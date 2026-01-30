Geopolitika: új világrend van kialakulóban, felbomlanak a régi szövetségek, rogyadozik az EU, átalakulhat a NATO

Óvatos az EU-hoz igen közel álló EUObserver: csak a véleményrovatban járul hozzá a kanadai miniszterelnök, Mark Carney davosi beszédének elemzéséhez. Ebben a kanadai politikus nyíltan kimondja azt, amiről a nemzetközi közvélemény évek óta suttog-beszél: hogy vége az eddig ismert világnak és korszakváltás (Zeitenwende – mondják a precíz németek) kezdődik.

A korszakváltás átrendezi a globális geopolitikai erőviszonyokat / Fotó: AFP

Ez az eddigi nyugati politikai képződmények (NATO, EU) megszűnését vagy gyökeres átalakulását jelentheti. Washington esetleges szembefordulása Brüsszellel, esetleges kilépése a NATO-ból – már csak önmagában a gondolat felvetődése – gyökeresen új katonai-biztonságpolitikai világrendet vetít előre.

Új szövetségeket hoz a korszakváltás

Új erőközpontok, új súrlódási területek-felületek alakulnak ki, mint amilyen a Csendes- és Indiai-óceán térsége, az indopacifikus régió. Az új erőközpontok új katonai szövetségek létrehozását serkentik.

Ilyen lehet az indopacifikus régióban az USA, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Dél-Korea szövetsége.

Vagy az India részvételével Japán, Ausztrália és az USA közreműködésével most kovácsolódó – a tengeri közlekedés, áruszállítás szabadságát hangsúlyozó – FONOP egyetértésen, közös Kína-ellenes tengeri hadgyakorlatok szervezésén alapuló Quad (Quadrilateral Security Dialogue – Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd).

Itt az amerikai–kínai ellentét, India jelenléte dominál. Északon a sarkvidék ellenőrzése, az ehhez fűződő gazdasági érdekek, a kínai árucikkek eljuttatása Európába az Oroszország északi partjai mentén nyíló Északi átjárónak nevezett tengeri útvonalon.

Észak felől könnyebb

Észak problémáihoz tartozik a régió katonai ellenőrzése. Az Egyesült Államok alapvetően azért ragaszkodik a Grönland feletti ellenőrzéshez, hogy az orosz–amerikai katonai szembenállás következményeit kezelni tudja. Az érvényes amerikai katonai elképzelések szerint ugyanis

az USA-t esetleg megtámadó orosz interkontinentális ballisztikus rakéták a legrövidebb úton éppen a sarkvidék felett repülve érhetik el az amerikai szárazföldön lévő célpontjaikat.

Jelenleg sem az USA-nak, sem Oroszországnak nincs elegendő mennyiségű, olyan orbitális röppályákat megrepülő, nagyon költséges ballisztikus rakétája, amely a Földet megkerülve délről, a Karibi térség felől támadhatná az USA-t illetve Közép-Ázsia felől Oroszországot. Bár a Szarmat RSz–28-as (Szatan–2) típusjelzésű oroszországi rakéta 200 tonnás indulósúlyával, tíztonnás (több, önállóan célra vezérelhető robbanófejjel – MIRV) erre talán alkalmas lehet, de ennek rendszeresítését csak most kezdték el.