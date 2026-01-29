Vége a dalnak: az utolsó szövetségese is elárulta, elzárták az olajtól a 11 milliós országot – Amerika elérte, amit akart
Az amerikai kormányzatnak Kuba az újabb célpontja Venezuela után, és Washington mindent megtesz, hogy kikényszerítse a rezsimváltást a szigetországban. A legfontosabb olajforrásától már elvágta Havannát, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Mexikóra is, hogy ne küldjön a létfontosságú energiahordozóból Kubába. A déli szomszéd pedig a jelek szerint kezd elbizonytalanodni.
Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, rendszeresen leáll az áramszolgáltatás, ami tovább nehezítette a gyárak helyzetét és az emberek életét, mert áram nélkül nincsen vízellátás sem.
Nicolás Maduro elfogásával és
a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált.
Olyannyira, hogy az amerikai kormányzat arra a következtetésre jutott: a kubai gazdaság az összeomlás szélén áll, a rezsim soha nem volt még olyan gyenge, mint most, így ideje lépni – ennek érdekében pedig meg kell fosztani a maradék olajforrásától, Mexikótól is.
Nehéz helyzetben Mexikó
Az amerikai nyomás a jelek szerint némi káoszt okozott Mexikóban. Claudia Sheinbaum elnök a múlt héten még azt mondta, hogy országa „szolidaritásból” továbbra is szállít olajat a szigetországnak, keddi sajtótájékoztatóján azonban a Reuters tudósítása szerint elismerte, hogy leállítottak egy szállítmányt.
„Szuverén döntés volt, amelyet a szükséges pillanatban hoztunk” – fogalmazott. Megkerülte azonban a választ arra a kérdésre, hogy adnak-e majd újra energiahordozót a szigetországnak. „Bárhogy legyen is, közölni fogjuk” – felelte.
A Kubába irányuló olajszállítmányokat különösen nagy figyelemmel követik Washingtonban, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy a szigetország nem kap több energiahordozót és pénzt Venezuelából. Korábbi szövetségesei, így Oroszország sem sietett Havanna segítségére.
Kuba a legnagyobb olajszállítóját már elvesztette
Tavaly Mexikó volt Kuba második legfontosabb olajforrása, bár az exportált mennyiségről nincsenek pontos adatok.
A brit hírügynökség összesítése szerint 2025 első kilenc hónapjában az állami tulajdonban lévő Petróleos Mexicanos (Pemex) napi
- 17 200 nyersolajat
- és kétezer hordó üzemanyagot
exportált a szigetországba, amelynek azonban napi százezer hordó olajra van szüksége.
A mexikói jegybank, a Banco de México Bank és a Pemex korábbi jelentései szerint 2025 második felében több mint hárommillió hordó nyersolajat szállítottak Kubába, ami átmeneti könnyebbséget jelentett Miguel Díaz-Canel elnök rezsimje számára.
A zavart tovább fokozza, hogy szerdán viszont Sheinbaum már ismét azt mondta, országa „humanitárius segítségként” továbbra is küld majd olajat Kubának.
Kétféleképpen juthat olaj Kubába
– magyarázta Sheinbaum szokásos napi sajtótájékoztatóján a Cibera Cuba tudósítása szerint. „A Pemex és a kubai kormány valamelyik intézménye közötti szerződés alapján, és ezekben az esetekben az olajtársaság határozza meg, hogy mikor küldi az olajat, és mikor nem. A másik a humanitárius segély, amely szintén magában foglalja az olajat” – jegyezte meg.
Hangsúlyozta azonban, hogy a mexikói kormány nem függesztette fel a szállításokat, cáfolva azokat az állításokat, hogy engedtek az Egyesült Államok diplomáciai nyomásának.
Azt is kiemelte viszont, hogy ezekről a humanitárius segítségekről mindig a kérelmek alapján döntenek, emlékeztetett a Bloomberg.
Jön a teljes amerikai blokád?
Arról viszont nem beszélt a mexikói elnök, hogy pontosan mennyi olajat küldtek a közelmúltban, illetve milyen feltételek mellett. Az viszont biztos a kubai portál szerint, hogy mexikói olaj nélkül a szigetország széles körű áramszünetekkel, ipari leállásokkal és példátlan közlekedési válsággal néz szembe.
Az Egyesült Államok azonban további szigorításokra készül a kubai rezsimváltás kikényszerítése érdekében, amelynek a Politico több forrásból megerősített korábbi értesülése szerint része lehet a
teljes blokád az olajimport megakadályozására.
Végső döntés még nincs, és talán szükség sem lesz rá, mert már a venezuelai olajszállítmányok elvesztése is az összeomlás szélére sodorta Kuba egyébként is gyenge gazdaságát.
Ezt erősítik Trump elnök szavai is. „Kuba nagyon közel van az összeomláshoz” – mondta kedden Iowa államban tett látogatása során.