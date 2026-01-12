Lítium: felpörgetné a hazai kitermelést az Egyesült Államok, új technológia is érkezhet hozzá

Donald Trump elnök 2025. januári hivatalba lépése óta felgyorsította az Egyesült Államok ásványkincs-, így nyersanyag- és fémiparának bővítését célzó tervek végrehajtását. Az elmúlt egy évben több előrelépés történt az amerikai lítiumiparban is, és 2026-ra további fejlesztések várhatók egy olyan területen, melynek prosperáló menedzselése nélkül léket kaphatnak az elektromosságra épülő ágazatok – mutatja be összeállításában az Origo.

Az Uyuni sósivatag Bolíviában, a világ egyik legjelenősebb lítiumlelőhelye / Fotó: Unsplash

Lítium: mennyiségi és technológiai előrelépés is történhet

A lítium jelentőségét az elektrifikációban, azaz a világ villamos energiával való ellátásában, párhuzamosan a fosszilis tüzelőanyagok szerepének mérséklődésével, aligha kell részletesen bemutatni. Kijelenthető, hogy a lítium iránti globális kereslet gyorsan növekszik, elsősorban az elektromos járművek (angol rövidítéssel: EV-k) és a nagyléptékű energiatároló rendszerek terjedése miatt.

A globális piacelemző vállalat, a Mordor Intelligence előrejelzése szerint a lítiumpiac mérete 2025-ben mintegy 0,85 millió tonna lítium-karbonát-egyenérték (LCE) volt, és 2030-ra elérheti a 2,08 millió tonnát. Ez 2025 és 2030 között éves szinten átlagosan 19,57 százalékos növekedési ütem.

2022 óta lítium-túlkínálat alakult ki a piacon, miután a termelők jelentős beruházásokat hajtottak végre a várható keresletnövekedésre számítva. Ám a kereslet némileg a vártak alatt maradt, mert az elektromos járművek elterjedése több régióban lassabb ütemben haladt a korábban vártnál. A megújuló energiák gyorsabb kiépítése, az energiatároló rendszerekbe irányuló növekvő befektetések, valamint az EV-piac folyamatos bővülése azonban a következő évtizedekben jelentős keresletnövekedést vetít előre. A várakozások szerint a lítium iránti igény idővel meghaladja majd a kínálatot.

Az Egyesült Államok jelentős lítiumkészletekkel rendelkezik, elsősorban hatalmas föld alatti sós vízkészletek formájában Dél-Arkansasban és Kelet-Texasban.

Ezeknek a készleteknek a hagyományos technológiákkal történő kitermelése azonban rendkívül energiaigényes és környezetkárosító lenne, ami eddig több vállalatot is eltántorított a hazai lítiumbányászati beruházásoktól.

A kutatók és a mérnökök új, hatékonyabb megoldásokat keresnek az amerikai lítiumkészletek hasznosítására.