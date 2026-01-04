Nincs több kérdés, hivatalos: megüzente a magyaroknak a Lidl legfőbb riválisa, megnyitja-e az első boltját az országban – először szólalt meg a német óriás
A közösségi médiában nemrégiben megjelent, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc, a Kaufland. A Világgazdaság utánajárt, hogy a hír igaz-e.
Megkaptuk a hivatalos választ a Kauflandtól, bevonul-e Magyarországra
„Vállalatunk Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban, valamint a Moldovai Köztársaságban képviselteti magát Kaufland-üzletekkel. Elemzéseinkben rendszeresen vizsgáljuk a világ minden országát a terjeszkedési követelményeink szempontjából.”
Jelenleg nem tervezzük a magyarországi terjeszkedést
– írta válaszában Andrea Kübler vállalati kommunikációért felelős munkatárs. A szóvivő hozzátette, hogy nem áll módjában tájékoztatást adni a terjeszkedési feltételeikről, azaz arról, hogy pontosan milyen követelményeknek kell megfelelnie egy gazdaságnak ahhoz, hogy a német óriás üzletet nyisson.
Sokakat megvezetett a Facebookra kitett álhír
„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarketformában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – írta bejegyzésében egy facebookos oldal december közepén, amiről a Világgazdaság is beszámolt.
Egy másik posztjában az oldal odáig ment, hogy számos érintettet is megszólaltatott a témában, többek között a nemzetközi projektfelelőst, a projekt hazai koordinátorát, valamint a leendő gyöngyösi üzlet operatív vezetőjét. Mindannyian optimisták voltak a magyarországi nyitással és a Kaufland várható fogadtatásával kapcsolatban.
A második bejegyzésben az oldal azt fejtegette, hogy a szóban forgó gyöngyösi üzlet a tervek szerint kisebb alapterületen működne, a fókuszban a friss élelmiszerek lennének, saját márkás, kedvező árú termékeket árusítana, a kialakítása pedig a gyors bevásárlásokra és a városi ritmusra lenne szabva. Mindkét Facebook-posztban arról írnak, hogy a nyitás 2026 elején történhetne meg.
A posztokat több százan lájkolták, illetve sokan megosztották.
Lapunk már akkor azt sejtette, hogy a „hír” minden bizonnyal kacsa, mivel a Kaufland-áruházlánc nem erősítette meg, ráadásul a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoztak.
Mit kell tudni a Kauflandról?
A Kaufland kiskereskedelmi láncot 1984-ben Németországban alapították, a központja Neckarsulmban található. Jelenleg nyolc országban van jelen, ezek:
- Németország,
- Bulgária,
- Csehország,
- Horvátország,
- Moldova,
- Lengyelország,
- Románia,
- Szlovákia.
Ezekben az országokban összesen 1591 bolttal rendelkezik. 2024-ben alkalmazotti létszáma 157 ezer, árbevétele pedig 35,2 milliárd euró (mintegy 13 570 milliárd forint) volt.
A Kaufland anyavállalata az a Schwarz Group, amely egyben a Magyarországon is jelen lévő német kiskereskedelmi lánc, a Lidl anyavállalata is.
A Kaufland egy kisebb üzletformátummal kísérletezik Csehországban
Az osztrák határ közelében fekvő Veselí nad Luznicíben a kiskereskedő egy 2245 négyzetméteres tesztüzletet nyitott, ami a német lánc által preferált méret fele. A kisebb üzlet kevesebb alkalmazottat is igényel: az osztrák határ közelében található fióktelep hatvan főt foglalkoztat. A lánc telepített önkiszolgáló kasszákat is.
A kisebb üzlet lehetővé teszi a Kauflandnak, hogy olyan helyeket is kiszolgáljon, ahol a hagyományos méret kevésbé megfelelő.
A Retail Detail szerint a csökkentett vásárlói felület ellenére Sven Reinhard országmenedzser hangsúlyozta, hogy az ügyfeleknek nem kell kompromisszumot kötniük a választék vagy az élmény terén.
- A Kaufland még a kisebb formátumban is több mint 13 ezer termékből álló kínálatot biztosít.
- Kialakított személyzettel ellátott pultokat regionális specialitásokkal is.
- Ezenkívül lehetőség van nem élelmiszer jellegű szortimentre is, például a Lidl hazai kínálatából is ismert komplett Parkside-termékpaletta is elérhető.
A fióktelep kifejezetten jövőorientált célokkal nyílt meg, így kialakított töltőpontokat elektromos autók számára, illetve feltűnően kevés parkolóhely van egy megszokott Kaufland-üzlethez képest, mindössze 173 darab.