Deviza
EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF317,76 +0,54% GBP/HUF439,17 +0,48% CHF/HUF414,59 +0,08% PLN/HUF90,45 -0,06% RON/HUF74,63 +0,11% CZK/HUF15,65 -0,17% EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF317,76 +0,54% GBP/HUF439,17 +0,48% CHF/HUF414,59 +0,08% PLN/HUF90,45 -0,06% RON/HUF74,63 +0,11% CZK/HUF15,65 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lidl
áruházlánc
mennyiségi kedvezmény

Lidl: kivezeti a mennyiségi kedvezményeket az áruházlánc

A Lidl hollandiai lánca megszünteti az élelmiszerekre vonatkozó mennyiségi kedvezményeket, és az olyan promóciókat, mint a „kettőt fizet, hármat kap” vagy a „kettőt egy áráért” ajánlatok. Az áruházlánc különös magyarázatot adott döntésére: a Lidl szerint ez a vásárlók érdekeit szolgálja.
VG
2026.01.28, 18:38
Frissítve: 2026.01.28, 18:41

Átalakítja kedvezményrendszerét a Lidl Hollandiában, ami azt jelenti, hogy megszünteti a mennyiségi akciókat, különös tekintettel az „egyet fizet, kettőt kap” jellegű ajánlatait. A vállalat szerint ezzel segítik a vásárlókat abban, hogy valós képük legyen a termékek árairól – írja az Origo.

Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
Merész lépés a hollandiai Lidl áruházlánctól: kivezetik a mennyiségi kedvezményeket (illusztráció) / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lidl szerint az átláthatóság biztosítása fontosabb

A  lap arról ír, hogy az áruházlánc szerint a vásárlók által egyébként kedvelt akciók gyakran „elfedik” a termékek valódi árát, ezért a vállalat célja az, hogy átlátható árazást biztosítson 

  • minden vásárló számára, 
  • minden egyes terméknél. 

A kedvezmények kivezetésével a Lidl azt szeretné elérni, hogy az egyes termékek tényleges ára egyértelmű legyen, és a vásárlók pontosan tudják, mennyit fizetnek – anélkül, hogy látszólagos „engedmények” mesterségesen felhajtanák az egy darabra jutó árat.

A lépés összhangban van a fogyasztóvédelmi egyesületek régóta hangoztatott követeléseivel, amelyekkel szorgalmazták, hogy a kormány érje el, hogy a kereskedelmi láncok tegyék átláthatóbbakká a kedvezmények rendszerét. Továbbá találkozik a több országban is jelen lévő Questionmark élelmiszeripari agytröszt javaslataival is. A szervezet ugyanis az élelmiszerláncok átláthatósága érdekében azon az állásponton van, hogy a kereskedőknek korlátozniuk kellene a mennyiségi akciókat. Szerintük ugyanis ezek az akciók az áremelkedésekhez járulnak hozzá.

A Lidl korábban már folytatott egyeztetéseket a fogyasztóvédelmi egyesülettel a kérdésről, most pedig úgy döntött, vezető szerepet vállal az iparágon belül.

Gustaaf Haan, a Questionmark programigazgatója üdvözölte a Lidl döntését. A szakember szerint „kutatásokból tudjuk, hogy az ilyen típusú promóciók arra késztetik az embereket, hogy többet költsenek, mint eredetileg tervezték, és hozzájárulnak az élelmiszerek normál árának emelkedéséhez. Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban már korlátozzák az ilyen akciókat. A Lidl lépése arra is ösztönözheti a kormányt, hogy megvédje a holland fogyasztókat a mennyiségi kedvezmények hatásaitól” – fogalmazott.

További részletek az Origo cikkében olvashatók

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu