Ez lesz Európában is: elöntötték az elektromos autók Kínát, felzabálják az összes áramot – izzadnak az erőművek

Elképesztő ütemben folyik az elektromos átállás az ebben a fél világnak példát mutató Kínában: egy év alatt csaknem megduplázódott azoknak a konnektoroknak a száma, amelyekről tölteni lehet az elektromos autókat vagy a plug-in hibrideket. Egészen pontosan 49,7 százalékos volt a bővülés, a töltőhelyek száma pedig 20,092 millióra ugrott – adta hírül a Kínai Nemzeti Energiahivatal (NEA).

A kínai autótöltő-infrastruktúra építésénél csúcstechnológiát alkalmaznak / Fotó: NurPhoto via AFP

A nyilvános, mindenki számára elérhető a töltőhelyek száma 4,717 millióra, míg a magántulajdonban lévő kiépített töltőpontok száma 15,375 millióra gyarapodott. Ez utóbbi magában foglalja a flottát üzemeltető cégek telephelyein lévő töltőpontokat is. A bővülési dinamika a magántulajdonú töltőállomásokon volt erőteljesebb, náluk 56,2 százalékos éves növekményt mutattak ki, míg a közcélú töltőállomásoknál 31,9 százalékos volt az éves bővülés.

A kínai töltőhálózat egyedülálló a világon

A publikus hálózat együttesen 220 millió kilowattos teljesítményre képes, egy töltőpont átlagosan 46,53 kilowattal tudja „megtankolni” az elektromos autót. A magáncélú hálózat bővebb ugyan, de kevesebbet tud: összesített teljesítménye jelenleg 134 millió kilowatt.

A NEA adatai szerint az elektromos átállás hatalmas pluszkapacitásokat igényel a ma még azért jobbára a szénalapú villamosenergia-termeléssel jellemezhető kínai erőműparktól.

Az elektromos autózás dinamikus terjedése és a mesterségesintelligencia-alkalmazások irtózatos energiaigénye miatt a távol-keleti ország energiafelhasználása 5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, s

először haladta meg a 10 millió gigawattórát.

Viszonyításképpen: az éves magyar fogyasztás 45 ezer gigawattóra körül alakult az utóbbi években.

A kínai fogyasztás bővülésében nem kis szerepe volt a tavaly forgalomba helyezett 13,88 millió

elektromos autónak

és tölthető hibridnek.

Ezekből 2024-hez képest 28,2 százalékkal értékesítettek többet. Emellett az exportra küldött 2,62 millió elektromos autó legyártása is adott egy „kis” terhelést a folyamatosan bővülő és a megújuló forrásokból származó energia tárolási kapacitásait dinamikusan növelő kínai villamosenergia-rendszernek.