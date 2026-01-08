Deviza
zambiai kwacha
dollár
erősödés

Nagyot alakít a zambiai kwacha, eddig biztosan kitartott a lendülete

Erősen nyitja az évet, pontosabban inkább folytatja a tavalyit a zambiai kwacha, mely jelenleg a világ legjobban teljesítő fizetőeszköze. A zambiai kwacha nem tartozik a pénzpiac legismertebb nevei közé, bár eddigi teljesítményével rászolgált erre. Kérdés, hogy a következő hetekben is tartja-e ezt a lendületet, vagy megtörik az év végi raliból megmaradt, 2026-ra is áthúzódó erősödés.
VG
2026.01.08, 17:03
Frissítve: 2026.01.08, 17:05

Nagy formában van a zambiai kwacha, amely az elmúlt hónap eleje óta több mint 10 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, ami a Bloomberg által követett devizák között a legnagyobb növekedésnek számít. A hét elején további 4 százalékot ugrott, ez volt a legnagyobb egynapos erősödése 2023 októbere óta, szerdán pedig akár 20,10-es árfolyamon is jegyezték dolláronként, ami több mint két éve a legerősebb szint – írja összefoglalójában az Origo.

Jelentős erősödést látni a zambiai kwacha esetében, a valuta őrzi lendületét (illusztráció)
Jelentős erősödést látni a zambiai kwacha esetében, a valuta őrzi lendületét / Fotó: Unsplash

Még őrzi lendületét a zambiai kwacha

A lap azt írja, hogy Zambia hivatalos fizetőeszköze 2026-ra is átvitte lendületét: 2023 decemberének eleje óta közel 10 százalékkal értékelődött fel az amerikai dollárral szemben. A ralit részben az a hatósági intézkedés indította el, amely korlátozta a devizahasználatot, és arra ösztönözte a vállalatokat, hogy dollárbevételeiket helyi valutára váltsák. Ezáltal megnövelték a keresletet a helyi pénz iránt. A cégek adófizetési kötelezettségeiket kwachában teljesítették, és az új év működési kiadásait is erre alapozva tervezték. 

A valuta erősödését további tényezők is támogatták, köztük a réz árának meredek emelkedése, valamint az a viszonylag új gyakorlat, amelynek keretében a bányászati adókat jüanban is lehet fizetni – ezt a lehetőséget még októberben vezette be a kormányzat.

Nem a mostani az első alkalom, hogy a zambiai kwacha nagy menetelést mutat be. Miként a Világgazdaság arról akkor beszámolt , az afrikai deviza 2022-ben is megelőzte az egész piacot.

Zambiában erős a kínai bányászati szektor jelenléte, a rézércben gazdag ország stratégiai kitermelési helyszín az egyre fontosabb ipari fém számára.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

