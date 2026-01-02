Bécsben találták meg az ukrajnai arany-wc párját, számolgatnak az osztrákok és nem hisznek a szemüknek

A megszorítások második évébe lép Ausztria, miközben fővárosa adóssága az égbe szökik – mindez még nem háború, de az osztrákoknak fájdalmas, amit a fogyasztás visszaesése is egyértelműen mutat. Ezzel a háttérrel figyelemre méltó a Kronen Zeitung újévi híre, amely szerint Bécsben leltek rá az Ukrajnában elhíresült arany-wc párjára.

Korrupció Ukrajnában: nem csak Kijevnek van arany-wc-je, Bécsben is beszereztek egyet a szocáldemokraták a Strabag kerületében / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Korrupció Ukrajnában, arany-wc Kijevben és Bécsben

Emlékeztetőül: az arany-wc-t a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz kötődő Timur Mindics otthonában találták, miután külföldre menekült a korrupciós vizsgálat elől. Ő pár nappal a bécsi történet előtt és az EU-csúcs Ukrajnának 90 milliárd eurót juttató döntése után bukkant fel először újra: Izraelben nyilatkozta, hogy nem is elmenekült, csak elutazott, és hogy frusztrálja, ahogy a média bánik vele.

Ugorjunk országot: a Krone Bécsben lelt gyöngyszemre, illetve wc-re, ami ha nem is aranyból készült, de legalább aranyáron. A Donaustadt kerületben, ahol a Lázár János miniszterrel és a magyar autósokkal botrányos autópálya-építési ügye miatt látványos konfliktusba keveredett Strabag AG központja is van.

Akkora volt a robbanás, hogy rakétaként repült a fémajtó

A történet igazán regényes, és szilveszter éjszakájához is passzol. A hirschstetteni fürdőtónál a kerületben 2023 újév éjszakáján ismeretlen elkövetők tűzijátékokkal elintézték a köz-wc-t, a robbanás 25 méterre repítette a fémajtót. Két évre rá a bécsiek megkapták az újjáépített facilitást – és a számlát.

A Krone rövid számvetése:

Az új illemhely létesítésének előzetes teljes költsége elképesztő, 544 888,97 euróra rúg (azaz 210 millió forintra).

De mi került pontosan ennyibe? Az építési munkák önmagukban több mint 177 ezer eurót tettek ki.

A szaniter modulok ára 195 585 euró volt. Ez meglehetősen magas összeg, különösen a város szűkös költségvetését tekintve.

Közel 47 ezer eurót költöttek a tetőszerkezet kialakítására.

A homlokzat zöldítése mintegy 1300 euróba került.

A régi létesítmény bontása 35 ezer eurót tett ki.

A szociáldemokraták szerint minden rendben, és a helyszínen Hadházy Ákos sem tűnt fel

Megelőzve, hogy az olvasók netán egy többszintes, hektárnyi egészségügyi intézményre gondoljanak, a Krone fotókat is közöl az eredeti és az új illemhelyről: mindkettő alig több, mint egy bódé. Az új illemhely két piszoárból, egy akadálymentes mosdóból és egy uniszex vécéből áll.