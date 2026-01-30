Hirtelen lefejezték Európa legnagyobb rézgyártóját, rejtély mi történik, hányódik a lengyel koronagyémánt
Két elképesztő negatív meglepetéssel szembesültek a lengyel KGHM, a világ egyik legnagyobb réz- és ezüstgyártója részvényesei pénteken. A világpiacon összeomlottak az árak, ugyanakkor derült égből villámcsapásként kiderült, hogy menesztették a KGHM vezetőit. Az ok rejtély, folyik a találgatás, megrökönyödve kommentálta az eseményt még a lapátra tett vezérigazgató kinevezője is. A válasz aligha a világpiaci fejlemény, inkább a lengyel és/vagy európai politika bugyraiban rejlik valahol.
Lengyelország, Tusk és a KGHM: „a lengyel gazdaság koronagyémántja”
Az ügy jelentőségét szemlélteti, hogy
- Európai méretekben is stratégiai fontosságú, állami kontrollú, de tőzsdén jegyzett vállalatról van szó,
- amelynek bevétele majdnem kétszerese a magyar óriás Molénak,
- a lengyel költségvetés egyik legnagyobb vállalati hozzájárulója, évi több milliárd zloty (1 milliárd = 90 milliárd forint) befizetéssel,
- a miniszterelnöki kabinetiroda egyenesen „a lengyel gazdaság koronagyémántja” néven írt róla, mikor Donald Tusk miniszterelnök decemberben meglátogatta egy új bányájukat Retkówban (egyébként a most menesztett vezér kíséretében, akivel a lenti videón együtt látható).
Egy egyszerű szélturbninához majdnem öt tonna réz kell, egy hagyományos belső égésű motorú járműhöz 30 kiló feletti, egy elektromos járműhöz 80 kilogrammnál több réz
– emelte ki akkor Tusk.
A stratégiai fém termelésének majdnem felét az Európai Unióban a KGHM tartja a kezében.
A kereslet szépen emelte is a réz árát, egy év alatt 40 százalékkal, pénteken azonban 4 százalékot visszaesett az ár Londonban, miközben még nagyobbat zuhant a szintén korrigáló arany és a réz. A visszaeséshez aligha van köze a cég lefejezésének, a megelőző – a KGHM-et még ragyogóbb gyémánttá varázsoló – ralinak talán már inkább. Csütörtökön rekordmagasra szökött fel a réz ára, tonnánként 14 ezer dollár fölé, akkorát ugorva, amire 2008 óta nem volt példa.
A KGHM lefejezése: eltervezett esemény volt, függetlenül a piactól, de mitől függően?
Az események időrendjéből megérthetjük, hogy az árfolyamesés aligha játszhatott szerepet a meghökkentő személyi döntésben.
Mi történt? A Business Insider lengyel kiadása jelentette – amit aztán a vállalat is megerősített egy ritka közleményben –, hogy a KGHM felügyelőbizottsága váratlanul menesztette a vezérigazgatót, Andrzej Szydlót és helyettesét, Piotr Stryczeket.
A lap úgy értesült, hogy a rézipari óriást mostantól Remigiusz Paszkiewicz vezeti, aki korábban a felügyelőbizottság tagja volt. Információink szerint Paszkiewiczet a felügyelőbizottságból delegálják a KGHM vezérigazgatói posztjára. Elképzelhető az is, hogy a vezérigazgatói kiválasztási eljárás lezárulta után véglegesen is ő lesz a vállalat első számú vezetője.
A vállalat hosszú ideje nem jelentette be sajtóközleményben a vezetőségi változásokat – emlékeztet a Business Insider, ezt az eseményt is tulajdonképp Robert Kropiwnicki legnicai politikus jelentette be az X-en. Nyílt titok, hogy Szydlót Kropiwnicki juttatta a posztjára, aki korábban az állami vagyonért felelős miniszterhelyettes volt Tusk kormányában.
Most megrökönyödését fejezte ki.
Ez nagyon rossz hír a vállalat és a régió számára. Emlékeztetnék arra, hogy A. Szydlo kihúzta a céget a gödörből, elindította három új akna építését, csökkenteni tudta az ásványianyag-adót, és az egész vállalat rekordértékelést ért el, meghaladva a 70 milliárd zlotyt
– írta posztjában Kropiwnicki, aki Wojciech Balczun miniszter tavaly júliusi kinevezése után távozott a tárcától. A megbízott vezérigazgatóként kijelölt Remigiusz Paszkiewicz mindössze néhány napja van a vállalatnál. A felügyelőbizottságba mindössze tíz nappal korábban, január 20-án nevezték ki.
A KGHM részvényei egyébként egycsapásra elvesztették értékük egytizedét a hírekre.
Mennyire a réz zuhanása, és mennyire a személyi változás volt az ok, nem tudhatja senki. Feltehetően inkább az utóbbi, mivel az árfolyam korrekciója lefelé egy hatalmas emelkedés után nem borzalmasan meglepő.
Az utód az energetikai szektorból jött
Paszkiewicz egyébként korábban, 2025 augusztusa óta a Grupa Przemyslowa Baltic (GPB) Capital Group vezérigazgatója volt, amely szárazföldi és tengeri szélerőművekhez, a hajógyártáshoz és a nukleáris energetikai szektorhoz kapcsolódó acélszerkezeti projekteket valósít meg. Feladata a csoport fejlesztése, ipari átalakítása volt, valamint a GPB pozíciójának kiépítése mint Tier 1, azaz fő partner Lengyelország stratégiai energetikai projektjeiben.
2023 és 2025 között a Slovenske Zeleznice – Tovorni Promet igazgatósági tagja volt. Korábban az Anwil (Orlen csoport), a PKP Polskie Linie Kolejowe vezérigazgatójaként dolgozott, valamint logisztikai projektek és infrastrukturális vállalatok fejlesztési stratégiáinak tanácsadója volt.
Tusk talán nem véletlenül említette elsőnek idézett mondatában a szélturbinákat. Ezek a KGHM-hez kapcsolták már korábban is Paszkiewiczet, és ilyen érintkezési terület az atomszektor is. Tavaly márciusi hír: Lengyelország nagy villamosenergia-fogyasztókkal – például technológiai vállalatokkal vagy a KGHM Polska Miedz SA bányavállalattal – kíván partnerségre lépni a második atomerőműve kapcsán, hogy csökkentse az adófizetőkre háruló költségeket – mondta akkor a programért felelős kormányzati tisztviselő.
Bloomberg: trendbe illik a menesztés
Bár magyarázatról ők sem tudnak, a Bloomberg be tudta illeszteni egy trendbe a KGHM vezetőinek menesztését.
Mióta júliusban átvette az állami vagyonért felelős miniszteri posztot, Wojciech Balczun leváltotta a PZU SA biztosító, a JSW SA szénbányászati vállalat és a PGE SA áramszolgáltató vezetőit, valamint több más felső vezetőt is. A miniszter folyamatosan felülvizsgálja az állami tulajdonú cégek menedzsereinek munkáját, és szerinte az esetleges változtatásokat szakmai szempontok indokolják, nem politikai megfontolások.
A távozó vezérigazgató októberben azt mondta, hogy a vállalat – amely az Egyesült Államokban és Chilében is működik – hamarosan bejelenti stratégiáját, amely a lengyelországi új bányászati kapacitásokba történő beruházásokra összpontosít – írta a hírügynökség.