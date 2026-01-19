Felhoznának a föld alól 1,3 millió elektromos autóra elegendő lítiumot a csehek
Elkészült az a végleges megvalósíthatósági tanulmány, amely igazolja, hogy reális elképzelés a csehországi CEZ által indítandó lítiumbányászat- és -feldolgozás. A környezeti hatásvizsgálatot az év végéig benyújtják.
Régi bánya helyén lesz majd a lítiumüzem
A lelőhely Ústí nad Labem régióban található, a bánya Cínovec településen van, a feldolgozóüzemet pedig Prunérovban építik fel. A projekt következő szakasza – amelynek indításáról még döntenie kell a CEZ partnere, a Geomet részvényeseinek – 42 milliárd cseh koronába kerül. A Geomet felelős a lítiumpark építéséért. A végleges megvalósíthatósági tanulmány szerint Cínovecben évente 3,2 millió tonna érc termelhető ki, amelyből körülbelül 37,5 ezer tonna akkumulátorminőségű lítium-karbonát állítható elő, ennyi akár 1,3 millió elektromos jármű akkumulátorához lehet elég.
A több mint 42 milliárd cseh koronás kiadáson belül a feldolgozóüzem, a duklai átrakodópont és a szükséges infrastruktúra várhatóan körülbelül 25 milliárd koronát visz el, míg a bánya indítása 5 milliárdot. A lítiumérc-feldolgozót egy korábbi széntüzelésű erőmű területén építik majd fel.
„A bánya és a lítiumfinomító együtt közvetlenül körülbelül 2000 szakképzett munkahelyet teremt, további 2000 munkahely pedig a feldolgozóiparban jön létre. A jövőbeli munkavállalók magas fizetést kapnak, ami kedvezően járul hozz a régió gazdaságához, és más vállalkozókat is a helyszínre vonzhat” – idézi a CEZ honlapja Martin Pohlodeket, a Geomet vezérigazgatóját.
Egy lítiumparki alkalmazott átlagos bruttó bére meghaladja a 80 ezer cseh koronát, ez nagyjából a duplája lesz a régió jelenlegi átlagbérének.
A lítiumbányászat és -feldolgozás stratégiai projekt Csehország és az egész Európai Unió számára. A tevékenységet az Európai Bizottság a kritikus nyersanyagokról szóló törvény értelmében stratégiainak minősítette. Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2030-ra a stratégiai kritikus nyersanyagok éves felhasználásának legalább 10 százalékát a területén történő termelésből fedezze.
Az állami költségvetések teljes bevétele várhatóan évi 3,2 milliárd cseh koronát fog hozni. Egy ekkora beruházás más jelentős befektetőket is vonzhat a régióba, ami további pozitív hatással lenne a regionális gazdaságra.
Cínovecben már az 1300-as években folyt bányászat
- A területen az 1940-es években a föld alól a háború igényeihez szükséges volfrámot hoztak fel, később ónt is.
- A bányát 1993-ban az alacsonyabb ónárak miatt bezárták, 2000-ben a régi feldolgozóüzemet is eltávolították, a telephelyet rehabilitálták.
- 2014-ben az ausztrál European Metals Holdings (EMH) megvásárolta a cínoveci kutatási, feltárási ás termelési jogokat.
- A társaság 2020 óta működik a CEZ-zel, a két cég egyúttal kibővítette a tevékenység addigi területeit.
- Egy évre rá már közzétették a bánya feltételezett liítiumvagyonának nagyságát.
Magyarországon is van próbálkozás
A Mol 2023-ban jelentette be, hogy lítiumot szeretne kiynerni a szénhidrogén-termelése során felszínre kerülő vízből. Az előkészüeltek 2019-ben indultak, de új, lassan fejlődő technológiáról van szó. A társaságnak kell választania a lítiumkoncentráció szempontjából legígéretesebb szénhidrogénkútjait és a világpiacon egyre többet érő fém sójának kinyerésére legalkalmasabb technológiát. Kísérleti projektje a békési régióban, Pusztaföldvár térségében indult, mert ott van a Mol egyik leghosszabb ideje, 1959-től kezdődően művelt mezője.