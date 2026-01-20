Deviza
harckocsi
Németország
condor
tank
leopard

Itt a németek új szupertankja, ideje elfelejteni a Leopardot: videón, mire képes a Condor

Könnyű és gyors: az új légvédelmi harckocsitípus 7,2 méter hosszú, 3,4 méter széles és 3,1 méter magas, tömege alig marad el a 40 tonnától. A német gyártó elképzelése szerint a Leopard 1-es alvázra felhúzott Condor közvetlen tűztámogatást nyújtana az első vonalbeli csapatoknak, miközben rövid hatótávolságú légvédelmet biztosítana a drónok és alacsonyan repülő légi járművek ellen.
Csókási Annamária
2026.01.20, 14:13
Frissítve: 2026.01.20, 14:32

Németország szokatlan megközelítést választott legújabb szárazföldi harci eszköze esetében: bevált rendszerek (például a Leopard 1 harckocsi) különböző elemeit hasznosította újra, hogy egy teljesen új légvédelmi harckocsit állítson össze – számolt be róla a Neokohn.

A German designed Leopard AS1 Gun Tank
A német Rolls-Royce hajtaná a Leopard 1-es alvázon haladó Condor harckocsikat / Fotó: StockTrek Images via AFP

A „Condor” egy áttervezett 

  • Leopard 1-es alvázat, 
  • a cseh EVPU Defense vállalat 30 mm-es gépágyúval felszerelt tornyát, 
  • valamint egy 1080 lóerős Rolls-Royce motort egyesít egy harckocsiban.

Az új légvédelmi harckocsi 7,2 méter hosszú, 3,4 méter széles és 3,1 méter magas, harci konfigurációban tömege alig marad el a 40 tonnától. A német gyártó, a Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) elképzelése szerint a Condor közvetlen tűztámogatást nyújtana az első vonalbeli csapatoknak, miközben rövid hatótávolságú légvédelmet biztosítana a drónok és alacsonyan repülő légi járművek ellen.

A németek mindent a hadsereg szolgálatába állítanak

A Rolls-Royce motorgyártó jelentős megrendelést kapott a KNDS védelmi vállalattól, amely több mint 300 darab motort szállít az új Leopard 2 harckocsikhoz.

A hajtásrendszerek olyan járművekhez készülnek, amelyeket több európai ország, köztük Németország, Litvánia, Svédország, Hollandia és Csehország rendelt meg a KNDS-től hadseregük számára. Leszállításukat 2026-ra tervezik.

Célunk egy gyorsan telepíthető rendszer létrehozása volt, amely lehetővé teszi a légvédelmi képességek szükséges gyors bővítését

– mondta Jörg Kamper, az FFG ügyvezető igazgatója a Hartpunktnak, hozzátéve, hogy a Condort úgy tervezték, hogy „minden látási körülmény között” működőképes maradjon.

Mit tud a Condor, amit a Leopard nem?

Ahogy azt korábban bemutattuk, a harckocsi egy 30 milliméteres automata ágyúval felszerelt Turra 30-SA távirányított toronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a járműnek, hogy egyszerre harcoljon légi fenyegetések, például drónok, helikopterek és alacsonyan repülő repülőgépek ellen, valamint páncélozott vagy gyalogsági célpontokat támadjon. Az ágyút a szlovák EVPU gyártja.

A Leopard 1 eredetileg könnyű páncélzatát megerősítették oldalsó és tetőpáncélzattal a Condor esetében. Korszerű digitális fedélzeti rendszerrel rendelkezik, amely magában foglal többfeladatú radart és érzékelőket az irányított páncéltörő rakéták észlelésére.

Képes Spike vagy szovjet eredetű Konkursz páncéltörő irányított rakétákat hordozni. Megtartja a Leopard 1 jó manőverezőképességét és súlya 40 tonna alatt marad, miközben a személyzet elhelyezését újratervezték a jobb túlélési képesség érdekében.

Leopard–Rolls-Royce hibrid tank

Az FFG szerint a Leopard 1 vázának és a Rolls-Royce motorjának párosítása javítja a mobilitást, a teljesítményt és a hatékonyságot, miközben alacsonyan tartja a tömeget és a költségeket. „A Condorral egy nagy teljesítményű és hatékony légvédelmi rendszert tudtunk kifejleszteni a harcban bizonyított és könnyen hozzáférhető Leopard 1 platformra építve” – magyarázta Kamper.

Az EVPU toronyrendszer alkalmazása emellett lehetővé teszi további fegyverek integrálását, valamint a Condor gyalogsági csapatok számára nyújtott tűztámogatási képességét.

A harckocsi 30 mm-es gépágyúja kettős lőszeradagoló rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelők számára, hogy zökkenőmentesen váltsanak a különböző lőszertípusok között, földi és légi célok elleni bevetéshez egyaránt. A torony továbbá kompatibilis több fegyverzetkonfigurációval, különféle páncéltörő rakétákkal, valamint más 30 mm-es gépágyúkkal is, például a Northrop MK44 rendszerével.

