Nawrocki sikerének gyümölcsét a későbbiekben kellene learatniuk. Ez a fiatalok körében a közvélemény-kutatásokból kiolvashatóan nem lesz könnyű feladat:

  • Nawrockira a fiatalok egy része azért szavazott, mert új arcnak látta, és elege volt a hagyományos pártok torzsalkodásából, általában az establishmentből. Koránál fogva is könnyebben fordult hozzájuk, és könnyedén alkalmazta a közösségi médiát, rövidvideókkal árasztva el a TikTokot, az Instagramot és a YouTube-ot. 
  • Más részük azonban kimondottan Tusk, annak pártja és tábora ellen szavazott. 

Tanulni Nawrocki sikeréből, és kiaknázni, ez lesz a lengyel konzervatív ellenzék számára megoldandó feladat a következő másfél évben.

Az Onet cikkének érdekes csavarja: a liberális lap a felmérés átlagos eredményéből bevezetőjében nem azt hozza ki, hogy az Tusk számára komoly figyelmeztetés, hanem hogy Nawrocki számára az, de nem magyarázza meg, hogy miért. A válaszadók 41,8 százaléka dicsérte Nawrockit és 41,4 százaléka nem szerette. A lap nem ejtett szót a lengyel fiatalok átlagosnál magasabb szavazási hajlandóságáról.

Gazdasági programjának sikere tanulság lehet, van azonban a visegrádiak között egy ék is

A lengyel elnök helyzetét ne magyar mintára képzeljük el, erősebb a pozíciója, mint a magyar köztársasági elnöké, és saját programja van. Ami gazdasági és társadalmi téren sokkal közelebb áll a magyar kormánypártok gondolkodásához, mint a Brüsszeli elvek alapján mozgó liberálisokéhoz. A fiatalok szívét nem kizárólag gazdasági programjával nyerte el, de bőven közrejátszhatott ez is.

Az azonosságokat hosszan sorolhatnánk:

  • az államnak szerinte szerepe van a lengyelek életkörülményeinek javításában, 
  • a gazdasági patriotizmust támogatja, 
  • az otthonteremtést,
  • a vidéket, 
  • nem akarja bevezetni az eurót
  • támogatja az atomenergiát és bírálja Brüsszel zöldhevületét. 

Ami a többi visegráditól őt is elválasztja, az az oroszokkal szemben kifejezetten ellenséges viszony. (A lengyel politikát általában is, ez okból a visegrádi együttműködés állását talán pontosabb három és negyedre tenni három és fél helyett.) Ukrajna ügye nem feltétlenül megosztó: az ukrán menekültek túlzó támogatását megvétózta, és jelezte, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. 

 

   

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Elon Musk

Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot

Eljön majd az idő, amikor alig valaki emlékszik majd arra, hogy a Tesla villanyautókat is gyártott.
1 perc
Karol Nawrocki

Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad

Jövőre parlamenti választást tartanak: ismét teljessé válhat a visegrádi négyek létszáma?
8 perc
kőolajellátás

Kuba alig két-három hétre elegendő olajjal rendelkezik: a szövetségesek leléptek, összeomlik a gazdaság Donald Trump újabb lépése nyomán

Eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu