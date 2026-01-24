Ez is eljött: a kínaiak elkezdik átvenni Európa legnagyobb autógyárait, a Magyarországon is népszerű márkát gyárthatják bennük – a saját modelleket már nem veszik
A kínai Chery autógyártó a Jaguar Land Rover (JLR) tulajdonában lévő brit üzemekben gyárthatna autókat – mindezt a brit kormány maga javasolja, a terv pedig olyannyira előrehaladott, hogy azt Keir Starmer miniszterelnök jövő heti pekingi látogatásán meg is vitatják a felek.
Ennek lényege, hogy a kínai vállalat a JLR már meglévő nagy-britanniai gyártóegységeit használná a saját járművei előállítására. Erről két, a tárgyalásokhoz közel álló forrás beszélt a Financial Timesnek.
Ráadásul ez a szándék nem újkeletű, az Egyesült Királyság az elmúlt években aktívan próbálta meggyőzni a Chery-t, hogy az országban gyártsa járműveit – tette hozzá három másik bennfentes forrás.
Kínai autókat kezdhetnek gyártani Európa legnagyobb autógyáraiban
Bár a megállapodásról szóló tárgyalások korai szakaszban járnak és a részletek még nem véglegesek, a Chery és a JLR tájékozódó jellegű megbeszéléseket folytat Starmer kínai látogatása alatt, amely egyébként nyolc év után az első alkalom, hogy brit kormányfő Kínába látogat.
Peter Kyle üzleti miniszter elismerte: a kormány azt szeretné, ha a Chery az Egyesült Királyságban létesítene gyártóbázist, és egy meglévő JLR-üzem igénybevétele is a lehetőségek között szerepel.
Ha van egy gyártóüzem, ahol szabad kapacitások vannak, akkor van logika a partnerségek kialakításában, és ez könnyen egy ilyen eset lehet
– nyilatkozta a patinás lapnak.
Egy új, a Chery-vel kötött JLR-megállapodás kulcsfontosságú lenne a kormány azon célkitűzéséhez, hogy az Egyesült Királyság 2035-re évi 1,3 millió járművet gyártson. Ez majdnem kétszerese a Gépjárműgyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) által 2025-re előrejelzett 738 ezer darabos mennyiségnek.
A Chery Omoda és Jaecoo modelljei – ahogy egyébként Magyarországon is – a leggyorsabban növekvő kínai márkák az Egyesült Királyságban. Az Omoda vezetői nem zárták ki egy teljesen új üzem létrehozását az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a vállalathoz közel álló személyek korábban a magas energia- és munkaerőköltségeket jelölték meg a helyi termelés fő akadályaként.
Azt látni kell, hogy agy nyugati autógyártó és egy kínai rivális közötti ilyen típusú gyártási együttműködés viszonylag ritka a globális autóiparban. Az elemzők szerint azonban ezeknek a megállapodásoknak a száma valószínűleg nőni fog,
mivel az európai autógyárak gyenge kereslettel és a magas termelési költségekkel küzdenek.
A folyamatot teljes egészében érdemes nézni.
- A Chery már rendelkezik egy gyárral Barcelonában, amelyet a Nissantól vásárolt meg,
- pénteken pedig megállapodott egy dél-afrikai Nissan-üzem megvételéről is.
- A Nissan azt sem zárta ki, hogy kínai partnere, a Dongfeng használja sunderlandi üzemét a szabad kapacitások kihasználására.
- A kínai rivális, a Leapmotor szintén partnerségben áll a Stellantis-szal, és idén egy spanyolországi üzemben kezdi meg új modelljei gyártását.
A JLR jelenleg az indiai Tata Motors tulajdonában van és egyébként már rendelkezik közös vállalattal a Chery-vel: 2024-ben megállapodtak, hogy licencbe adják a Freelander márkát a Chery-nek, hogy elektromos járműveket fejlesszenek a kínai csoport platformján.
Konganak az ürességtől a JLR autógyárai
A JLR eközben éppen a tavaly nyári pusztító kibertámadás után lábadozik, amely legalább 196 millió font veszteséget okozott. A Halewoodban és Solihullban található gyárai újraindították a termelést, miután tavaly több mint egy hónapig álltak. A vállalat tervei szerint az idén piacra dobja a Range Rover elektromos változatát, és a Jaguart is teljesen elektromos ultra-prémium márkaként indítja újra.
A tervezett új elektromos modellek ellenére David Bailey, a Birminghami Egyetem professzora szerint
valószínűleg marad szabad kapacitás egy vagy két új modell gyártására a JLR üzemeiben.
A JLR és a Chery számára is előnyös, ha a gyár a maximális kapacitáshoz közel üzemel, mivel ez csökkenti az átlagköltségeket.
Egy olyan időszakban, amikor az európai üzemek kapacitáskihasználtsága alacsony, ez egy módja az űr betöltésének és a kínai márkák Európába vonzásának – magyarázta Bailey, aki szerint ez egy potenciálisan win-win szituáció.
A JLR nem kívánt nyilatkozni, a Chery pedig egyelőre nem reagált a megkeresésekre.