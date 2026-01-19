Erősödnek a hangok, már a nukleáris opció is szóba került Donald Trump fenyegetése miatt – Kínára tartalékolja a páncéltörőt Brüsszel?

Egyre erősödnek azok a hangok az Európai Unióvban, hogy Donald Trump amerikai elnök Grönland miatti vámfenyegetésére válaszul vessék be a nukleáris opciót (Ezt a kifejezést abban az értelemben használják, hogy az ACI alkalmazása a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok teljes megromlásához vezethet, hasonlóan ahhoz, ahogy egy katonai konfliktusban a végső eszközt vetik be – a szerk.), ami Brüsszel „kereskedelmi páncéltörője”, hivatalos nevén a gazdasági kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument – ACI). A tagállamok egyelőre elhalasztották a döntést, de Franciaország mögé felsorakozhat Európa legnagyobb gazdasága, Németország is ebben az ügyben.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter francia kollégája jelenlétében állt ki a kereskedelmi páncéltörő bevetése mellett / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az amerikai elnök február 1-jétől sújtja vámokkal a Grönland függetlensége mellett kiálló európai országokat, a fenyegetés miatt csütörtökre összehívtak egy rendkívüli EU-csúcsot, amelyen szóba kerülhet az ACI is. Emellett minden valószínűség szerint elhalasztják a szavazást az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámok feloldásáról, amelyet már a vámbejelentés előtt többen követeltek az Európai Parlamentben, vagyis veszélybe kerül a nyáron megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodás.

A kényszerítés elleni eszköz bevetését Washington ellen Franciaország sürgeti leginkább.

A bevetéséhez a tagállamok minősített többségre van szükség; ez legalább 15, az uniós népesség 65 százalékát adó tagállam támogatását jelenti.

A német pénzügyminiszter felsorakozott Macron mögé

Ehhez egy lépéssel közelebb került Párizs, miután Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter beállt Emmanuel Macron francia elnök mögé. „Van egy jogilag létrehozott európai eszközkészlet, amely nagyon érzékeny intézkedésekkel reagál a gazdasági zsarolásra. És most fontolóra kell vennünk ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását” – mondta a Politico tudósítása szerint a francia kollégájával tartott berlini tárgyalása alkalmával.

„Most már mindent elő kell készíteni” – mondta, de hangsúlyozta:

Készek vagyunk megoldásokat találni. Kinyújtjuk a kezünket, de nem engedünk a zsarolásnak.

A szavai azt jelentik, hogy a német koalícióban – legalábbis a szociáldemokraták – készek határozottabb fellépésre Washington ellen.