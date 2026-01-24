Ez is eljött: a kínaiak elkezdik átvenni Európa legnagyobb autógyárait, a Magyarországon is népszerű márkát gyárthatják bennük – a saját modelleket már nem veszik

A kínai Chery autógyártó a Jaguar Land Rover (JLR) tulajdonában lévő brit üzemekben gyárthatna autókat – mindezt a brit kormány maga javasolja, a terv pedig olyannyira előrehaladott, hogy azt Keir Starmer miniszterelnök jövő heti pekingi látogatásán meg is vitatják a felek.

Kínai autókat kezdhetnek gyártani Európa legnagyobb autógyáraiban / Fotó: Xinhua via AFP

Ennek lényege, hogy a kínai vállalat a JLR már meglévő nagy-britanniai gyártóegységeit használná a saját járművei előállítására. Erről két, a tárgyalásokhoz közel álló forrás beszélt a Financial Timesnek.

Ráadásul ez a szándék nem újkeletű, az Egyesült Királyság az elmúlt években aktívan próbálta meggyőzni a Chery-t, hogy az országban gyártsa járműveit – tette hozzá három másik bennfentes forrás.

Kínai autókat kezdhetnek gyártani Európa legnagyobb autógyáraiban

Bár a megállapodásról szóló tárgyalások korai szakaszban járnak és a részletek még nem véglegesek, a Chery és a JLR tájékozódó jellegű megbeszéléseket folytat Starmer kínai látogatása alatt, amely egyébként nyolc év után az első alkalom, hogy brit kormányfő Kínába látogat.

Peter Kyle üzleti miniszter elismerte: a kormány azt szeretné, ha a Chery az Egyesült Királyságban létesítene gyártóbázist, és egy meglévő JLR-üzem igénybevétele is a lehetőségek között szerepel.

Ha van egy gyártóüzem, ahol szabad kapacitások vannak, akkor van logika a partnerségek kialakításában, és ez könnyen egy ilyen eset lehet

– nyilatkozta a patinás lapnak.

Egy új, a Chery-vel kötött JLR-megállapodás kulcsfontosságú lenne a kormány azon célkitűzéséhez, hogy az Egyesült Királyság 2035-re évi 1,3 millió járművet gyártson. Ez majdnem kétszerese a Gépjárműgyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) által 2025-re előrejelzett 738 ezer darabos mennyiségnek.

A Chery Omoda és Jaecoo modelljei – ahogy egyébként Magyarországon is – a leggyorsabban növekvő kínai márkák az Egyesült Királyságban. Az Omoda vezetői nem zárták ki egy teljesen új üzem létrehozását az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a vállalathoz közel álló személyek korábban a magas energia- és munkaerőköltségeket jelölték meg a helyi termelés fő akadályaként.