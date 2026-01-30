Hirtelen lefejezték Európa legnagyobb rézgyártóját, rejtély mi történik, hányódik a lengyel koronagyémánt

Mi történt? A Business Insider lengyel kiadása jelentette – amit aztán a vállalat is megerősített egy ritka közleményben –, hogy a KGHM felügyelőbizottsága váratlanul menesztette a vezérigazgatót, Andrzej Szydlót és helyettesét, Piotr Stryczeket.

A lap úgy értesült, hogy a rézipari óriást mostantól Remigiusz Paszkiewicz vezeti, aki korábban a felügyelőbizottság tagja volt. Információink szerint Paszkiewiczet a felügyelőbizottságból delegálják a KGHM vezérigazgatói posztjára. Elképzelhető az is, hogy a vezérigazgatói kiválasztási eljárás lezárulta után véglegesen is ő lesz a vállalat első számú vezetője.

A vállalat hosszú ideje nem jelentette be sajtóközleményben a vezetőségi változásokat – emlékeztet a Business Insider, ezt az eseményt is tulajdonképp Robert Kropiwnicki legnicai politikus jelentette be az X-en. Nyílt titok, hogy Szydlót Kropiwnicki juttatta a posztjára, aki korábban az állami vagyonért felelős miniszterhelyettes volt Tusk kormányában.

Most megrökönyödését fejezte ki.

Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydlo i wiceprezesa Piotra Stryczka, to zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydlo wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę 3 nowych… — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) January 30, 2026

Ez nagyon rossz hír a vállalat és a régió számára. Emlékeztetnék arra, hogy A. Szydlo kihúzta a céget a gödörből, elindította három új akna építését, csökkenteni tudta az ásványianyag-adót, és az egész vállalat rekordértékelést ért el, meghaladva a 70 milliárd zlotyt

– írta posztjában Kropiwnicki, aki Wojciech Balczun miniszter tavaly júliusi kinevezése után távozott a tárcától. A megbízott vezérigazgatóként kijelölt Remigiusz Paszkiewicz mindössze néhány napja van a vállalatnál. A felügyelőbizottságba mindössze tíz nappal korábban, január 20-án nevezték ki.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A KGHM részvényei egyébként egycsapásra elvesztették értékük egytizedét a hírekre.

Mennyire a réz zuhanása, és mennyire a személyi változás volt az ok, nem tudhatja senki. Feltehetően inkább az utóbbi, mivel az árfolyam korrekciója lefelé egy hatalmas emelkedés után nem borzalmasan meglepő.

Az utód az energetikai szektorból jött

Paszkiewicz egyébként korábban, 2025 augusztusa óta a Grupa Przemyslowa Baltic (GPB) Capital Group vezérigazgatója volt, amely szárazföldi és tengeri szélerőművekhez, a hajógyártáshoz és a nukleáris energetikai szektorhoz kapcsolódó acélszerkezeti projekteket valósít meg. Feladata a csoport fejlesztése, ipari átalakítása volt, valamint a GPB pozíciójának kiépítése mint Tier 1, azaz fő partner Lengyelország stratégiai energetikai projektjeiben.