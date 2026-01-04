Nincs több kérdés, hivatalos: megüzente a magyaroknak a Lidl legfőbb riválisa, megnyitja-e az első boltját az országban – először szólalt meg a német óriás

A közösségi médiában nemrégiben megjelent, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc, a Kaufland. A Világgazdaság utánajárt, hogy a hír igaz-e.

Megüzente a magyaroknak a Lidl legfőbb riválisa, a Kaufland, hogy megnyitja-e az első boltját az országban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Megkaptuk a hivatalos választ a Kauflandtól, bevonul-e Magyarországra

„Vállalatunk Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban, valamint a Moldovai Köztársaságban képviselteti magát Kaufland-üzletekkel. Elemzéseinkben rendszeresen vizsgáljuk a világ minden országát a terjeszkedési követelményeink szempontjából.”

Jelenleg nem tervezzük a magyarországi terjeszkedést

– írta válaszában Andrea Kübler vállalati kommunikációért felelős munkatárs. A szóvivő hozzátette, hogy nem áll módjában tájékoztatást adni a terjeszkedési feltételeikről, azaz arról, hogy pontosan milyen követelményeknek kell megfelelnie egy gazdaságnak ahhoz, hogy a német óriás üzletet nyisson.

Sokakat megvezetett a Facebookra kitett álhír

„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarketformában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – írta bejegyzésében egy facebookos oldal december közepén, amiről a Világgazdaság is beszámolt.

Egy másik posztjában az oldal odáig ment, hogy számos érintettet is megszólaltatott a témában, többek között a nemzetközi projektfelelőst, a projekt hazai koordinátorát, valamint a leendő gyöngyösi üzlet operatív vezetőjét. Mindannyian optimisták voltak a magyarországi nyitással és a Kaufland várható fogadtatásával kapcsolatban.

A második bejegyzésben az oldal azt fejtegette, hogy a szóban forgó gyöngyösi üzlet a tervek szerint kisebb alapterületen működne, a fókuszban a friss élelmiszerek lennének, saját márkás, kedvező árú termékeket árusítana, a kialakítása pedig a gyors bevásárlásokra és a városi ritmusra lenne szabva. Mindkét Facebook-posztban arról írnak, hogy a nyitás 2026 elején történhetne meg.

A posztokat több százan lájkolták, illetve sokan megosztották.

Lapunk már akkor azt sejtette, hogy a „hír” minden bizonnyal kacsa, mivel a Kaufland-áruházlánc nem erősítette meg, ráadásul a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoztak.