Kína átlépte a Rubikont: végleg győztek az e-autók és a következményt meglátjuk mi is
Sokkal lassabb ütemben ugyan, de az idén is növekszik a kínai új generációs (NEV) járművek iránti kereslet – áll a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) friss kitekintésében, amelyben 15,2 százalékos bővülést prognosztizálnak, ami mintegy 19 millió darab, valamilyen formában elektromos hajtással rendelkező autó értékesítését jelenti.
A CAAM a Kínában legyártott és a kereskedőknek átadott személyautók és haszonjárművek számát közli a statisztikáiban, tekintet nélkül arra, hogy a járművet a hazai vagy az exportpiacokon értékesítették. Ez eltér a másik lobbiszervezet, a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) adataitól, amely a forgalomba helyezett személyautók számát tartja nyilván.
A kínai piac beszűkül, bajban lesznek kisebb szereplők
Tavaly a CAAM adatai szerint a kínai gyártók együttvéve 16,49 millió NEV-gépkocsit adtak át, ami 28,2 százalékkal több a 2024-es mennyiségnél. Az érdeklődés egyre inkább az NEV-járművek irányba tolódik el, ezt az is jól jelzi, hogy a teljes kínai gépkocsiállomány növekedését a CAAM csak 1 százalékosra becsüli, magyarán stagnálás felé tart a piac.
Az idén 34,75 millió új járművet szívhat fel a kínai piac, míg tavaly 34,40 millió jármű kelhetett el, a pontos statisztikát egyelőre nem tették közzé. Ezt azt adatok alapul véve a piac bővülése 2025-ben 9,4 százalékos lehetett, így az idénre várt egy százalék meglehetősen súlyos visszaesést vetít előre.
A NEV-gyártók viszont további teret nyerhetnek a belsőégésű motorokkal operáló riválisaikkal szemben, részesedésük az újautó-eladásokból 54,7 százalékosra növekedhet a tavalyi 47,9 százalékról. A NEV-autók penetrációja évközben már többször is átlépte a felezővonalat, az idén már végleges lehet a szakítás a leköszönő generációval. Legalábbis a verseny szintjén.
Az idei prognózis egyébként a teljes személyautó-forgalomban is törést jelez, a CAAM látnokai szerint 30,25 milliót adhatnak el belőlük, ami csak félszázalékos előrelépést jelez a tavalyihoz képest. Öröm az ürömben és a kínai gazdaság megerősödését feltételezi, hogy a haszonjárművek eladása 4,7 százalékkal, 4,5 millióra növekedhet az idén.
Az export sem nő már ugrásszerűen
Ami otthon nem kel el, az exportra megy. Nem is kevés, hiszen a kivitel az idén elérheti a 7,4 millió darabot, ami 4,3 százalékos éves bővülést takar. Igaz, ez is jelentős ütemvesztés a tavaly mért 21,1 százalékos bővülési dinamikát alapul véve. Ugyanakkor
- az elektromos autókat
- és a tölthető plug-in hibrideket
magába foglaló NEV-járműkategória exportja viszont tavaly megduplázódott, elérve a 2,62 millió darabot. Idei becslést a várható bővülésről nem közöltek, azt viszont hangsúlyozták, hogy a kínai piac egyrészt a túltelítettség állapotában van, másrészt a kereslet egyre szűkül, a fogyasztói bizalmat, s ezzel a vásárlási hajlandóságot az általános gazdasági helyzetet övező bizonytalanságok tartják gúzsban.
A világpiacon sem optimális a helyzet, a kínai gyártókat sok országban adminisztratív eszközökkel próbálják távol tartani a piactól. Most úgy látszik, hogy az Európai Unió ezen álláspontján változtat, s a büntetővámok alkalmazása helyett áttér a kínai elektromos autók minimáláras elbírálására.