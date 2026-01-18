Kárpátalja lett a biztonság szimbóluma: rekordkereslet, drága bérlés, kiszámíthatatlan kínálat

Jurij Pita, az Ukrán Ingatlanszakértők Szövetségének korábbi elnöke szerint 2025-ben a lakásvásárlási piac érezhetően aktívabb volt, mint egy évvel korábban, és a tranzakciók zöme ott jött létre, ahol a biztonsági helyzet viszonylag stabil, vagyis a hátországi megyeszékhelyeken.

Kárpátalja lett a biztonság szimbóluma / Fotó: Nemes János / MTI

„A lendület mögött több, egymást erősítő ok áll: a halasztott kereslet (sokan attól tartanak, hogy a háború után drágább lesz), illetve a belső menekültek helyzete, akik egyre gyakrabban váltanak bérlésről vásárlásra azokban a városokban, ahol már évek óta élnek, dolgoznak, és reálisnak látják a hosszabb távú maradást” – fogalmazott.

Olekszandr Bojko ingatlanközvetítő úgy látja, 2025 „a végső alkalmazkodás éve” volt. Míg 2022-ben és 2023 elején sok döntés félelemből, gyors kényszerértékesítésként született, addig 2024–2025-ben a vevők már letisztult céllal rendelkeztek: saját lakhatás, költözés vagy hosszú távú értékmegőrzés. Bojko a legaktívabb piacok között Kijevet, Lemberget, Ungvárt, Luckot, Ternopilt és Ivano-Frankivszkot említette. Szerinte a piac kevésbé „híralapú”: az információs hullámoknál jobban számít a fizetőképesség, a hitelezhetőség, a munkaerőpiac állapota és a befogadó városok üzleti aktivitása.

A számok ugyanebbe az irányba mutatnak. Vitalij Poberezkij, a DIM.RIA ingatlanportál termékfejlesztési vezetője szerint 2025-ben a rakétatámadások és az energiarendszer terhelése mellett is bővült a szektor, leginkább a nyugati régiókban és Kijevben.

Dollárban mérve az új építésű lakások ára nagyjából 9-10 százalékkal emelkedett, a használt lakásoké átlagosan 4-6 százalékkal, miközben Kijevben és több nyugati megyében ennél erősebb drágulást is mértek.

A keresleti oldalon a legnagyobb ugrás Kárpátalján történt: a DIM.RIA adatai szerint az érdeklődés 83 százalékkal nőtt 2024 decemberéhez képest, miközben országosan az átlagos keresletnövekedés 29 százalék körül alakult. A logika egyszerű: Kárpátalja a közbeszédben „a legbiztonságosabb régió” képét kapta meg, ezért a menekülési és a befektetési motiváció ugyanoda koncentrálódik. A kínálat azonban nem tud ugyanilyen tempóban nőni, és ez felfelé tolja az árakat, illetve a bérleti díjakat.