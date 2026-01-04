Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzletnyitás
álhír
Gyöngyös
élelmiszer-kiskereskedelem
kaufland
Schwarz
kiskereskedelmi lánc
bolt
kiskereskedelem

Nincs több kérdés, hivatalos: megüzente a magyaroknak a Lidl legfőbb riválisa, megnyitja-e az első boltját az országban – először szólalt meg a német óriás

Gyöngyösre érkezhet a Lidl egyik nagy riválisa és egyben az anyavállalat Schwarz Group másik kiskereskedelmi lánca – érkezett a bombahír néhány hete. A Világgazdaság megkérdezte a német Kauflandot, hogy valóban megjelennek-e Magyarországon. A német óriás hivatalos válaszában eloszlatta a kételyeket.
Németh Anita
2026.01.04, 12:16
Frissítve: 2026.01.04, 13:01

A közösségi médiában nemrégiben megjelent, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc, a Kaufland. A Világgazdaság utánajárt, hogy a hír igaz-e.

lidl kaufland Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
Megüzente a magyaroknak a Lidl legfőbb riválisa, a Kaufland, hogy megnyitja-e az első boltját az országban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Megkaptuk a hivatalos választ a Kauflandtól, bevonul-e Magyarországra

„Vállalatunk Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban, valamint a Moldovai Köztársaságban képviselteti magát Kaufland-üzletekkel. Elemzéseinkben rendszeresen vizsgáljuk a világ minden országát a terjeszkedési követelményeink szempontjából.”

 Jelenleg nem tervezzük a magyarországi terjeszkedést

– írta válaszában Andrea Kübler vállalati kommunikációért felelős munkatárs. A szóvivő hozzátette, hogy nem áll módjában tájékoztatást adni a terjeszkedési feltételeikről, azaz arról, hogy pontosan milyen követelményeknek kell megfelelnie egy gazdaságnak ahhoz, hogy a német óriás üzletet nyisson.

Sokakat megvezetett a Facebookra kitett álhír

„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarketformában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – írta bejegyzésében egy facebookos oldal december közepén, amiről a Világgazdaság is beszámolt.

Egy másik posztjában az oldal odáig ment, hogy számos érintettet is megszólaltatott a témában, többek között a nemzetközi projektfelelőst, a projekt hazai koordinátorát, valamint a leendő gyöngyösi üzlet operatív vezetőjét. Mindannyian optimisták voltak a magyarországi nyitással és a Kaufland várható fogadtatásával kapcsolatban.

A második bejegyzésben az oldal azt fejtegette, hogy a szóban forgó gyöngyösi üzlet a tervek szerint kisebb alapterületen működne, a fókuszban a friss élelmiszerek lennének, saját márkás, kedvező árú termékeket árusítana, a kialakítása pedig a gyors bevásárlásokra és a városi ritmusra lenne szabva. Mindkét Facebook-posztban arról írnak, hogy a nyitás 2026 elején történhetne meg.

A posztokat több százan lájkolták, illetve sokan megosztották.

Lapunk már akkor azt sejtette, hogy a „hír” minden bizonnyal kacsa, mivel a Kaufland-áruházlánc nem erősítette meg, ráadásul a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoztak. 

Mit kell tudni a Kauflandról?

A Kaufland kiskereskedelmi láncot 1984-ben Németországban alapították, a központja Neckarsulmban található. Jelenleg nyolc országban van jelen, ezek:

  • Németország,
  • Bulgária,
  • Csehország,
  • Horvátország,
  • Moldova,
  • Lengyelország,
  • Románia,
  • Szlovákia.

Ezekben az országokban összesen 1591 bolttal rendelkezik. 2024-ben alkalmazotti létszáma 157 ezer, árbevétele pedig 35,2 milliárd euró (mintegy 13 570 milliárd forint) volt.

A Kaufland anyavállalata az a Schwarz Group, amely egyben a Magyarországon is jelen lévő német kiskereskedelmi lánc, a Lidl anyavállalata is.

A Kaufland egy kisebb üzletformátummal kísérletezik Csehországban

Az osztrák határ közelében fekvő Veselí nad Luznicíben a kiskereskedő egy 2245 négyzetméteres tesztüzletet nyitott, ami a német lánc által preferált méret fele. A kisebb üzlet kevesebb alkalmazottat is igényel: az osztrák határ közelében található fióktelep hatvan főt foglalkoztat. A lánc telepített önkiszolgáló kasszákat is.

A kisebb üzlet lehetővé teszi a Kauflandnak, hogy olyan helyeket is kiszolgáljon, ahol a hagyományos méret kevésbé megfelelő.

A Retail Detail szerint a csökkentett vásárlói felület ellenére Sven Reinhard országmenedzser hangsúlyozta, hogy az ügyfeleknek nem kell kompromisszumot kötniük a választék vagy az élmény terén.

  • A Kaufland még a kisebb formátumban is több mint 13 ezer termékből álló kínálatot biztosít.
  • Kialakított személyzettel ellátott pultokat regionális specialitásokkal is.
  • Ezenkívül lehetőség van nem élelmiszer jellegű szortimentre is, például a Lidl hazai kínálatából is ismert komplett Parkside-termékpaletta is elérhető.

A fióktelep kifejezetten jövőorientált célokkal nyílt meg, így kialakított töltőpontokat elektromos autók számára, illetve feltűnően kevés parkolóhely van egy megszokott Kaufland-üzlethez képest, mindössze 173 darab.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu