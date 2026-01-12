Deviza
Adria
turizmus
Horvátország

Megfojtják a turisták a népszerű horvát nyaralóhelyet

Tavaly újabb rekordot döntött a horvátországi Dubrovnik. Az Adria gyöngyszemének is nevezett városban csaknem ötmillió vendégéjszakát töltöttek az oda érkezők. A város infrastruktúrája már alig bírja a terhelést.
Hordósi Dániel
2026.01.12, 13:06
Frissítve: 2026.01.12, 13:12

Dubrovnikban az egy lakosra jutó turisták száma meghaladja a harmincat, ezzel a dél-dalmát város a világ második legzsúfoltabb turisztikai látványosságává vált, közvetlenül a  floridai Orlando után. 

Croatia dalmatia dalmatian coast dubrovnik historic center unesco ramparts port
Megfojtják a turisták a népszerű horvát nyaralóhelyet / Fotó: Hemis via AFP

Az egész évre vonatkozó szám azonban csalóka, a horvát üdülőhely forgalma ugyanis nem egyenletes, a nyári hónapokban sokkal többen látogatnak oda, mint télen. Ez óriási torlódásokat okoz, hiszen a legtöbben a szűk utcáiról is híres óvárosra kíváncsiak. A város vezetése néhány éve a forgalom csillapításának érdekében már korlátozta a kikötőibe érkező nemzetközi szállodahajók számát, naponta legfeljebb két ilyen hajó érkezhet a városba. Azonban ennek ellenére Dubrovnik népszerűsége továbbra is töretlen, és az egyre magasabb árak sem tántorítják el a turistákat. 

Az önkormányzat most egy újabb ötlettel állt elő: kötelező haladási irányt jelölnének ki az óvárosban. A közbeszédben csak forgalom-egyirányúsításnak nevezett javaslattól a gyalogos forgalmi dugók csökkenését remélik. De sok gondot okoz a rengeteg autó és a viszonylag kevés parkolóhely is, ezért az autósokkal is szigorúan bánik a városvezetés.

A polgármester szerint a rengeteg látogató megnehezíti a város működését is. A sok ember miatt csak éjszaka tudják takarítani az utcákat, és a szemetet is csak ekkor tudják elszállítani, emiatt az esti órákra gyakran túlfolynak a kukák. De a város víz- és szennyvízhálózata is sürgős bővítésre szorul. Építésükkor ugyanis a mérnökök nem számoltak a harmincszoros túlterheltséggel.

 

