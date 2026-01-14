Deviza
Kína átlépte a Rubikont: végleg győztek az e-autók és a következményt meglátjuk mi is

Amíg tavaly még a tíz százalékot közelítette a kínai autópiac bővülése, az idén jó, ha egy százalékos pluszra futja az ágazat erejéből – ezt a borúlátó prognózist a helyi járműgyártók szövetsége tette közzé. A generációváltás viszont feltartóztathatatlan, az elektromos járművek és tölthető hibridek kínai térnyerése folytatódik.
Kriván Bence
2026.01.14, 20:15

Sokkal lassabb ütemben ugyan, de az idén is növekszik a kínai új generációs (NEV) járművek iránti kereslet – áll a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) friss kitekintésében, amelyben 15,2 százalékos bővülést prognosztizálnak, ami mintegy 19 millió darab, valamilyen formában elektromos hajtással rendelkező autó értékesítését jelenti. 

kínai autópiac Huawei MAEXTRO S800 Luxury Car Popular in China
A Maextro a Huawei támogatását élvezve tört be a kínai autópiacra / Fotó: NurPhoto via AFP

A CAAM a Kínában legyártott és a kereskedőknek átadott személyautók és haszonjárművek számát közli a statisztikáiban, tekintet nélkül arra, hogy a járművet a hazai vagy az exportpiacokon értékesítették. Ez eltér a másik lobbiszervezet, a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) adataitól, amely a forgalomba helyezett személyautók számát tartja nyilván.

A kínai piac beszűkül, bajban lesznek kisebb szereplők

Tavaly a CAAM adatai szerint a kínai gyártók együttvéve 16,49 millió NEV-gépkocsit adtak át, ami 28,2 százalékkal több a 2024-es mennyiségnél. Az érdeklődés egyre inkább az NEV-járművek irányba tolódik el, ezt az is jól jelzi, hogy a teljes kínai gépkocsiállomány növekedését a CAAM csak 1 százalékosra becsüli, magyarán stagnálás felé tart a piac. 

Az idén 34,75 millió új járművet szívhat fel a kínai piac, míg tavaly 34,40 millió jármű kelhetett el, a pontos statisztikát egyelőre nem tették közzé. Ezt azt adatok alapul véve a piac bővülése 2025-ben 9,4 százalékos lehetett, így az idénre várt egy százalék meglehetősen súlyos visszaesést vetít előre. 

A NEV-gyártók viszont további teret nyerhetnek a belsőégésű motorokkal operáló riválisaikkal szemben, részesedésük az újautó-eladásokból 54,7 százalékosra növekedhet a tavalyi 47,9 százalékról. A NEV-autók penetrációja évközben már többször is átlépte a felezővonalat, az idén már végleges lehet a szakítás a leköszönő generációval. Legalábbis a verseny szintjén. 

Az idei prognózis egyébként a teljes személyautó-forgalomban is törést jelez, a CAAM látnokai szerint 30,25 milliót adhatnak el belőlük, ami csak félszázalékos előrelépést jelez a tavalyihoz képest. Öröm az ürömben és a kínai gazdaság megerősödését feltételezi, hogy a haszonjárművek eladása 4,7 százalékkal, 4,5 millióra növekedhet az idén.

Az export sem nő már ugrásszerűen

Ami otthon nem kel el, az exportra megy. Nem is kevés, hiszen a kivitel az idén elérheti a 7,4 millió darabot, ami 4,3 százalékos éves bővülést takar. Igaz, ez is jelentős ütemvesztés a tavaly mért 21,1 százalékos bővülési dinamikát alapul véve. Ugyanakkor

  • az elektromos autókat
  • és a tölthető plug-in hibrideket

magába foglaló NEV-járműkategória exportja viszont tavaly megduplázódott, elérve a 2,62 millió darabot. Idei becslést a várható bővülésről nem közöltek, azt viszont hangsúlyozták, hogy a kínai piac egyrészt a túltelítettség állapotában van, másrészt a kereslet egyre szűkül, a fogyasztói bizalmat, s ezzel a vásárlási hajlandóságot az általános gazdasági helyzetet övező bizonytalanságok tartják gúzsban.

A világpiacon sem optimális a helyzet, a kínai gyártókat sok országban adminisztratív eszközökkel próbálják távol tartani a piactól. Most úgy látszik, hogy az Európai Unió ezen álláspontján változtat, s a büntetővámok alkalmazása helyett áttér a kínai elektromos autók minimáláras elbírálására.

