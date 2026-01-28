Deviza
Mercosur
gazdatüntetések
agrárium
élelmiszeripar

Patthelyzet: engedmények nélkül nincs megállapodás, szigorítással konfliktus jön: csapdában a Mercosur-egyezmény

A gazdatüntetések és az eltérő termelési szabályokból fakadó versenyhátrány tovább nehezítik az Európai Bizottság mozgásterét a Mercosur-megállapodás ügyében. A szigorúbb importellenőrzés enyhíthetné az európai gazdák aggodalmait, ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel a Mercosur-országok reakciója és az egyezmény jövője szempontjából.
Zováthi Domokos
2026.01.28, 16:03
Frissítve: 2026.01.28, 16:11

Az Európai Parlament múlt heti döntése a bírósági normakontrollról komplex helyzetet teremtett – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Kiemelte, hogy az eljárás akár másfél-két évre is megakaszthatja a Mercosur-megállapodás hatályba lépését, ugyanakkor az elindulása az Európai Bizottság számára nem jár semmilyen kötelezettséggel, attól függetlenül megkezdheti az implementálását.

Farmers Demonstrated In Front Of The European Parliament In Strasbourg On The 21th January Mercosur gazda tüntetés
Káoszt okozott a Mercosur: gazdák tüntetnek Franciaországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez viszont erőteljesen aláásná az EU-s intézményi rendszer működését, és kérdéses, hogy milyen politikai reakciót váltana ki az Európai Parlamentből, amelynek célja évek óta a saját hatáskörének és érdekérvényesítésének növelése – mondta az elemző. A parlament döntésének háttérbe szorítása így jelentős politikai feszültségeket szülhet, amelyek következményeivel a bizottságnak hosszú távon kell számolnia.

Sikeres volt Trump agresszív érdekérvényesítő politikája

Az Európai Bizottság kapcsán jól látható stratégia, hogy a szabadkereskedelmi egyezményekkel a Donald Trump által képviselt kereskedelempolitikára igyekeznek választ adni, egy alternatív lehetőséget mutatni a piacok számára, mivel az eddigi események inkább az amerikai vámpolitika sikerét és létjogosultságát jelzik. Molnár Dániel kiemelte, hogy 

  • az USA gazdasága az elmúlt időszakban a várakozások felett nőtt, miközben 
  • a vámoktól várt inflációs hatások sem jelentek meg, és 
  • a főbb kereskedelmi partnerekkel sikerült egyértelműen kedvező megállapodást kötni, ideértve az EU-t is. 

Ezzel párhuzamosan eddig az amerikai vámok és az adott esetben történő emelésükkel való fenyegetés diplomáciailag is sikeresnek bizonyult az érdekérvényesítés során.

Kiakadhatnak a Mercosur-országok

A gazdatüntetések is nehezítik az Európai Bizottság helyzetét. Erre reagálva hozott létre az Európai Bizottság egy munkacsoportot az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésére, annak érdekében, hogy erősítsék az uniós szabványok betartatását. Egy szigorúbb ellenőrzés választ adna a gazdák egyik legfontosabb követelésére, vagyis arra, hogy a Mercosur-országokban meglévő lazább előírások

  • alacsonyabb árakat
  • és így versenyelőnyt

biztosítanak a helyi gazdáknak, ami a megállapodás nyomán Európában piactorzító hatással járna. Erősen kérdéses ugyanakkor a Mercosur-országok reakciója a szigorításra, amely számukra jókora hátrányt eredményezne, miközben ők is piacnyitást vállaltak az egyezmény keretében. Jelentős egyensúlyozásra lehet szükség a bizottság részéről az érdekek összeegyeztetése során, nem véletlen, hogy negyed évszázad alatt sem sikerült tető alá hozni a megállapodást, nem is volt várható, hogy a bizottság képes lesz rövid idő alatt átvágni a gordiuszi csomót.

A Mercosur-egyezmény várható gazdasági hatása tehát változatlanul attól függ, mikor és milyen formában kerül implementálásra – hívta fel a figyelmet az elemző. Az európai és a hazai mezőgazdaság védelme, az élelmiszer-biztonság biztosítása érdekében fontos, hogy a gazdák továbbra is fellépjenek érdekeik érvényesítése érdekében, mivel ez tartós politikai nyomást helyezhet az uniós intézményi rendszerre, amelynek így foglalkoznia kell a kérdéssel, az érintett európai szereplők érdekével, és nem áldozhatja azt fel a geopolitikai célok oltárán.

Ursula von der Leyen elsírja magát: máris kiléphetnek a dél-amerikai országok a Mercusorból – a sarkára állt egy magyar csúcspolitikus

A munkacsoport az egységes szabványok és hatékony végrehajtás biztosítására jött létre. Brüsszel váratlanul szigorítana az importellenőrzésen, hogy az uniós fogyasztókat és termelőket védje, de a Mercosur-exportőrök szerint az intézkedések túlzottan korlátozók lehetnek.

