Szédítő mínuszok söpörnek végig Európán, szó szerint ráfáznak a németek a megújuló energiára
A fogyasztók szempontjából igen rossz tendencia bontakozott ki az elmúlt napokban. Miközben az Európa nagy részén tapasztalható fagyos időjárás meredeken megemelte az áramigényt, addig a szél- és nap megújuló energiák gyenge termelése szűkíti az elektromosenergia-kínálatot – mutatott rá a Bloomberg.
A sarkvidéki hidegbetörés jelentősen növelte a fűtési igényt. Európa igyekszik bezárni a régi fosszilis erőműveket és csökkenteni a kibocsátást, amikor azonban a megújuló termelés gyenge és közben a kereslet magas, kénytelen nagy mértékben szén- és gázerőművekkel kielégíteni az energiaigényt.
A kínálat szűkösebb az egész Európában tapasztalható gyengébb nap- és szélenergia-termelés miatt, amit Németországban a szélturbinák jegesedése tovább súlyosbít
– magyarázta Talha Torlak, a Vitus Commodities rövid távú kereskedési vezetője. A turbinák lapátjain felhalmozódó jég rontja a hatékonyságot és csökkenti a termelést.
|A szélenergia-termelés és -felhasználás viszontagságaival lapunk is foglalkozott a napokban. Ebben részletesen leveztjük, hogy végtére is potenciálisan rendelkezésre álló zöldenergiát nem használnak fel, miközben a rendszernek más, gyakran fosszilis alapú erőműveket kell bekapcsolnia az ellátás fenntartásához.
A megújuló energia a sarkvidéki hidegben cserben hagyja Európát
Németországban kedden a villamosenergia-kereslet a hírügynökség modelljei szerint mintegy 69 gigawattra emelkedhet. Ez meghaladja a 63 gigawattos szezonális átlagot. Ezzel párhuzamosan a német szélerőművi termelés várhatóan kedden késő este körülbelül 20 gigawatton tetőzik, ami négy gigawattal elmarad a szezonális átlagtól. Ugyanígy a napenergia-termelés mértéke is elmaradhat összességében ezen a napon.
Kedden Münchenben a hőmérséklet akár –13 Celsius-fokra is süllyedhet, míg más városokban – köztük Berlinben és Frankfurtban – szintén az évszakos átlagnál jóval hidegebb idő várható
a Vaisala időjárás-elemző cég szerint.
- Franciaország még a stabil nukleáris kapacitása ellenére is kénytelen volt fokozni a gáz- és olajtüzelésű erőművek termelését az extra igények kielégítésére.
- Ott kedden tovább nő az áramigény, ami a hálózatüzemeltető RTE adatai szerint 91,9 gigawatton tetőzhet – 2012 februárja óta a legmagasabb szinten.
- A sztrájkok országában természetesen a kemény fagy sem jelent akadályt a szektor dolgozóinak, az állami tulajdonú EDF dolgozói kedden este 9 óráig 24 órás sztrájkot tartanak.
A napon belüli határidős áramárak kedden délután 4 órára 334,55 euróra emelkedtek Franciaországban, míg Németországban délelőtt 11 órakor 353,67 euró volt megawattóránként az Epex Spot SE adatai szerint. Ezek a nagy nyugat-európai piacokon tapasztalhatóan magas nagykereskedelmi áramárakat mutatják.
Magyarországon egyszerre rendelt el készenlétet az MVM, az E.ON és az Opus, Orbán Viktor pedig azonnal felállította az operatív törzset
Már a hét elején léptek a nagy energiacégek hazánkban. Ha havária alakulna ki Magyarországon, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium minisztériumhelyettese és egyben MVM elnöke arról számolt be közleményében, hogy az MVM Csoport, az E.ON és Opus elosztó vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, és elrendelték a készenlétet.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ is fontos információkat osztott meg hétfőn. A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.