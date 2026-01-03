Hiába a pekingi szigor, elfogyott a lendület: egyre több adat jelzi, hogy vége a kínai növekedésnek – még Hszi is pánikba esett

Újabb riasztó adatok érkeztek a kínai gazdaságról: tovább csökkentek a beruházások, miközben a lakossági fogyasztás hároméves mélypontra lassult. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Hszi Csin-ping szokatlanul élesen bírálta a „felelőtlen” állami költekezést és a kozmetikázott növekedési számokat.

A kínai gazdaság egyszerre több fronton is lassul: a beruházások visszaesnek, a fogyasztás erőtlen, Peking pedig belső fegyelemmel próbálja menteni a növekedést / Fotó: Dilok Klaisataporn

Tovább romlik a kép Kína belső gazdasági folyamatairól. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a tárgyi eszköz beruházások 2,6 százalékkal estek vissza az év első tizenegy hónapjában, ami rosszabb a várakozásoknál, és meredekebb zuhanás, mint az októberi adat.

A befektetések gyengélkedése azt jelzi, hogy a korábban növekedési motor szerepét betöltő állami finanszírozású projektek ismét kifulladóban vannak.

A helyzeten sokat ront, hogy már a lakossági fogyasztás sem ad kapaszkodót. A kiskereskedelmi forgalom mindössze 1,3 százalékkal nőtt novemberben éves alapon, ami 2022 decembere óta a leglassabb ütem.

Ez különösen fájó Pekingnek, mivel a vezetés régóta a belső kereslet erősítését hirdeti, ám az adatok szerint a háztartások továbbra is óvatosak.

Hszi már nyíltan követeli a kínai gazdaság helyreállítását

A gyenge számokra reagálva Hszi Csin-ping a központi gazdasági munkakonferencián szokatlanul éles hangot ütött meg. A Financial Times értesülései alapján a túlméretezett fejlesztési zónákat, a felfújt statisztikákat és a „hamis építkezési rajtokat” is kritizálta, amelyek szerinte csak a teljesítmény látszatát keltik. Üzenete egyértelmű volt: a valóságtól elrugaszkodott, kapkodó beruházásokért felelősségre vonás jár.

Várják a csodát Pekingben: elképesztő GDP-növekedést jósolnak, miközben demográfiai válsággal küzdenek A kínai kormány először határozta meg, mekkora növekedésre van szüksége ahhoz, hogy elérje a 2035-re kitűzött fejlesztési célokat. A hivatalos számítás szerint évi 4,17 százalékos GDP-növekedés kell ahhoz, hogy az ország „mérsékelten fejlett” státuszt érjen el. A feladatot nehezíti a népességfogyás, ami egyre erősebben befolyásolja a gazdasági pályát.

A kritika különösen érzékenyen érinti a csúcstechnológiai ágazatokat. Hszi a félvezetők és más fejlett iparágak esetében is felesleges, párhuzamos kapacitásépítésről beszélt, amely túltermelést, árversenyt és deflációs nyomást okoz.

Nem véletlen, hogy a hatóságok már az autóiparban is fellépést ígértek az „tisztességtelen árazás” ellen, miután a támogatásokkal felfújt kapacitások lenyomták az árakat és a profitokat.

Mindez azonban éles ellentmondásban áll Kína külkereskedelmi teljesítményével: az ország novemberre már több mint ezermilliárd dolláros éves többletet halmozott fel. Kereskedelmi partnerei és a Nemzetközi Valutaalap is azt sürgetik, hogy Peking ne az exporton, hanem a belföldi keresleten keresztül élénkítse a gazdaságot.