Trump ezt vajon tudja? A venezuelai olaj egy része Kínáé, ölre mehet érte Amerikával – és az arany is kell neki

Donald Trump elnök határozottan állítja, hogy személyesen az ő kezében van az ellenőrzés a venezuelai olaj felett, van azonban egy kis gond: annak az olajnak egy része Kína tulajdona a Caracasszal évekkel korábban kötött szerződések alapján, ami diplomáciai vitát okoz majd a világ két legnagyobb gazdasága között.

Venezuela olajjal törlesztette a Kína által nyújtott hiteleket / Fotó: AFP

Elemzők egy része szerint az amerikai elnök célja a 2020-ashoz hasonló kereskedelmi megállapodást kötni Kínával, és megpróbálja stabilizálni a kapcsolatokat a két ország között. Hiszen áprilisban Pekingbe készül, hogy megvédje a törékeny tűzszünetet, amelyet a vámháborúban kötött Hszi Csin-ping elnökkel.

„Úgy tűnik, az amerikai kormányzat arra összpontosít, hogy elkerülje a szükségtelen eszkalációt vagy ismét felbosszantsa Pekinget, miközben használja a kezében lévő adukat” – mondta az AP amerikai hírügynökségnek Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies nevű agytröszt kínai programjának vezetője.

Nem hiszi, hogy Trump kockáztatná, hogy Venezuelát „olyan gyújtóponttá tegye, amely bonyolítja a kereskedelmi dinamikát vagy az elnök személyes kapcsolatait Hszi Csin-pinggel”.

Venezuela olajjal törlesztette a kínai hiteleket

Egyes becslések szerint Venezuela legalább tízmilliárd dollárral tartozik még Kínának, és a hitelt az immár New York-i börtönben ülő Nicolás Maduro olajjal törlesztette. Peking az elmúlt több mint két évtizedben szoros kapcsolatokat ápolt latin-amerikai országokkal, köztük Venezuelával is, és

milliárdokat fektetett az olajiparába.

Leromlott a venezuelai olaj-infrastruktúra / Fotó: AFP

Venezuela történelmileg Kína „latin-amerikai kapujának” számított – emlékeztetett az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva Amalendu Misra, a Lancaster Egyetem globális déllel foglalkozó oktatója. Maduróval így kulcsfontosságú szövetségesét veszítette el a régióban.

Misra szerint a kétezres évek eleje óta Kína százmilliárd dollárnyi hitelt nyújtott Venezuelának, ami majdnem a 39 százaléka annak az összegnek, amelyet Latin-Amerikának adott.

A Virginia’s College of William & Mary kutatólaborja, az AidData még nagyobb összegről, a 2000 és 2023 között nyújtott 106 milliárd dollárról számolt be, de nem tudni, hogy Caracas ebből mennyit fizetett vissza.