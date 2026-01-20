Grönland indíthatja el az igazi vámháborút az Európai Unió és az Egyesült Államok között

Roppant óvatosnak tűnnek egyelőre az Európai Unió és a tagállamok vezetői a nukleáris opció, a kereskedelmi páncéltörő, hivatalos a gazdasági kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument – ACI) bevetése ügyében. Hivatalosan eddig csak kevesen támogatják, hogy ezt a végső fegyvert vessék be válaszul Donald Trump amerikai elnök Grönland miatti vámfenyegetésére, mert a blokk rendelkezik más lehetőségekkel is.

A csütörtöki EU-csúcson dönthetnek a kereskedelmi páncéltörő bevetéséről / Fotó: AFP

Az amerikai elnök február 1-jétől sújtja vámokkal a Grönland függetlensége mellett kiálló európai országokat, a fenyegetés miatt csütörtökre összehívtak egy rendkívüli EU-csúcsot, amelyen szóba kerülhet az ACI is.

A kényszerítés elleni eszköz bevetését Washington ellen Franciaország sürgeti leginkább, ehhez azonban szüksége lenne a minősített többség biztosítására, vagyis legalább 15, az uniós népesség 65 százalékát adó tagállam támogatásának megszerzésére, és egyelőre kevés jel mutat arra, hogy ez sikerül.

Még maguk az államok is megosztottak, Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter például beállt Emmanuel Macron francia elnök mögé,

Frierdich Merz kancellár azonban inkább a további párbeszédet favorizálja a helyzet eszkalálása helyett.

Azt is megerősítette azonban, hogy „ha kell, akkor természetesen megvédjük európai és német nemzeti érdekeinket”.

Az olaszok óvatosak, Babis kilóg a sorból

A héten zajló davosi Világgazdasági Fórum sok lehetőséget ad az egyeztetésre a blokkon belül és amerikai illetékesekkel is, az európai vezetők pedig egyértelműen összezárnak.

Ursula von der Leyen már Davosban van (jobbra Guy Parmelin svájci államfő) Fotó: AFP

Egyelőre egyetlen tagállam van, amelyik teljesen kilóg a sorból: az Euractiv tudósítása szerint Andrej Babis cseh miniszterelnök újságírók faggatózása ellenére nem ajánlotta fel határozott támogatását Grönlandnak vagy Dániának, azzal érvelve, hogy kontraproduktív lenne a NATO-n belüli konfrontáció.

Óvatosságra intenek az olasz vezetők is, bár Giorgia Meloni kormányfő is helytelennek tartja az amerikai vámokat, és ezt közölte is Trumppal. Guido Crosetto védelmi miniszter azonban még azt is a „lehető legrosszabb válasznak” tartja, ha az EU csupán életbe lépteti a korábban felfüggesztett 93 milliárd euró értékű büntetővámot az amerikai termékekre.