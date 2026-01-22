Mégse vége, életbe léphet a Mercosur: a németek rátámadtak Ursula von der Leyenre, Merz és Weber kiborult – "Nincs helye késlekedésnek"

Németország, az Európai Unió Mercosur kereskedelmi megállapodásának legfőbb támogatója arra szólította fel Brüsszelt, hogy amellett is léptesse életbe az egyezményt, hogy az Európai Parlament szerdán megszavazta a bírósági felülvizsgálatát. Komoly konfliktus látszik kibontakozni az EU szervei és a két legnagyobb gazdasága között – mutat rá cikkében a Politico. A vita tárgya az az egyezmény, amely egy 700 millió lakosú szabadkereskedelmi övezetet hozna létre az EU és hét latin-amerikai ország között, és ezzel eltörölné a termékek több mint 90 százalékára kivetett vámokat. A németek azt akarják, hogy az Európai Bizottság léptesse érvénybe, hiába folyik még a vita.

Németország és az Európai Néppárt sürgeti a Mercosur kereskedelmi megállapodás életbe léptetését / Fotó: AFP

Az Európai Parlament szerdán hajszálnyi többséggel fogadta el azt az indítványt, amely jogi véleményt kér az Európai Unió Bíróságától arról, hogy a Mercosur-megállapodás összhangban áll-e az uniós szerződésekkel. Ez súlyos vereség Ursula von der Leyen bizottsági elnök számára, aki néhány órával a szavazás előtt még személyesen kérte az EP-képviselőket, hogy támogassák az egyezmény előrehaladását.

Az Európai Bizottság „mélységesen sajnálatosnak” nevezte a parlament döntését, és megalapozatlannak minősítette az indítványban megfogalmazott aggályokat.

A parlament a végső hozzájárulásáról csak az Európai Unió Bíróságának állásfoglalása után szavazhat, ami másfél-két évig is eltarthat. A bíróság ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy „intézményi vagy politikai szükség esetén gyorsíthatja az eljárást”.

Mégis hatályba léptethetik a Mercosur-egyezményt?

Elvileg az Európai Bizottság az uniós szerződések alapján ideiglenesen alkalmazhatná a Mercosur-megállapodás egyes részeit. Ezt támogatja Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is, aki Magyarországon a Tisza Pártot támogatja, amelynek elnökét európai parlamenti mentelmi joggal védik.

„Az Európai Parlament ma nem érdemi álláspontot foglalt el a Mercosurról, hanem egy eljárási kérdésről szavazott. Ez ideológiai okokból történő időhúzás egy sürgősen szükséges megállapodás ügyében. A jelenlegi geopolitikai helyzetben Európa nem engedheti meg magának a bénultságot. A megállapodást most ideiglenesen alkalmazni kell, hogy gazdasági előnyei érvényesülhessenek. A végső szót az Európai Parlament mondja ki az uniós bírósági felülvizsgálat után” – fogalmazott az európai parlamenti szavazás után a pártvezető.