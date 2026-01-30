Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 661,47 +0,6% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 920 +0,46% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 206,17 -0,81% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 687,12 +0,05% BUX128 661,47 +0,6% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 920 +0,46% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 206,17 -0,81% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 687,12 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

null
kőolajellátás
Kuba
Donald Trump

Kuba alig két-három hétre elegendő olajjal rendelkezik: a szövetségesek leléptek, összeomlik a gazdaság Donald Trump újabb lépése nyomán

Az amerikai elnök sarokba szorította Mexikót. Kuba már a venezuelai olaj nélkül is padlóra került, nem számíthat régi szövetségeseire.
M. Cs.
2026.01.30., 13:18

Donald Trump amerikai elnök sarokba szorította Mexikót legújabb rendeletével, amely vámokkal fenyegeti mindazokat, akik olajat szállítanak Kuba számára. A szigetország szakértők becslése szerint mindössze 15-20 napra elegendő készletekkel rendelkezik, és korábbi szövetségesei, például Oroszország már régen magára hagyták.

Kuba
Kuba senkitől nem kaphat olajat az amerikai vámfenyegetés miatt / Fotó: AFP

Bár a csütörtökön (magyar idő szerint péntek éjjel) kiadott elnöki rendelet sem konkrét vámtételekről, sem pedig érintett országokról nem közölt részleteket, annak egyértelmű célja a kubai kommunista rezsim megdöntése. Ezt jól értesült források szerint a amerikai kormányzat korábban az év végéig akarta elérni, a folyamatot azonban felgyorsíthatja, ha végleg elvágják Havannát az olajtól.

Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.

Mexikó már engedett az amerikai nyomásnak

Az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint az elnök intézkedése egyértelműen Mexikó ellen szól, amely pedig már eddig is engedett a Washingtonból érkező nyomásnak.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök a héten elismerte, hogy az állami tulajdonban lévő Petróleos Mexicanos (Pemex) leállított egy Kubának szánt olajszállítmányt, de 

azt ígérte, hogy humanitárius segítségként továbbra is küld létfontosságú energiahordozót a szigetországnak.

Kérdés, hogy ezt megengedi-e ezek után az Egyesült Államok, vagy ebben az esetben is emelkednek a Mexikóra már kivetett amerikai vámok.

Kimerülőben Kuba olajkészletei

Kubának napi százezer hordó olajra van szüksége a szükségletek kielégítésére, és a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint jelenleg mintegy 15-20 napra elegendő készlettel rendelkezik.

 

A venezuelai olajszállítmányok leállása óta Mexikó maradt az egyetlen forrása, de onnan csak egy tanker érkezett január 9-én 84 900 hordóval. Ez napi háromezer hordónak felel meg, miközben tavaly átlagosan napi 37 ezer érkezett az összes exportőrtől.

Victoria Grabenwöger, a Kpler kutatási elemzője szerint a szigetország az év elején 460 ezer hordónyi tartalékkal rendelkezett – számolt be a brit Financial Times.

Washington a devizaforrásától is megfosztotta Havannát

Maduro elnöksége alatt Kuba ingyen vagy nagyon olcsón kapta az országtól az olajat. „Kuba nagyrészt Venezuelától függött. Ha most csak Mexikóra számíthat, Mexikóra pedig egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik, és nem exportálhat, akkor Kuba nagy, nagyon nagy bajban van” – mondta a lapnak Gonzalo Monroy mexikói energetikai tanácsadó.

Nem csupán kőolajból van súlyos hiány a szigetországban, hanem áramtermeléshez szükséges fűtőolajból is, amelyet 2025 közepére már kizárólag Venezuela biztosított, onnan azonban Grabenwöger szerint november óta nem érkezett szállítmány, miközben mindennaposak a szigetországban az áramszünetek.

Az összeomlás szélén a kubai gazdaság / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok ráadásul a devizaforrásától is megfosztotta Kubát, mert a venezuelai olaj egy részét továbbértékesítették.

Oroszország régen magára hagyta Kubát

A Kpler adatai szerint a múltban ugyan Kuba exportált olajat 

  • Oroszországból 
  • és Algériából is, 

de ezek igen esetlegesek voltak. Moszkva a Reuters tudósítása szerint 2024 márciusában egyéves szünet után küldött 90 ezer tonna olajat a szigetországba, 

az utolsó szállítmány pedig tavaly októberben érkezett, míg Algériából majdnem egy éve, tavaly februárban.

Jelentősen visszaestek a mexikói olajszállítások is. A Pemex legfrissebb jelentése szerint az állami olajvállalat 2025 első kilenc hónapjában naponta majdnem húszezer hordónyi olajat exportált Kubába.

Szeptemberben azonban Mexikóvárosba utazott az amerikai kormány legnagyobb Kuba-héjája, Marco Rubio külügyminiszter, és attól kezdve a szállítmányok mennyisége napi hétezer hordó közelébe zuhant.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Elon Musk

Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot

Eljön majd az idő, amikor alig valaki emlékszik majd arra, hogy a Tesla villanyautókat is gyártott.
1 perc
Karol Nawrocki

Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad

Jövőre parlamenti választást tartanak: ismét teljessé válhat a visegrádi négyek létszáma?
8 perc
kőolajellátás

Kuba alig két-három hétre elegendő olajjal rendelkezik: a szövetségesek leléptek, összeomlik a gazdaság Donald Trump újabb lépése nyomán

Eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu