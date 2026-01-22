Romba dőlt Brüsszel energiaterve, Ukrajnának köszönhetik: egyetlen dróntámadás elég volt, hogy megbénítsa a legnagyobb beszállítót

Az Európai Unió harmadik legnagyobb energiaforrása vált egyik pillanatról a másikra bizonytalanná, miután ukrán dróntámadások bénították meg a kazah olajexport kulcsútvonalát. A történet tökéletes lenyomata annak, hogyan vált az energiadiverzifikáció politikai jelszóvá, valódi biztonság nélkül – írta az Origo.

A kazah olaj körül kibontakozó válság megmutatta, mennyire törékeny az Európai Unió energiabiztonsága / Fotó: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

Az elmúlt hónapok eseményei világossá tették, milyen súlyos következményei vannak az Európai Unió elhibázott energiadiverzifikációs stratégiájának. A politikai döntéssel kikényszerített orosz leválás mögött nem épült ki valódi, több lábon álló infrastruktúra, csupán új forrásnevek jelentek meg a statisztikákban. A kockázat azonban maradt – sőt, koncentráltabbá vált.

Ukrajna romba döntötte a kazah olajexportot

Kazahsztán ma Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb importforrása. A probléma az, hogy az EU-ba érkező kazah olaj döntő része egyetlen útvonalon jut el Európába: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén keresztül, amely az oroszországi Novorosszijszknál éri el a Fekete-tengert.

A kazah export mintegy 80 százaléka ezen az útvonalon halad át, így Európa ellátása közvetlenül függ egy geopolitikailag rendkívül sérülékeny csomóponttól.

A közelmúltbeli ukrán dróntámadások azonban súlyos károkat okoztak a terminál berendezéseiben, ami azonnali exportkorlátozásokhoz vezetett.

Kazahsztán kényszerhelyzetbe került: a Kashagan mezőről származó kőolajat először irányították át a belföldi piacra, míg más nagy termelőmezők szállításait eredetileg a Fekete-tenger felé tervezték, majd gyorsan alternatív irányba terelték.

Ezek nem stratégiai döntések voltak, hanem rögtönzött válságkezelési lépések egy elzáródott exportútvonal miatt.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Tengiz mezőn áramellátási probléma miatt ideiglenesen leállt a termelés. Az üzemszünet több százezer tonna kiesést okozott, miközben január elején a kazah olajtermelés összességében 35 százalékkal maradt el a decemberi átlagtól.

Bár egyes termelők ideiglenesen növelték kitermelésüket, a válság egyértelművé tette: Európa kritikus energiaforrásai túlzottan egyetlen logisztikai csatornára épülnek.

A Fekete-tengeren közlekedő, kazah olajat szállító tartályhajók elleni támadások már nem pusztán technikai vagy kereskedelmi kockázatot jelentenek. Ezek a globális energiainfrastruktúra elleni közvetlen fenyegetések. A biztosítási díjak azonnal megugrottak, a kockázatok pedig beépülnek az árakba, amit végső soron az európai fogyasztók fizetnek meg. Nem véletlen, hogy Kazahsztán hivatalosan is felszólította az Egyesült Államokat és Európát a kritikus útvonalak védelmére – ez önmagában is az ellátási lánc sebezhetőségét bizonyítja.