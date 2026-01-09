Deviza
Utcán kóborló galambokat fogtak be és szolgáltak fel egy kínai étteremben kacsahúsként

Botrányos körülmények miatt zártak be egy kínai éttermet Spanyolország fővárosában: a gyanú szerint kacsahús helyett utcán befogott galambot szolgáltak fel a mit sem sejtő vendégeknek. A kínai étterem sorsa a hatóság általi bezáratás lett.
2026.01.09, 18:10

A botrányos eset még tavaly történt Spanyolországban, a részleteire most derült fény – írja az Origo. A madridi Usera negyedben található Jin Gu kínai étteremhez március 25-én vonultak ki a rendőrök, akik odabent megdöbbentő látványra bukkantak. A helyszínen készült felvételeken szennyezett, azonosítatlan húsokkal teli zsákok, valamint nagy tálakban kopasztott utcai galambok láthatók. A hátborzongató képsorok arra utalnak, hogy a madarakat az étteremben felszolgált fogásokhoz készítették elő, és gyaníthatóan kacsahúsnak hazudva szolgálták fel.

Botrányos állapotok uralkodtak egy spanyolországi kínai étteremben (illusztráció)
Botrányos állapotok uralkodtak egy spanyolországi kínai étteremben (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Csótányok, patkánycsapdák, kacsahúsnak eladott galamb: ez volt a kínai étteremben

A beszámolóban az áll, hogy az ellenőrök nyolc törött, rozsdás fagyasztót találtak, amelyek tele voltak címkézetlen, lejárt szavatosságú húsokkal és halakkal. A beszámolók szerint csótányok másztak az ételkészítő területeken, miközben patkánycsapdák hevertek szanaszét a padlón.

Egy másik, gyomorforgató felvételen ruhaszárítókra akasztott húscsíkok lógnak az étterem belsejében.

A hatóságok megállapították, hogy nem voltak hőmérsékletmérők az ételek megfelelő tárolási körülményeinek ellenőrzésére, a főzőberendezések pedig erősen rozsdásak és láthatóan koszosak voltak, ami súlyos közegészségügyi kockázatot jelent.

Az éttermet a hatóságok bezáratták.

Az eset csak a legújabb egy sor olyan botrány közül, amelyben éttermek buktak meg a higiéniai ellenőrzéseken. 

2025-ben Japán egyik legnagyobb étteremlánca is kénytelen volt több száz egységét bezárni nagytakarításra, miután több sokkoló ételszennyezési eset látott napvilágot. A marhahúsos rizses ételeiről ismert Szukija elismerte, hogy egy vendég patkányt talált a miszólevesében; nem sokkal később újabb botrány robbant ki, amikor egy tokiói étteremben étkező vendég egy rovart – a hírek szerint csótányt – fedezett fel az ételében.

A legutóbbi eset után a Szukija elrendelte, hogy több mint 2000 éttermének többsége 2025. március 31. és április 4. között ideiglenesen bezárjon, hogy megelőzzék a további károkat.

A vállalat közleményében bocsánatot kért a „jelentős kellemetlenségért és aggodalomért”, hozzátéve, hogy az érintett vendégek visszakapták a pénzüket, és a vezetőség személyesen is elnézést kért tőlük.

Magyarországon tavaly márciusban indult nagy hatósági razzia a kínai éttermekben és büfékben, két kínai éttermet egy munkanapon belül kétszer is be kellett zárni a feltárt szabálytalanságok miatt.  

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

