Trump ezt vajon tudja? A venezuelai olaj egy része Kínáé, ölre mehet érte Amerikával – és az arany is kell neki
Donald Trump elnök határozottan állítja, hogy személyesen az ő kezében van az ellenőrzés a venezuelai olaj felett, van azonban egy kis gond: annak az olajnak egy része Kína tulajdona a Caracasszal évekkel korábban kötött szerződések alapján, ami diplomáciai vitát okoz majd a világ két legnagyobb gazdasága között.
Elemzők egy része szerint az amerikai elnök célja a 2020-ashoz hasonló kereskedelmi megállapodást kötni Kínával, és megpróbálja stabilizálni a kapcsolatokat a két ország között. Hiszen áprilisban Pekingbe készül, hogy megvédje a törékeny tűzszünetet, amelyet a vámháborúban kötött Hszi Csin-ping elnökkel.
„Úgy tűnik, az amerikai kormányzat arra összpontosít, hogy elkerülje a szükségtelen eszkalációt vagy ismét felbosszantsa Pekinget, miközben használja a kezében lévő adukat” – mondta az AP amerikai hírügynökségnek Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies nevű agytröszt kínai programjának vezetője.
Nem hiszi, hogy Trump kockáztatná, hogy Venezuelát „olyan gyújtóponttá tegye, amely bonyolítja a kereskedelmi dinamikát vagy az elnök személyes kapcsolatait Hszi Csin-pinggel”.
Venezuela olajjal törlesztette a kínai hiteleket
Egyes becslések szerint Venezuela legalább tízmilliárd dollárral tartozik még Kínának, és a hitelt az immár New York-i börtönben ülő Nicolás Maduro olajjal törlesztette. Peking az elmúlt több mint két évtizedben szoros kapcsolatokat ápolt latin-amerikai országokkal, köztük Venezuelával is, és
milliárdokat fektetett az olajiparába.
Venezuela történelmileg Kína „latin-amerikai kapujának” számított – emlékeztetett az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva Amalendu Misra, a Lancaster Egyetem globális déllel foglalkozó oktatója. Maduróval így kulcsfontosságú szövetségesét veszítette el a régióban.
Misra szerint a kétezres évek eleje óta Kína százmilliárd dollárnyi hitelt nyújtott Venezuelának, ami majdnem a 39 százaléka annak az összegnek, amelyet Latin-Amerikának adott.
A Virginia’s College of William & Mary kutatólaborja, az AidData még nagyobb összegről, a 2000 és 2023 között nyújtott 106 milliárd dollárról számolt be, de nem tudni, hogy Caracas ebből mennyit fizetett vissza.
A pontos számok ugyanis nem nyilvánosak, de a Strait Times tudósítása szerint a Beyond Horizon belga agytröszt úgy becsüli, hogy
decemberben Caracas több mint 12 milliárd dollárral tartozott Pekingnek.
Az ország egyébként is mélyen el van adósodva, becslések szerint körülbelül 60 milliárd dollárnyi nem teljesített kötvénye van . Azonban az állami olajvállalat, a PDVSA kötelezettségeit, a kétoldalú hiteleket és a választott bíróságok által például az amerikai olajipari cégeknek megítélt kártérítést is beleértve a teljes külső adósság körülbelül 150-170 milliárd dollárra rúg.
A meglévő szerződések szerint Kínáé a legtöbb olaj
A meglévő szerződések alapján két kínai állami vállalat,
- a China National Petroleum Corporation
- és a Sinopec
4,4 milliárd hordónyi venezuelai olajkészletre jogosult, ami a Morgan Stanley befektetési bank jelentése szerint a legmagasabb érték a külföldi vállalatok között. Ez azonban elenyésző a világ legnagyobb, 303 milliárd hordós tartalékaihoz képest.
Amerikai cégeknek is több tízmillió dolláros kártérítést ítéltek meg a bíróságok az olajipar államosítása miatt elszenvedett veszteségért, de kérdéses, hogy megkapják-e a pénzt, és ha igen, akkor milyen sorrendben.
Az amerikai kormányzat a héten jelentette be, hogy 30-50 millió hordó olajat értékesít a venezuelai tartalékokból, és ezt az eszközt nyilvánvalóan felhasználja majd Pekinggel szemben.
Amerikai cégektől nem kell majd az olaj?
Trump ugyan azt mondta, hogy az amerikai cégek továbbra is értékesíthetik a venezuelai olajat – többek között Kínának is –, miután újjáépítették az ország olajiparát.
Carlotta Rinaudo, a Veronai Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport kínai szakértője szerint azonban nem biztos, hogy Peking egyetért ezzel a megállapodással. „Őszintén szólva nem lennék olyan biztos abban, hogy Kína megvásárolná az amerikai olajipari óriások által értékesített olajat” – vélekedett.
Peking más erőforrásokra is szemet vetett, az olaj mellett ugyanis Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kiaknázatlan aranykészleteivel is. A China National Petroleum Corporation például már több közös vállalkozást is létrehozott helyi cégekkel Venezuela altalajának feltárására.
Miután olyan sokat invesztáltak az országba, nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsék azt a pénzt
– mondta a szakértő. Kérdés, hogy mennyire hajlandó az Egyesült Államok osztozni a venezuelai ásványkincseken a legnagyobb riválisával. Valószínűleg nem nagyon.