Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt

kobalt
Kongó
exportkorlátozás

Újraindították a kobaltexportot Afrika szívében, vége a tilalom időszakának

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) tíz hónap szünet után újraindította a kobaltexportot december végén. A kobalt fontos nyersanyag az elektromos autók gyártásához, és számos más technológiai szektorban is nélkülözhetetlen. Ugyanakkor a világ kobaltellátása még mindig nagyon függ a KDK-tól, ahonnan a világpiacra jutó kobaítmennyiség 60-70 százaléka származik.
VG
2026.01.03, 09:25

A kongói kormányzat már évekkel ezelőtt kifejezte szándékát arra, hogy újragondolná a kobaltbányászat jelenlegi struktúráját, a tavaly februárba bevezetett exporttilalom kapcsán pedig a kormány azt közölte, hogy az intézkedés célja a piac stabilizálása és a globális túlkínálat miatt zuhanó árak megfékezése volt írja az Origo. A nyári hosszabbításánál felmerült az exportkvóták újraosztása is, most viszont úgy tűnik, a kinshasai kormány elégedett a kialakult helyzettel, ezért decemberben feloldotta az exporttilalmat.

nikkel, réz, arany, érc, kobalt, illusztráció
Újraindult a fontos ásványkincs, a kobalt exportja a világpiac fő beszállítójának számító Kongóból (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kongói kormány elégedett a kobalt árával

A Kongói Demokratikus Köztársaság pénzügyminisztere, Doudou Fwamba azt mondta az exporttilalom kivezetését bejelentő döntrés kapcsán, hogy a tíz hónapos exportfelfüggesztés célja az volt, hogy „biztosítsák a nemzeti szuverenitást a nyersanyagok felett”. Elmondása szerint Kongó jelentős költségvetési bevételektől esett el a kobaltárak folyamatos csökkenése miatt. Fwamba szerint a kormány stratégiája sikeresnek bizonyult:

a kobalt tonnánkénti ára 22 ezer dollárról 54.55 ezer dollárra emelkedett. 

A kongói kobaltbányászat jelentős szereplői közé a Glencore nevű bányaipari óriás mellett főként kínai cégek tartoznak. A kínai CMOC bányavállalat üzemelteti a Tenke Fungurume és a Kisanfu bányákat, amelyek a világ legnagyobb kobaltbányái közé tartoznak.

Arról ugyanakkor egyelőre nincs pontos információ, hogy mi lesz a 2025-re kiosztott, de a vállalatok által az exporttilalommal összefüggésben fel nem használt kvótákkal.

A KDK a világ legnagyobb kobalttermelője. Az amerikai földtani szolgálat (US Geological Survey) adatai szerint 2024-ben a globális kobalttermelés 76 százaléka származott az országból, ami mintegy 220 ezer tonnát jelent. A kobalt kulcsfontosságú alapanyag a lítiumion-akkumulátorok gyártásához, beleértve az okostelefonokban, valamint az elektromos autókban használt energiatárolókat is. 

Az Origo cikkében kitér rá, hogy a hatalmas területű, 100 millió lakosú, tartományokba szervezett KDK-ban a kormány nem képes minden területen maradéktalanul érvényesíteni a központi államhatalmat. A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy közben az Egyesült Államok is jelezte közvetlen érdeklődését a stratégiai fontosságú nyersanyag iránt, sőt, Kinshasa és Washington decemberben megállapodást írtak alá amerikai vállalatok katangai szerepvállalásáról. Az amerikai cégek megjelenése átrendezheti a jelenleg a kínai vállalatok által uralt kitermelési szerkezetet.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu