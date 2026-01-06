Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság

Az Európai Unió rendkívüli egyeztetésre hívta össze a tagállamok agrárminisztereit, hogy az utolsó pillanatban megszerezze a támogatást a vitatott EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodáshoz. A tét óriási: a 25 éve tárgyalt egyezmény aláírása napokon belül eldőlhet, miközben több országban a gazdák tiltakozása bénítja a politikai akaratot.

Az agrárminiszterek rendkívüli találkozóján az olasz és francia ellenállás megtörése a fő cél, enélkül ugyanis nem léphet életbe a Mercosur-megállapodás. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Európai Bizottság szerdára rendkívüli egyeztetést hívott össze az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek részvételével, hogy megszerezze a szükséges politikai támogatást az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz.

A találkozó célja elsősorban az ingadozó országok – mindenekelőtt Olaszország – meggyőzése, miután Franciaország és Olaszország tavaly decemberben megakasztotta a megállapodás aláírását.

A két ország akkor azzal indokolta elutasítását, hogy nem kaptak megfelelő garanciákat a gazdák védelmére. A legnagyobb félelem az, hogy a Mercosur-országokból – Brazíliából, Argentínából, Uruguayból és Paraguayból – érkező olcsó mezőgazdasági termékek, különösen a marhahús és a cukor, ellehetetleníthetik az európai termelőket.

A mostani találkozóra mind a 27 tagállam agrárminiszterét meghívták, bár a Reuters szerint egyelőre nem világos, hányan jelennek meg személyesen. A Bizottság részéről az agrár-, a kereskedelmi és az egészségügyi biztos is részt vesz az egyeztetésen, hogy pénzügyi és szabályozási garanciákat kínáljon a bizonytalan kormányoknak.

A Mercosur mellett az uniós agrárium is pengeélen táncol

A tervek szerint hangsúlyos téma lesz az EU közös agrárpolitikájának (CAP) jövője is. A Bizottság ígéretet tehet arra, hogy a következő hétéves költségvetésben megmarad a gazdák védelmére szolgáló, 6,3 milliárd eurós válságalap. Több tagállamot ugyanis aggaszt, hogy Brüsszel összevonná a regionális kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, ami csökkentheti a mezőgazdaságra jutó pénzeket.