Utcán kóborló galambokat fogtak be és szolgáltak fel egy kínai étteremben kacsahúsként
A botrányos eset még tavaly történt Spanyolországban, a részleteire most derült fény – írja az Origo. A madridi Usera negyedben található Jin Gu kínai étteremhez március 25-én vonultak ki a rendőrök, akik odabent megdöbbentő látványra bukkantak. A helyszínen készült felvételeken szennyezett, azonosítatlan húsokkal teli zsákok, valamint nagy tálakban kopasztott utcai galambok láthatók. A hátborzongató képsorok arra utalnak, hogy a madarakat az étteremben felszolgált fogásokhoz készítették elő, és gyaníthatóan kacsahúsnak hazudva szolgálták fel.
Csótányok, patkánycsapdák, kacsahúsnak eladott galamb: ez volt a kínai étteremben
A beszámolóban az áll, hogy az ellenőrök nyolc törött, rozsdás fagyasztót találtak, amelyek tele voltak címkézetlen, lejárt szavatosságú húsokkal és halakkal. A beszámolók szerint csótányok másztak az ételkészítő területeken, miközben patkánycsapdák hevertek szanaszét a padlón.
Egy másik, gyomorforgató felvételen ruhaszárítókra akasztott húscsíkok lógnak az étterem belsejében.
A hatóságok megállapították, hogy nem voltak hőmérsékletmérők az ételek megfelelő tárolási körülményeinek ellenőrzésére, a főzőberendezések pedig erősen rozsdásak és láthatóan koszosak voltak, ami súlyos közegészségügyi kockázatot jelent.
Az éttermet a hatóságok bezáratták.
Az eset csak a legújabb egy sor olyan botrány közül, amelyben éttermek buktak meg a higiéniai ellenőrzéseken.
2025-ben Japán egyik legnagyobb étteremlánca is kénytelen volt több száz egységét bezárni nagytakarításra, miután több sokkoló ételszennyezési eset látott napvilágot. A marhahúsos rizses ételeiről ismert Szukija elismerte, hogy egy vendég patkányt talált a miszólevesében; nem sokkal később újabb botrány robbant ki, amikor egy tokiói étteremben étkező vendég egy rovart – a hírek szerint csótányt – fedezett fel az ételében.
A legutóbbi eset után a Szukija elrendelte, hogy több mint 2000 éttermének többsége 2025. március 31. és április 4. között ideiglenesen bezárjon, hogy megelőzzék a további károkat.
A vállalat közleményében bocsánatot kért a „jelentős kellemetlenségért és aggodalomért”, hozzátéve, hogy az érintett vendégek visszakapták a pénzüket, és a vezetőség személyesen is elnézést kért tőlük.
Magyarországon tavaly márciusban indult nagy hatósági razzia a kínai éttermekben és büfékben, két kínai éttermet egy munkanapon belül kétszer is be kellett zárni a feltárt szabálytalanságok miatt.
