Patthelyzet: engedmények nélkül nincs megállapodás, szigorítással konfliktus jön: csapdában a Mercosur-egyezmény

Az Európai Parlament múlt heti döntése a bírósági normakontrollról komplex helyzetet teremtett – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Kiemelte, hogy az eljárás akár másfél-két évre is megakaszthatja a Mercosur-megállapodás hatályba lépését, ugyanakkor az elindulása az Európai Bizottság számára nem jár semmilyen kötelezettséggel, attól függetlenül megkezdheti az implementálását.

Káoszt okozott a Mercosur: gazdák tüntetnek Franciaországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez viszont erőteljesen aláásná az EU-s intézményi rendszer működését, és kérdéses, hogy milyen politikai reakciót váltana ki az Európai Parlamentből, amelynek célja évek óta a saját hatáskörének és érdekérvényesítésének növelése – mondta az elemző. A parlament döntésének háttérbe szorítása így jelentős politikai feszültségeket szülhet, amelyek következményeivel a bizottságnak hosszú távon kell számolnia.

Sikeres volt Trump agresszív érdekérvényesítő politikája

Az Európai Bizottság kapcsán jól látható stratégia, hogy a szabadkereskedelmi egyezményekkel a Donald Trump által képviselt kereskedelempolitikára igyekeznek választ adni, egy alternatív lehetőséget mutatni a piacok számára, mivel az eddigi események inkább az amerikai vámpolitika sikerét és létjogosultságát jelzik. Molnár Dániel kiemelte, hogy

az USA gazdasága az elmúlt időszakban a várakozások felett nőtt, miközben

a vámoktól várt inflációs hatások sem jelentek meg, és

a főbb kereskedelmi partnerekkel sikerült egyértelműen kedvező megállapodást kötni, ideértve az EU-t is.

Ezzel párhuzamosan eddig az amerikai vámok és az adott esetben történő emelésükkel való fenyegetés diplomáciailag is sikeresnek bizonyult az érdekérvényesítés során.

Kiakadhatnak a Mercosur-országok

A gazdatüntetések is nehezítik az Európai Bizottság helyzetét. Erre reagálva hozott létre az Európai Bizottság egy munkacsoportot az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésére, annak érdekében, hogy erősítsék az uniós szabványok betartatását. Egy szigorúbb ellenőrzés választ adna a gazdák egyik legfontosabb követelésére, vagyis arra, hogy a Mercosur-országokban meglévő lazább előírások

alacsonyabb árakat

és így versenyelőnyt

biztosítanak a helyi gazdáknak, ami a megállapodás nyomán Európában piactorzító hatással járna. Erősen kérdéses ugyanakkor a Mercosur-országok reakciója a szigorításra, amely számukra jókora hátrányt eredményezne, miközben ők is piacnyitást vállaltak az egyezmény keretében. Jelentős egyensúlyozásra lehet szükség a bizottság részéről az érdekek összeegyeztetése során, nem véletlen, hogy negyed évszázad alatt sem sikerült tető alá hozni a megállapodást, nem is volt várható, hogy a bizottság képes lesz rövid idő alatt átvágni a gordiuszi csomót.