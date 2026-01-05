Deviza
Svájc se nagyon szokott ilyet csinálni, most megtette – aggódhatnak a diktátorok

Svájc befagyasztotta a volt venezuelai diktátor számláit. Maduro vagyonáról egyelőre nincsenek megbízható becslések, több milliárd dollárról is szó lehet.
VG
2026.01.05., 15:16

A svájci kormány befagyasztotta Nicolás Maduro venezuelai elnök és a hozzá közel álló személyek Svájcban tartott vagyonát.

Maduro Venezuela
Befagyasztotta Svájc Nicolás Maduro vagyonát / Fotó: AFP

A döntés célja annak biztosítása, hogy az esetleg jogellenesen szerzett eszközöket ne lehessen kivinni Svájcból – idézi a Bloomberg a kormány hétfői nyilatkozatát. A vagyonbefagyasztás azonnali hatállyal életbe lép, és további értesítésig négy évig marad érvényben. 

A svájci külügyminisztérium nem közölte, hogy pontosan mekkora, Maduróhoz köthető vagyon található Svájcban.

A svájci kormány szerint az intézkedésre azért került sor, mert Maduro hatalmának meggyengülése lehetőséget teremthet arra, hogy Venezuela a jövőben jogsegélykérelmi eljárásokat indítson jogellenesen szerzett vagyon ügyében. A közlés szerint a jelenlegi venezuelai kormány egyetlen tagját sem érinti a vagyonbefagyasztás.

Bíróság elé áll Maduro Amerikában

Az amerikai csapatok egy rajtaütés során elfogták a venezuelai vezetőt. Az Egyesült Államok szövetségesei visszafogottan reagáltak a megdöbbentő, késő éjszakai műveletre. Madurót és feleségét egy Caracas közelében lévő, őrzött katonai bázisról egy New York-i börtönbe szállították. A hírek szerint kábítószerrel összefüggő terrorizmus vádjával állítják bíróság elé. 

Svájc – külügyminisztériumának szombaton az X-en közzétett bejegyzésében – a feszültség csökkentésére, önmérsékletre és a nemzetközi jog betartására szólított fel, beleértve az erő alkalmazásának tilalmát és a területi integritás tiszteletben tartásának elvét.

