Jól nézzük meg, mit viszünk fel a repülőre, mert nagy változás történt – ezek a légitársaságok vezették be

A lítiumion-akkumulátorok miatti kockázatok következtében egyre több légitársaság vezet be szigorúbb szabályokat a powerbankek szállítására és használatára. Például a Lufthansa csoport már csak korlátozott számban engedi felvinni ezeket az eszközöket a fedélzetre, használatukat pedig teljes mértékben megtiltotta.
Németh Anita
2026.01.20, 15:35
Frissítve: 2026.01.20, 16:03

Világszerte egyre több légitársaság szigorítja a hordozható akkumulátorok használatára vonatkozó szabályokat. Legutóbb a Lufthansa csoport módosította az előírását, így az a csoporthoz tartozó Austrian Airlines, a Brussels Airlines, a Discover Airlines, az Eurowings, az ITA Airways és a Swiss International Air Lines légitársaságok repülőgépeit is érinti. A cégcsoport ezzel csatlakozik az Emirateshez, a Cathay Pacifichez, a Singapore Airlineshoz és a Qantashoz – számolt be az Euronews.

Lufthansa német légitársaság Airbus repülőgép légi közlekedés
 Lufthansa csoport már csak korlátozott számban engedi felvinni ezeket az eszközöket a fedélzetre / Fotó: Bjoern Wylezich / Shutterstock

Január 15. óta az utasok személyenként legfeljebb két powerbanket vihetnek magukkal, a fedélzeti használatot pedig megtiltották, ideértve a repülőgép elektromos csatlakozóin keresztüli töltést is.

Miért nem lehet külső akkumulátort, azaz powerbanket használni repüléskor?

A powerbankek, azaz a hordozható töltők rejtett kockázatot jelentenek a repülőgépre.

„A fő problémát a bennük található lítiumion-akkumulátorok jelentik, amelyek sérülés vagy meghibásodás esetén tűzveszélyessé válhatnak. Egy hibás powerbank túlmelegedhet, kigyulladhat, vagy akár fel is robbanhat, ami különösen veszélyes egy repülőgép zárt terében” – mondta Colin Pearson utazási tanácsadó, aki a Stanton House Inn butikhotellel dolgozik együtt.

A lítiumion-akkumulátorok instabilak, és a magas nyomás vagy a szélsőséges hőmérséklet tovább növelik a kockázatot.

Powerbankek eddig ritkán gyulladtak ki, mégis elegendőek voltak ahhoz, hogy komoly aggodalmat keltsenek a légi közlekedési biztonsági szakértők körében.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) azt javasolja, hogy a nagyméretű töltőket kizárólag kézipoggyászban szállítsák az utasok, és csak meghatározott wattórás kapacitáshatárokon belül a tűzveszély csökkentése érdekében.

A szabályok légitársaságonként eltérhetnek, sok helyen korlátozzák a nagyobb kapacitású powerbankek bevitelét, vagy csökkentik az utasonként engedélyezett darabszámot. Ezért utazás előtt érdemes ellenőrizni az adott légitársaság szabályzatát.

Általánosságban elmondható, hogy 

  • a legfeljebb 100 wattórás kapacitású külső akkumulátorok vihetők fel a fedélzetre külön engedély nélkül,
  • a 100 és 160 wattóra közötti eszközök általában speciális jóváhagyást igényelnek, míg 
  • a 160 wattóra feletti powerbankek szállítása tilos.

Fontos szabály, hogy a powerbankek kizárólag kézipoggyászban szállíthatók, feladott poggyászban soha.

Érdemes azt is ellenőrizni, hogy az adott légitársaság engedi-e az eszközök elhelyezését a felső csomagtartókban, vagy kötelező-e azokat az ülésnél tartani, mivel egyes cégek ennél is szigorúbb előírásokat alkalmaznak.

Mivel néhány légitársaság már a fedélzeti használatot sem engedélyezi, Pearson alternatív megoldásokat javasol, például az eszközök előzetes feltöltését, vagy olyan repülőterek igénybevételét, ahol töltőállomások állnak rendelkezésre.

