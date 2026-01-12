Elveszett évtized, kínai módra: Peking futólépésben követi Tokió példáját – a japán út végén csak gazdasági katasztrófát fognak találni

A kínai gazdaság lassulása már nem átmeneti megingásnak tűnik, hanem egy mélyebb szerkezeti válság előszelének. Egyre több elem utal arra, hogy Peking ugyanabba a csapdába esik, amely Japánt hosszú stagnálásba taszította, és lehetséges, hogy most kezdődik el egy új „elveszett évtized”.

Egyre nehezebb elkerülni a kérdést: a kínai gazdaság is a kilencvenes évekbeli Japán sorsára juthat? / Fotó: Xinhua via AFP

A párhuzam első pillantásra kézenfekvő. Japán a hetvenes–nyolcvanas években, Kína pedig a kétezres és a 2010-es években élte át látványos gazdasági felemelkedését. Mindkét esetben gyors hitelbővülés hajtotta az exportorientált modellt, és mindkét országban elszálltak az ingatlanárak. Japánnál az ingatlanpiac összeomlása nyitotta meg az utat az „elveszett évtizedek” előtt – ma már a negyediknél tartanak

Jogos tehát a kérdés: miért ne történhetne ugyanez Kínában is, miután a 2020-ban kipukkadt ingatlanlufi utórezgései máig tartanak?

A derűlátók sokáig azzal érveltek, hogy Kína jobb helyzetben van, mint Japán volt a kilencvenes évek elején. Kína például jóval szegényebb:

míg Japán egy főre jutó jövedelme 1990-ben meghaladta az amerikait,

Kínáé 2020-ban mindössze a 17 százaléka volt.

Emiatt elvileg óriási tér nyílna a felzárkózásra. Ráadásul Peking tanulhatna Japán hibáiból.

Csakhogy 2026 felé közeledve egyre több jel mutatja: ezek az előnyök nem biztos, hogy elegendők. Az ingatlanpiac még mindig nem találta meg az alját, a beruházások csökkennek, a fogyasztói bizalom törékeny. Mindeközben egyre erősebben kísért a defláció.

Defláció és „involúció” nyomja a kínai gazdaságot

A kínai vezetés egy ideje az úgynevezett „involúciótól” tart: a túltermelés miatt kiéleződő árverseny lefelé nyomja az árakat, visszafogja a fogyasztást, és pénzügyi bajba sodorja az eladósodott cégeket. Ez a spirál jól ismert Japán történetéből.

Japánban önmagában nem a defláció volt a fő probléma, hanem az, amit jelzett: egy kettészakadt gazdaság kialakulását. Egyes, főként exportáló iparágak rendkívül termelékenyek maradtak, miközben a belföldi szolgáltatások lemaradtak. A pénzügyi rendszer pedig nem kényszerítette ki a szükséges tisztulást.

Hiába a pekingi szigor, elfogyott a lendület: egyre több adat jelzi, hogy vége a kínai növekedésnek – még Hszi is pánikba esett Hszi Csin-ping most nyíltan hadat üzent a pazarló projekteknek és a látszatberuházásoknak. A kínai gazdaság egyszerre több fronton is lassul: a beruházások visszaesnek, a fogyasztás erőtlen, Peking pedig belső fegyelemmel próbálja menteni a növekedést.

Kína most ugyanezt a hibát készül elkövetni. Bár az ingatlanválság kezdetén Peking szigorított a hitelezésen, és hagyta bedőlni a magánfejlesztők egy részét, hamar kiderült: a „piaci fegyelem” inkább az állami szereplők pozícióinak erősítését szolgálta. A helyi önkormányzatok adósságainak rendezése ezzel párhuzamosan szintén akadozik.