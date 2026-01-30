Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad

Feltámadhat a visegrádi négyek együttműködése, ezt a reményt keltette fel tavaly Karol Nawrocki lengyel elnökké és Andrej Babis cseh miniszterelnökké választása. Az Orbán Viktorral szövetséges jobboldali PiS támogatta Nawrocki fél éve foglalta el hivatalát. Most lemérték a támogatottságát, és alig több mint másfél évvel a lengyel parlamenti választás előtt a kormányzó Donald Tusk liberális támogatói még kellemetlenebbül kezdhetnek el fészkelődni, mint mikor „ellenzéki” államelnököt választottak Közép-Európa legnagyobb gazdaságában.

Karol Nawrocki gdanski joghallgató fia kellemes helyzetben van, ha arról érdeklődnénk, kit támogat a korosztálya / Fotó: NurPhoto via AFP

A kutatást a legolvasottabb lengyel hírportál, az Onet rendelte meg. Az eredmény elképesztő különbséget mutatott a generációk közt Nawrocki megítélésében, és pont az ellenkezőjét a sok helyen toposzként sulykolt tételnek, miszerint a fiatalok a liberális gondolkodást választják a konzervatívval szemben.

Karol Nawrocki: 50 alatt egyértelműen övé a lengyelek szíve

Az SW Research kutatóintézet kérdésére háromféleképpen lehetett válaszolni: elégedett Nawrocki elnökségével, nem elégedett, vagy nem tudja eldönteni. A válaszok aránya generációs lebontásban a következőképp alakult:

A 24 év alatti korosztályban 50,7 százalék elégedett, 26 százalék elégedetlen, 23,3 nem döntött.

A 25–34 évesek közt: 51,9 – 29,9 – 18,2 százalék.

A 35–49 évesek között: 43,9 – 36,4 – 19,7 százalék.

Az arány 50 felett fordult át: ebben a korosztályban a válaszolók 35,2 százaléka volt elégedett, 51,8 elégedetlen, 13 százaléknak nem volt véleménye.

No de a fiatalok pont azok, akik nem szoktak szavazni, ugye?

A politikai közvélemény-kutatások rendszerint a válaszok generációs megoszlásáról is nyújtanak információkat, és az értelmezőik gyakran fűzik hozzá a lábjegyzetet, hogy súlyozni kell, mert a fiatalok rendszerint kevésbé hajlanak valóban elmenni szavazni, mint az idősebbek.

Ha így nézzük, Tusk táborának nem feltétlenül kell aggódnia. Csakhogy nem érdemes így nézni, mert a fiatalok választási inaktivitásának tétele vagy igaz, vagy nem – a lengyel esetben pedig az elnökválasztás tapasztalatai pont azt mutatták, hogy itt nem.