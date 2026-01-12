Deviza
Lítium: felpörgetné a hazai kitermelést az Egyesült Államok, új technológia is érkezhet hozzá

Miközben a világ igyekszik több lítiumot kitermelni és feldolgozni, az Egyesült Államok ambiciózus termelési tervekkel próbálja növelni önellátását, és csökkenteni Kínától való függőségét. Donald Trump elnök második hivatali ciklusában gyors ütemben kívánja bővíteni az amerikai lítiumbányászati ágazatot, amihez technológiai előrelépésre is szükség lesz.
VG
2026.01.12, 15:50
Frissítve: 2026.01.12, 16:11

Donald Trump elnök 2025. januári hivatalba lépése óta felgyorsította az Egyesült Államok ásványkincs-, így nyersanyag- és fémiparának bővítését célzó tervek végrehajtását. Az elmúlt egy évben több előrelépés történt az amerikai lítiumiparban is, és 2026-ra további fejlesztések várhatók egy olyan területen, melynek prosperáló menedzselése nélkül léket kaphatnak az elektromosságra épülő ágazatok mutatja be összeállításában az Origo.

Az Uyuni sósivatag Bolíviában, mely a világ egyik legfontosabb lítium-lelőhelye
Az Uyuni sósivatag Bolíviában, a világ egyik legjelenősebb lítiumlelőhelye / Fotó: Unsplash

Lítium: mennyiségi és technológiai előrelépés is történhet

A lítium jelentőségét az elektrifikációban, azaz a világ villamos energiával való ellátásában, párhuzamosan a fosszilis tüzelőanyagok szerepének mérséklődésével, aligha kell részletesen bemutatni. Kijelenthető, hogy a lítium iránti globális kereslet gyorsan növekszik, elsősorban az elektromos járművek (angol rövidítéssel: EV-k) és a nagyléptékű energiatároló rendszerek terjedése miatt. 

A globális piacelemző vállalat, a Mordor Intelligence előrejelzése szerint a lítiumpiac mérete 2025-ben mintegy 0,85 millió tonna lítium-karbonát-egyenérték (LCE) volt, és 2030-ra elérheti a 2,08 millió tonnát. Ez 2025 és 2030 között éves szinten átlagosan 19,57 százalékos növekedési ütem.

2022 óta lítium-túlkínálat alakult ki a piacon, miután a termelők jelentős beruházásokat hajtottak végre a várható keresletnövekedésre számítva. Ám a kereslet némileg a vártak alatt maradt, mert az elektromos járművek elterjedése több régióban lassabb ütemben haladt a korábban vártnál. A megújuló energiák gyorsabb kiépítése, az energiatároló rendszerekbe irányuló növekvő befektetések, valamint az EV-piac folyamatos bővülése azonban a következő évtizedekben jelentős keresletnövekedést vetít előre. A várakozások szerint a lítium iránti igény idővel meghaladja majd a kínálatot.

Az Egyesült Államok jelentős lítiumkészletekkel rendelkezik, elsősorban hatalmas föld alatti sós vízkészletek formájában Dél-Arkansasban és Kelet-Texasban. 

Ezeknek a készleteknek a hagyományos technológiákkal történő kitermelése azonban rendkívül energiaigényes és környezetkárosító lenne, ami eddig több vállalatot is eltántorított a hazai lítiumbányászati beruházásoktól.

A kutatók és a mérnökök új, hatékonyabb megoldásokat keresnek az amerikai lítiumkészletek hasznosítására.

Például az MIT-hez kötődő Lithios startup az úgynevezett „fejlett lítiumkinyerési technológia” alkalmazását vizsgálja. Ez az eljárás elektromos áram segítségével olyan reakciót indít el elektródaanyagokkal, amelyek megkötik a lítiumot a sós vízből, miközben a többi szennyező anyag visszamarad. 

A Lithios szerint módszerük szelektívebb és hatékonyabb a hagyományos technikáknál, ráadásul kevesebb energiát igényel.

A vállalat június óta egy kísérleti projektet működtet, 2026-ban pedig egy nagyobb rendszer üzembe helyezését tervezi, amely 

  • évente 10–100 tonna lítium-karbonát előállítására képes, 
  • hosszabb távon pedig évi 25 ezer tonnás termelést céloz meg. 

Jelenleg az Egyesült Államok éves lítiumtermelése nagyjából 5 ezer tonna.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

