Star Wars
vezetőváltás
Kathleen Kennedy
Lucasfilm
Disney

Véget ért egy korszak a Star Warsnál: teljesült a rajongók álma, új vezetőt kapott a Lucasfilm – Kathleen Kennedy távozása meghozhatja a változást

A Lucasfilm élén bekövetkezett vezetőváltás túlmutat egy egyszerű személyi döntésen, és komoly iparági következményekkel járhat. A Disney-korszak egyik legmeghatározóbb hollywoodi vezetője több mint egy évtized után adja át az irányítást. Kathleen Kennedy távozása egyszerre zár le egy vitákkal és sikerekkel teli időszakot, miközben új stratégiát vetít előre a Star Wars jövőjében.
Gergely Máté
2026.01.18, 20:07

A Lucasfilm történetében ritkán akad olyan vezetőváltás, amely egyszerre hordoz lezárást és újrakezdést. Kathleen Kennedy távozása pontosan ilyen pillanat: elsőre hirtelen irányváltásnak tűnhet, de ez inkább tudatos korszakváltás, főleg annak fényében, hogy a Disney vezérigazgatója, Bob Iger is nemsokára távozik pozíciójából. A Kathleen Kennedy távozása körüli folyamat nemcsak egy 14 éves vezetői ciklus lezárása, hanem annak a kérdésnek is a megválaszolása, hogy a Star Wars Disney-korszaka milyen irányba halad tovább a mozik és a streaming közötti egyensúlykeresésben.

Véget ért egy korszak a Star Warsnál: teljesült a rajongók álma, új vezetőt kapott a Lucasfilm – Kathleen Kennedy távozása meghozhatja a változást
Véget ért egy korszak a Star Warsnál: teljesült a rajongók álma, új vezetőt kapott a Lucasfilm – Kathleen Kennedy távozása meghozhatja a változást / Fotó: SPH Media via AFP

Kathleen Kennedy távozása egy hullámzó korszak végét jelöli

Kennedy 2012-ben, a Disney Lucasfilmet érintő felvásárlását követően vette át a stúdió irányítását. A 4,05 milliárd dolláros (nagyjából ma 1340 milliárd forintos) üzlet után a feladata egyértelmű volt: a Star Warst újra globális mozis és kereskedelmi húzómárkává kellett tenni, miközben a franchise-nak alkalmazkodnia kellett a gyorsan változó médiapiaci környezethez. Az első évek ezt a stratégiát igazolták: 

  • az új trilógia nyitódarabja, az Ébredő Erő kasszasiker lett, 
  • a Zsivány Egyes pedig bebizonyította, hogy a Star Wars világában a fő történetszálon kívül is van mozgástér.

A Kennedy-éra azonban nem volt mentes a feszültségektől. A 2018-as Solo pénzügyi kudarca, valamint a folytatástrilógia megosztó fogadtatása rávilágított arra, hogy 

a nagy költségvetésű mozifilmek esetében a kreatív kockázatok és az üzleti elvárások közötti egyensúly törékeny. 

A stúdió erre részben stratégiai visszafogással reagált: a mozis bemutatók ritkultak, miközben a hangsúly egyre inkább az akkor induló Disney+ streamingplatformra helyeződött át. Ez a döntés üzletileg sikeresnek bizonyult, hiszen olyan sorozatok születtek, melyek új közönségrétegeket értek el, ugyanakkor tovább erősítették azt az érzést, hogy a Star Wars súlypontja átmenetileg eltolódott a nagyvászonról.

Ők veszik át a Lucasfilm vezetését – erre várt a legtöbb rajongó

A hivatalos kommunikáció szerint Kennedy nem távozik a Lucasfilmtől, hanem producerként folytatja a munkát, többek között a következő két mozifilm, A mandalóri és Grogu, valamint a Starfighter előkészítésében is részt vesz. Ez a megfogalmazás fontos: a Disney kommunikációja szerint ez nem kudarc, hanem szimplán átadja a stafétát. A háttérben ugyanakkor jól látható, hogy a vállalat új vezetési modellt vezet be, melyben a kreatív és az üzleti döntéshozatal élesebben válik szét.

Az új felállásban a Lucasfilm elnöki és kreatív irányítói szerepét Dave Filoni tölti be, míg a társelnöki, operatív és pénzügyi felelősség Lynwen Brennan kezébe kerül. 

