Valamit nagyon tud az EKB elnöke: négyszer annyit keres, mint a világ második legbefolyásosabb embere - és a várható nyugdíjáról még nem is esett szó
A Lagarde által 2024-ben keresett 726 ezer euró közel a négyszerese, az amerikai jegybank, a Federal Reserve elnöke, Jay Powell fizetésének. Powell javadalmazását az Egyesült Államok egyik szövetségi törvénye határozza meg, és jelenleg évi 203 ezer dollárban (172 720 euróban) van maximalizálva.
Csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk: 726 ezer euró durván 280 millió forint. Bár Lagarde teljes javadalmazása szerény a nagy uniós vállalatok vezérigazgatóinak fizetéséhez képest, a brit lap elemzése rávilágít arra, hogy mennyire korlátozott a javadalmazás átláthatósága az EKB-nál. A központi bankra ugyanis nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú szabályok, mint az EU tőzsdén jegyzett vállalataira, amelyek előírják, hogy „teljes és megbízható képet” kell adniuk minden igazgatójuk javadalmazásáról.
Fabio De Masi európai parlamenti képviselő, a német radikális baloldali BSW párt elnöke „botrányosnak” nevezte, hogy a Deutsche Bank vezérigazgatója,
Christian Sewing részletesebb tájékoztatást ad a nyilvánosságnak a fizetéséről, mint Madame Lagarde.
Sewing 2024-ben 9,8 millió eurót keresett.
De Masi arra szólította fel az EKB-t, hogy vezessen be a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó európai bérközzétételi szabályokhoz hasonló standardot. „Az EKB elnökének és az EU legjobban fizetett tisztviselőjének az elszámoltathatóság aranyszabványát kellene képviselnie” – mondta.
Lagarde-ot alapbére önmagában is az EU legjobban fizetett tisztviselőjévé teszi.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen éves alapbére ugyanis 21 százalékkal alacsonyabb.
Tízezrek lakhatásra és egyéb célokra
Az alapbérén felül Lagarde az FT elemzése szerint mintegy 135 ezer euró értékű juttatásban részesül lakhatásra és egyéb célokra. Az EKB éves jelentése ugyanakkor nem tartalmaz egyedi bontást az igazgatósági tagok természetbeni juttatásairól.
Lagarde emellett becslések szerint évi 125 ezer eurót keres azzal, hogy tagja a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) – az úgynevezett „központi bankok bankja” – igazgatótanácsa 18 tagú testületének.
A Fed az FT érdeklődésére közölte:
Jay Powell (valamint a mindenkori amerikai jegybankelnök) az amerikai jogszabályok miatt nem kap fizetést a BIS-nél betöltött szerepéért, mivel törvény tiltja, hogy amerikai tisztviselők nem amerikai szervezetektől jövedelmet kapjanak.
A részletes és összevont adatok hiánya miatt az FT számításai az EKB és a BIS éves jelentésein, valamint egy technikai dokumentumon alapulnak, amely az EKB felső vezetőinek javadalmazására vonatkozó „feltételeket és kikötéseket” rögzíti.
- A becslés nem tartalmazza az EKB Lagarde nyugdíjához való hozzájárulásait,
- illetve egészségügyi ellátásának és biztosításainak költségeit, mivel ezekről nem álltak rendelkezésre adatok.
Akadémiai kutatások hangsúlyozzák, hogy a jegybankárok személyes pénzügyi függetlensége kulcsfontosságú része annak a szélesebb körű autonómiának, amely az infláció elleni sikeres küzdelemhez szükséges. (Tegyük hozzá: ez az elv fontos és tiszteletre méltó, ám messze nem indokol négyszeres fizetéskülönbséget Lagarde és a nála messze befolyásosabb Powell között.)
Még 180 ezer euró nyugdíjat is kap Lagarde
Lagarde teljes javadalmazásának szintje „nagyjából az, amire számítottam” – mondta Guido Ferrarini, a genovai egyetem emeritus jogászprofesszora és Európa egyik vezető javadalmazási szakértője, utalva az EKB-hoz hasonló intézmények felelősségi szintjére és a tehetségek vonzásának szükségességére.
Ugyanakkor hozzátette: az EKB vezetőinek javadalmazásáról szóló közzététel „meglehetősen gyenge minőségű”, és „számos olyan összetevő van, amelyet sokkal jobban fel kellene tárni”. Hangsúlyozta, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok jóval részletesebb közzététele „a helyes viszonyítási pont”.
Az esetleges egyszeri kifizetések és a mandátuma lejártát követő két évre vonatkozó átmeneti juttatások miatt
- Lagarde nyolcéves EKB-elnöki ciklusa alatt összesen akár 6,5 millió eurós kifizetésre is számíthat, ami
- évi körülbelül 810 ezer eurónak felel meg.
2030-tól az FT elemzése szerint évi mintegy 178 ezer eurós nyugdíjra számíthat az EKB-tól.