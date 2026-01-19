Deviza
Felhoznának a föld alól 1,3 millió elektromos autóra elegendő lítiumot a csehek

A csehországi CEZ energiaipari csoport annyi lítiumot remél a felszínre hozni egy már igazoltan megvalósítható projekt során, amennyivel akár 1,3 millió autó akkumulátora előállítható. A lítium bányászata és feldolgozása mintegy 25 milliárd koronába kerülne, de még szükség van engedélyekre és persze beruházási döntésre is.
B. H. L.
2026.01.19, 20:15
Frissítve: 2026.01.19, 20:23

Elkészült az a végleges megvalósíthatósági tanulmány, amely igazolja, hogy reális elképzelés a csehországi CEZ által indítandó lítiumbányászat- és -feldolgozás. A környezeti hatásvizsgálatot az év végéig benyújtják.

lítium
A Geomet által gyűjtott fúrómagminták a leendő cínoveci lítiumbánya területén/Fotó: Reuters

Régi bánya helyén lesz majd a lítiumüzem

A lelőhely Ústí nad Labem régióban található, a bánya Cínovec településen van, a feldolgozóüzemet pedig Prunérovban építik fel. A projekt következő szakasza – amelynek indításáról még döntenie kell a CEZ partnere, a Geomet részvényeseinek – 42 milliárd cseh koronába kerül. A Geomet felelős a lítiumpark építéséért. A végleges megvalósíthatósági tanulmány szerint Cínovecben évente 3,2 millió tonna érc termelhető ki, amelyből körülbelül 37,5 ezer tonna akkumulátorminőségű lítium-karbonát állítható elő, ennyi akár 1,3 millió elektromos jármű akkumulátorához lehet elég.

A több mint 42 milliárd cseh koronás kiadáson belül a feldolgozóüzem, a duklai átrakodópont és a szükséges infrastruktúra várhatóan körülbelül 25 milliárd koronát visz el, míg a bánya indítása 5 milliárdot. A lítiumérc-feldolgozót egy korábbi széntüzelésű erőmű területén építik majd fel.

„A bánya és a lítiumfinomító együtt közvetlenül körülbelül 2000 szakképzett munkahelyet teremt, további 2000 munkahely pedig a feldolgozóiparban jön létre. A jövőbeli munkavállalók magas fizetést kapnak, ami kedvezően járul hozz a régió gazdaságához, és más vállalkozókat is a helyszínre vonzhat” – idézi a CEZ honlapja Martin Pohlodeket, a Geomet vezérigazgatóját. 

Egy lítiumparki alkalmazott átlagos bruttó bére meghaladja a 80 ezer cseh koronát, ez nagyjából a duplája lesz a régió jelenlegi átlagbérének.

A lítiumbányászat és -feldolgozás stratégiai projekt Csehország és az egész Európai Unió számára. A tevékenységet az Európai Bizottság a kritikus nyersanyagokról szóló törvény értelmében stratégiainak minősítette. Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2030-ra a stratégiai kritikus nyersanyagok éves felhasználásának legalább 10 százalékát a területén történő termelésből fedezze.

Az állami költségvetések teljes bevétele várhatóan évi 3,2 milliárd cseh koronát fog hozni. Egy ekkora beruházás más jelentős befektetőket is vonzhat a régióba, ami további pozitív hatással lenne a regionális gazdaságra.

Cínovecben már az 1300-as években folyt bányászat

  • A területen az 1940-es években a föld alól a háború igényeihez szükséges volfrámot hoztak fel, később ónt is.
  • A bányát 1993-ban az alacsonyabb ónárak miatt bezárták, 2000-ben a régi feldolgozóüzemet is eltávolították, a telephelyet rehabilitálták.
  • 2014-ben az ausztrál European Metals Holdings (EMH) megvásárolta a cínoveci kutatási, feltárási ás termelési jogokat.
  • A társaság 2020 óta működik a CEZ-zel, a két cég egyúttal kibővítette a tevékenység addigi területeit.
  • Egy évre rá már közzétették a bánya feltételezett liítiumvagyonának nagyságát.

Magyarországon is van próbálkozás

A Mol 2023-ban jelentette be, hogy lítiumot szeretne kiynerni a szénhidrogén-termelése során felszínre kerülő vízből. Az előkészüeltek 2019-ben indultak, de új, lassan fejlődő technológiáról van szó. A társaságnak kell választania a lítiumkoncentráció szempontjából legígéretesebb szénhidrogénkútjait és a világpiacon egyre többet érő fém sójának kinyerésére legalkalmasabb technológiát. Kísérleti projektje a békési régióban, Pusztaföldvár térségében indult, mert ott van a Mol egyik leghosszabb ideje, 1959-től kezdődően művelt mezője.

 