Ez a kettős struktúra jól illeszkedik a Disney jelenlegi stúdióvezetési filozófiájához: a történetmesélésért egy, a franchise világát belülről ismerő alkotó felel, miközben a költségvetési és működési fegyelem külön vezetői figyelmet kap.

Kennedy vezetői stratégiáját visszatekintve három pillér emelhető ki:

  1. Az első a franchise gyors és széles körű kiterjesztése volt: mozifilmek, streamingsorozatok, élményparkos fejlesztések és licencelt termékek egyszerre építették újra a márkát. 
  2. A második a kiemelt alkotókra építő modell, mely ugyan látványos eredményeket hozott, de időnként kreatív törésekkel és produkciós nehézségekkel járt. 
  3. A harmadik pedig az alkalmazkodás: amikor a mozis modell megingott, Kennedy nyitott a streaming felé, és ezzel biztosította, hogy a Star Wars folyamatosan jelen maradjon a közönség életében.
Premiere Of Disney+'s "The Mandalorian" - Arrivals
A Star Wars-rajongók többsége régóta Dave Filonit szerette volna látni a vezetői székben / Fotó: AFP

Megéri pénzügyileg Kathleen Kennedy távozása?

Filoni és Brennan várható stratégiája ebből a szempontból inkább finomhangolásnak tűnik, mint radikális irányváltásnak. Filoni eddigi pályája alapján a hangsúly a világépítésen és a történeti koherencián lehet: olyan Star Wars-univerzumon, ahol a különböző filmek és sorozatok szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Brennan szerepvállalása ugyanakkor arra utal, hogy 

a Lucasfilm a jövőben óvatosabban bánhat a nagy költségvetésű projektek bejelentésével, és nagyobb hangsúlyt kaphat a tervezhetőség és a megtérülés.

Pénzügyi értelemben ez mérsékeltebb kockázatvállalást, kevesebb félbehagyott fejlesztést és átláthatóbb projektportfóliót jelenthet. Hozzáállásban pedig egy olyan korszak körvonalazódik, melyben a rajongói bizalom visszaépítése legalább olyan fontos, mint az új közönségek megszólítása. A következő évek mozis bemutatói – különösen a 2026-ra és 2027-re tervezett filmek – ebből a szempontból tesztnek tekinthetők: ezek mutatják majd meg, hogy a Lucasfilm képes-e egyszerre stabil üzleti alapokra és erős kreatív vízióra építeni.

Kathleen Kennedy távozása – akár tetszik a rajongóknak, akár nem – nem egy korszak bukásának, hanem lezárásának tekinthető. Az általa vezetett időszak új alapokra helyezte a Star Warst a Disney-n belül, még akkor is, ha nem volt mentes a vitáktól, stratégiai kanyaroktól és a rajongók dühétől. Az új vezetés feladata most az, hogy ebből az örökségből egy kiszámíthatóbb, egységesebb és hosszabb távon fenntartható Star Wars-korszakot formáljon – olyan módon, melyben a kreatív ambíciók és az üzleti realitások végre tartós egyensúlyba kerülnek.

A Disney elnöke nemsokára visszavonul, van egy kivételesen erős utódjelölt

A Disney történelmi bejelentése az abu-dzabi élménypark megépítéséről egybeesik azzal az időszakkal, amikor Bob Iger vezérigazgató távozása már kézzelfogható közelségbe került. Iger 2022-es visszatérése óta nyíltan készíti elő az utódlást, és a tervek szerint 2025-ben adhatja át a cég irányítását. Ebben a helyzetben az új, közel-keleti Disney-park nemcsak stratégiai terjeszkedés, hanem fontos referencia is lehet a leendő utód számára. 

Különösen igaz ez Josh D’Amaróra, aki a Disney Experiences elnökeként kulcsszerepet kapott az abu-dzabi projekt kreatív és működési felügyeletében. A park sikere bizonyíthatja, hogy D’Amaro képes globális léptékű beruházásokat vezetni, miközben alkalmazkodik a helyi kulturális sajátosságokhoz. Mindez azt jelzi, hogy Bob Iger közelgő távozásával párhuzamosan a Disney-nél már nemcsak új park épül, hanem a következő vezérigazgató személye is formálódik.

