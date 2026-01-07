A vámadatok szerint Venezuela csaknem 4,14 milliárd svájci frank (hozzávetőleg 1 660 milliárd forint) értékű aranyat szállított Svájcba Nicolás Maduro elnökségének első éveiben. A Reuters hírügynökség által áttekintett adatok alapján a dél-amerikai ország 2013 és 2016 között összesen 113 tonna nemesfémet exportált, közvetlenül azt követően, hogy Maduro hivatalba lépett.

Megtalálhatták Maduro titkos vagyonát Svájcban: felfoghatatlan venezuelai aranykincs nyomaira bukkantak / Fotó: TSViPhoto

A svájci közszolgálati műsorszolgáltató, az SRF szerint az arany a venezuelai jegybank tartalékaiból származott, és abban az időszakban került külföldre, amikor a kormány az aranyeladásokkal próbálta stabilizálni a gazdaságot. A jelentés alapján

a szállítmányokat vélhetően feldolgozás, tanúsítás és továbbszállítás céljából irányították Svájcba,

mely a világ egyik legnagyobb aranyfinomító központja, öt nagy finomítóval.

A vámstatisztikák azt is mutatják, hogy 2017 és 2025 között már nem történt venezuelai aranyexport Svájcba. Ez egybeesik azzal az időszakkal, amikor az Európai Unió szankciókat vezetett be több venezuelai vezetővel szemben, melyeket Svájc 2018 elején átvett. A szankciók ugyanakkor nem tartalmaztak általános svájci aranyimport-tilalmat Venezuelával szemben.

Az aranyeladások hátterében a venezuelai jegybank kényszerértékesítései álltak,

melyek célja a keményvaluta-bevételek növelése volt az Egyesült Államok által bevezetett szankciók idején. A StoneX piaci elemzője, Rhona O’Connell szerint 2012 és 2016 között jelentős mértékű „kényszereladás” zajlott, melynek nagy része Svájcba kerülhetett, majd később a pénzügyi szektorban maradhatott, vagy kisebb aranyrudak formájában Ázsiába, illetve más piacokra juthatott tovább.

A folyamat 2017 után O’Connell szerint azért is lassult le élesen, mert a venezuelai jegybank egyszerűen kifogyott az értékesíthető aranyból. Mindeközben Svájc a héten elrendelte Maduro és 36 feltételezett társának svájci vagyonbefagyasztását, ugyanakkor nem közölt részleteket az érintett eszközök értékéről vagy eredetéről, és az sem ismert, hogy ezek kapcsolatban állnak-e a korábban Svájcba szállított aranykészletekkel.