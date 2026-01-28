Lidl: kivezeti a mennyiségi kedvezményeket az áruházlánc

Átalakítja kedvezményrendszerét a Lidl Hollandiában, ami azt jelenti, hogy megszünteti a mennyiségi akciókat, különös tekintettel az „egyet fizet, kettőt kap” jellegű ajánlatait. A vállalat szerint ezzel segítik a vásárlókat abban, hogy valós képük legyen a termékek árairól – írja az Origo.

Merész lépés a hollandiai Lidl áruházlánctól: kivezetik a mennyiségi kedvezményeket (illusztráció) / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lidl szerint az átláthatóság biztosítása fontosabb

A lap arról ír, hogy az áruházlánc szerint a vásárlók által egyébként kedvelt akciók gyakran „elfedik” a termékek valódi árát, ezért a vállalat célja az, hogy átlátható árazást biztosítson

minden vásárló számára,

minden egyes terméknél.

A kedvezmények kivezetésével a Lidl azt szeretné elérni, hogy az egyes termékek tényleges ára egyértelmű legyen, és a vásárlók pontosan tudják, mennyit fizetnek – anélkül, hogy látszólagos „engedmények” mesterségesen felhajtanák az egy darabra jutó árat.

A lépés összhangban van a fogyasztóvédelmi egyesületek régóta hangoztatott követeléseivel, amelyekkel szorgalmazták, hogy a kormány érje el, hogy a kereskedelmi láncok tegyék átláthatóbbakká a kedvezmények rendszerét. Továbbá találkozik a több országban is jelen lévő Questionmark élelmiszeripari agytröszt javaslataival is. A szervezet ugyanis az élelmiszerláncok átláthatósága érdekében azon az állásponton van, hogy a kereskedőknek korlátozniuk kellene a mennyiségi akciókat. Szerintük ugyanis ezek az akciók az áremelkedésekhez járulnak hozzá.

A Lidl korábban már folytatott egyeztetéseket a fogyasztóvédelmi egyesülettel a kérdésről, most pedig úgy döntött, vezető szerepet vállal az iparágon belül.

Gustaaf Haan, a Questionmark programigazgatója üdvözölte a Lidl döntését. A szakember szerint „kutatásokból tudjuk, hogy az ilyen típusú promóciók arra késztetik az embereket, hogy többet költsenek, mint eredetileg tervezték, és hozzájárulnak az élelmiszerek normál árának emelkedéséhez. Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban már korlátozzák az ilyen akciókat. A Lidl lépése arra is ösztönözheti a kormányt, hogy megvédje a holland fogyasztókat a mennyiségi kedvezmények hatásaitól” – fogalmazott.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.