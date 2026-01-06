Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Lengyelország
jólét
IMF
államadósság
gazdagság
Európai Unió

Sokkolta az EU-t az IMF: egy kelet-európai ország már gazdagabb, mint az egyik legnagyobb nyugati tagállam – ilyen még nem volt

Őrségváltás az Európai Unió gazdaságában, példa nélküli, ami történt. Lengyelország átütötte a plafont, a kontinens most rá figyel. Csakhogy nem minden rózsaszín, sőt: ahogy a lengyelek gazdagodnak, úgy bizonyos szempontból könnyű.
Andor Attila
2026.01.06, 08:03
Frissítve: 2026.01.06, 08:52

Szimbolikus pillanat érkezett el Lengyelország számára. Először fordul elő, hogy a Visztula menti országban magasabb lesz az életszínvonal, mint az Európai Unió négy nagy országa közül az egyikben.

Lengyelország
Lengyelország: lekörözi a spanyolokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint idén

  • az egy lengyelre jutó átlagos bruttó hazai termék 58,56 ezer dollár lesz.
  • Egy spanyolnak be kell érnie 58,35 ezer dollárral, vásárlóerő-paritáson mérve.
  • Izraelben ez a mutató 57,91 ezer dollár,
  • míg Új-Zélandon 57,48 ezer dollár.

Lengyelország az egész EU-t meglepte

Az IMF előrejelzése szerint a spanyol GDP idén 2,9 százalékkal nő. Ez csak kevéssel marad el attól a tempótól, amellyel a lengyel gazdaság fejlődik (3,2 százalék). És határozottan jobb, mint a gazdasági pangásban lévő Németország, Franciaország vagy Olaszország eredménye.

A spanyol fejlődést azonban nagymértékben a lakosság gyors növekedése hajtja, amely különösen a latin-amerikai bevándorlásnak köszönhetően már eléri az 50 milliót.

Lengyelországban a GDP-növekedés nagyobb mértékben a társadalom növekvő jólétéből fakad. Az IMF becslése szerint idén Izrael GDP-je szerényebb, 2,5 százalékkal nő. Új-Zélandnak 0,8 százalékkal kell beérnie.

Lengyelország már korábban megelőzte jólétben a „régi unió” két országát, Görögországot és Portugáliát. Az életszínvonal magasabb, mint Horvátországban, Észtországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, valamint Lettországban és Magyarországon. Az EU 16 tagállama azonban még mindig előzi ebben a kategóriában. 

Nem minden rózsaszín Lengyelországban

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az IMF mutatója az aktuális jövedelmet méri. Nem veszi figyelembe az évtizedek, sőt nemzedékek alatt felhalmozott vagyont. Ebben a tekintetben Lengyelország még mindig elmarad Spanyolországtól. Akkor is elmarad tőle, ha a nominális nemzeti jövedelmet vesszük figyelembe: azt, amely nem veszi figyelembe a két ország árszínvonalának különbségeit. A lengyel GDP (1,1 ezermilliárd dollár) csaknem a fele a spanyolénak. 

Egy másik probléma Lengyelország gyorsan növekvő államadóssága, amely a módszertan szerint már eléri a GDP 60 százalékát.

Ezt a nagyon magas költségvetési hiány (a GDP 6,5 százaléka) okozza. Spanyolországban ugyan magasabb az adósság (a GDP 98 százaléka), de csökken. Ez a jóval alacsonyabb (a GDP 2,1 százaléka) költségvetési hiány következménye.

Világelitbe került Lengyelország 

Lapunk a közelmúltban írt arról, hogy a lengyel gazdaság a világ legnagyobbjai közé emelkedik. Az ország bekerült a G20-csoportba.

„Lengyelország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdasága elérte az ezermilliárd dollárt” – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. Hozzátette, hogy ez történelmi mérföldkő a nemzet számára. A Polskie Radio online cikke szerint a kormányülés előtt felszólalva Tusk hangsúlyozta Lengyelország gazdasági teljesítményének jelentőségét, és kijelentette, hogy nem ez lesz az utolsó előrelépése az országnak.

A bejelentés Andrzej Domanski pénzügyminiszter július végi előrejelzését követi, miszerint Lengyelország 2025-re a világ huszadik legnagyobb gazdasága lesz. 

