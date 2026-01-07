Összeálltak az óriások, a teljes Lukoil-vagyont vinnék: finomítók, több ezer benzinkút is a listán – új kihívót kapott a Mol?

Az amerikai Chevron és a Quantum Energy Partners közös ajánlattal lépett fel az orosz energiaszektor egyik legnagyobb vagyonátrendeződésében: a cél a Lukoil teljes külföldi eszközállományának megszerzése, amely finomítókat, olaj- és gázmezőket, valamint több ezer töltőállomást foglal magában. A Financial Times szerint a tranzakció értéke elérheti a 22 milliárd dollárt, és ha megvalósul, az évtized egyik legnagyobb olajipari üzlete lehet.

Az amerikai páros vinné a teljes csomagot

A brit lap értesülései alapján a Chevron és a Quantum nem egyes elemeket, hanem a teljes Oroszországon kívüli portfóliót szeretné megszerezni, majd azt egymás között felosztani. A Chevron elsősorban a kitermelési és feldolgozási eszközökre, míg a magántőke-befektető a kereskedelmi és töltőállomás-hálózatra fókuszálna. A csomag része lehet mintegy kétezer benzinkút, több finomító és számos nemzetközi projekt

Európában,

Közép-Ázsiában

és a Közel-Keleten.

A Lukoil számára az értékesítés nem stratégiai választás, hanem kényszer: az amerikai szankciós környezet miatt a vállalat hosszú távon nem tarthatja meg külföldi érdekeltségeit, ezért azokat nyugati jóváhagyással rendelkező vevőknek kell átadnia.

Egyre nő a politikai nyomás a Lukoilnál

A Pravda beszámolója szerint az eladás időnyomás alá került, mivel az amerikai hatóságok csak korlátozott ideig biztosítanak mozgásteret a tranzakció lezárására. Ez felgyorsította a tárgyalásokat, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a vevők kiválasztását. Korábban már volt olyan ajánlat, amely üzletileg kedvezőnek tűnt, de politikai okokból elbukott. A folyamat ezért nem klasszikus piaci aukció, hanem szankciók által vezérelt vagyonátrendezés, ahol a geopolitikai megfelelés legalább olyan fontos, mint az ár.

A Mol is kihívó

A nemzetközi érdeklődők között a Mol neve is felmerült, amely egyes európai és közép-ázsiai eszközök iránt mutathat érdeklődést. Bár a magyar olajvállalat nem a teljes csomagra pályázik, egy sikeres részvétel jelentősen növelné nemzetközi súlyát, és új kihívóvá tenné a régióban.