Forradalmi újítást vezet be a Lidl, lezárja a parkolóit és fizetőssé teszi: a magyar boltok is készülhetnek? Ebben a két német városban már működik

A koncepciót kezdetben Hamburg Hamm kerületének egy lakóövezetében tesztelik. Tíz parkolóhely ideiglenesen, egy éjszakára bérelhető a Lidl parkolóiban.
VG
2026.01.20, 07:17
Frissítve: 2026.01.20, 09:02

A Lidl fizetős parkolóhelyeket kínál egy hamburgi üzletének parkolóban csúcsidőn kívül. Ez egy lakóövezetben indított kísérlet – jelentette be a baden-württembergi diszkont áruházlánc és a hamburgi közlekedési hatóság.

Sign on a supermarket from th lidl e discount supermarket chain Lidl
A Lidl fizetőssé teszi a parkolóit / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Munka után csak fizetősen parkolhatnak a Lidl előtt

Hétfőn kezdődik  a Hamm kerületben a „munka utáni parkolás” próbaüzeme. Az autósok tíz parkolóhelyet foglalhatnak le este 6 és reggel 8 óra között. A foglalást a Wemolo szolgáltató kezeli. Egy parkolóhely éjszakánként három euróba kerül. Heti és havi csomagok is elérhetők.

Az esténként és éjszaka kihasználatlanul álló parkolóhelyek értékes erőforrást jelentenek egy olyan nagyvárosban, mint Hamburg 

– mondta Anjes Tjarks (Zöldek) közlekedésért felelős szenátor egy sajtóközlemény szerint. A közlemény nem részletezi, hogy meddig tart a próbaüzem. Elképzelhető annak más helyszínekre való kiterjesztése is. 

A Lidl kijelentette, hogy a koncepciót már Düsseldorfban és Hamburgban is tesztelik, és már más kiskereskedők is bérbe adják parkolóhelyeiket egyes helyeken a csúcsidőn kívül.

A foglalás egy estére szól, egész pontosan 18 órától másnap reggel 8-ig. Egy ilyen éjszakai parkolás díja három euró (1150 forint) lenne, ami havi szinten azért már combosabb összeg, de heti és havi csomagot is lehet majd foglalni, akár kedvezménnyel is. A kezdeményezés azonban így is mindenkinek jó, hiszen holtidőben is keres az üzlet a parkolón, míg az autósoknak nem kell szabad helyek után kajtatni.

Parkolás: újabb bőrt húz le Karácsony Gergely az autósokról

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – ezt közölte a Fővárosi Önkormányzat még december elején. 
A főváros a döntését azzal indokolta, hogy sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mivel a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Emiatt változtattak a szabályozáson.

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás

– magyarázta a döntés hátterét az önkormányzat. 

Valójában pénzbehajtás a főváros részéről

Nem mindenki hiszi el azonban a Fővárosi Önkormányzat magyarázatát. Szentkirályi Alexandra szerint valójában semmi sem indokolja a döntést. „A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés” – írta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán

