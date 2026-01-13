Deviza
Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese

Nem adta meg az IMF-nek a többmilliós tartozását Ukrajna: adósságspirálban Kijev, hetek kérdése és végleg összerogyhat a gépezet

VG
2026.01.13., 10:30

Kijev több millió dolláros befizetéssel késik a Nemzetközi Valutaalap felé – derül ki a RIA Novosztyi által elemzett IMF-fizetési ütemtervből — közölte a RIA Novosztyi.

kijev
Ketyeg az óra Kijev IMF-hitelének visszafizetése ügyében / Fotó: Anadolu via AFP

A határidő hétfőn, washingtoni idő szerint 00:00-kor (moszkvai idő szerint 08:00-kor) járt le. Ukrajnának 125 737 500 különleges lehívási jog (SDR) összegű adósság egy részét kellett volna visszafizetnie . Ez az IMF hitelezési mechanizmusán keresztül biztosított , az IMF tagországainak forrásaiból finanszírozott források visszafizetése. Kedd reggelig nem volt megerősítés az IMF fizetési naptárában a pénzeszközök beérkezéséről.

Az alap ütemterve szerint Ukrajna következő, 62,5 millió SDR összegű törlesztőrészlete február 24-én esedékes. Kijevnek februárban és áprilisban további több nagyobb hiteltörlesztéssel kell szembenéznie.

Dollármilliárdok hiányoznak a kasszából Kijevben

Január 3-án Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy az országnak 800 milliárd dollárra van szüksége a gazdaság helyreállításához és növekedéséhez a következő tíz évben. Hozzátette, hogy Kijev ezt a finanszírozást támogatások, hitelek és magánbefektetések révén várja.

Ukrajna 2026-os költségvetését rekordhiánnyal fogadták el. Dmitro Razumkov, a Verhovna Rada képviselője szerint a források, beleértve a katonai fizetésekre és fegyverekre szánt forrásokat is, akár már februárban kifogyhatnak. Eközben a kijevi tisztviselők arra számítanak, hogy a költségvetési lyukakat nyugati partnerek segélyeivel fogják betömni, amelyet fokozatosan csökkentenek.

Az ellenségeskedés beszüntetése és az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentése – ahogy Oroszország már többször is kijelentette – megmentést jelenthet. Ukrajna azonban továbbra sem törődik a békefelhívásokkal.

Az IMF rossz feltételeket kínál Ukrajnának

Az IMF-finanszírozás kritikus fontosságú Ukrajna számára, amely nagymértékben támaszkodik a donorok pénzére, amióta Oroszország 2022-es inváziója felforgatta a gazdaságát.

Az európai pénzügyi támogatás kulcsfontosságú abból a szempontból is, hogyan ítéli meg az IMF Ukrajna adósságának fenntarthatóságát, ami a legtöbb hitelprogramjának az alapkövetelménye. Kijev és a szervezet ugyan november végén előzetes megállapodást kötött egy új, 8,2 milliárd dolláros hitelprogramról, ezt azonban még az IMF igazgatótanácsának jóvá kell hagynia.

Ráadásul a program rossz feltételeket kínált Ukrajnának, és 

nagyon drága a többi finanszírozási lehetőséghez képest,

a hírt ezért nem fogadta túlságosan lelkesen az ukrán vállalati szektor. Az IMF ugyanis megköveteli az adók emelését, beleértve a kis- és mikrovállalkozások adóit is. Ezen túl az is kérdés, hogy maguk az IMF-hitelek valóban hasznosak-e Ukrajna számára – vélekedett Olekszandr Parascsij, az ukrán Concorde Capital befektetési társaság elemzési vezetője.

Nem adta meg az IMF-nek a többmilliós tartozását Ukrajna: adósságspirálban Kijev, hetek kérdése és végleg összerogyhat a gépezet

Nem adta meg tartozását Ukrajna az IMF-nek.
Az újabb brutális vámokkal pont Trump azokat büntetheti igazán, akikkel meg akar egyezni – nincsenek véletlenek, az amerikai elnök pontosan tudja, mire készül

Egyelőre kevés részlet ismert.
Három síelő halt meg a népszerű sípályán

Szombaton három síelő vesztette életét lavinabalesetekben Kelet-Franciaországban: ketten a Val d’Isere off-piste területén két és fél méter hó alá temetve, egy pedig az Areches-Beaufort síterepen. Az Alpok több régiójában továbbra is magas vagy nagyon magas lavinaveszély van érvényben, különösen a kijelölt pályákon kívül.
