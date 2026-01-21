A Mercosur-megállapodás elbukta az első politikai tesztet

Miután több mint két évtized után sikerült leküzdeni a főbb politikai akadályokat, a Mercosur-megállapodás most további késedelmet szenved, amíg az Európai Unió bírósága döntést hoz arról, hogy megfelel-e az uniós szabályoknak. Ez potenciálisan meg is hiúsíthatja az egyezmény végleges jóváhagyását is.

A gazdák folyamatosan tüntettek a Mercosur-megállapodás ellen / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Parlament szerdán szavazott arról a bíróság elé utalásról, és az eredmény a várakozásoknak megfelelően szoros volt: az Euronews tudósítása szerint 334 európai parlamenti képviselő támogatta a beterjesztést, 324 ellenezte, 11 pedig tartózkodott.

A január 17-én aláírt megállapodás, amely több mint 700 millió ember számára hoz létre szabadkereskedelmi övezetet, Európa-szerte ellentmondásos, és több ország, például Franciaország és Lengyelország is ellenezte.

Lehetőség vagy veszély a Mercosur-megállapodás?

A megállapodás támogatói úgy vélik, hogy ez nagy lehetőséget jelent az európai ipar számára, és erősíti az EU geostratégiai pozícióját, különösen az Egyesült Államokkal való folyamatos feszültségek idején.

Ugyanakkor felháborodást váltott ki azokból a mezőgazdasági termelőkből, akik attól tartanak, hogy

az európai piacot elárasztják a dél-amerikai országokból származó olcsó és alacsonyabb minőségű élelmiszerek.

A szerződés azonban nem léphet életbe az Európai Parlament hozzájárulása nélkül – legalábbis elméletileg, mert Brüsszel a leginkább húsba vágó ügyekben is megtalálta a módját, hogy megkerülje a tagállamokat, és erre készült most is. Maga az EP is roppant megosztott a kérdésben, nagyjából fele-fele arányban támogatják és ellenzik a megállapodást.

Mi lesz most?

A bíróság most megvizsgálja, hogy a kereskedelmi megállapodás összeegyeztethető-e az uniós szerződésekkel.

Az Európai Parlament az EU bíróságától vár állásfoglalást / Fotó: AFP

A beterjesztést előterjesztő európai parlamenti képviselők úgy vélik, hogy a megállapodás felosztása, amelynek eredményeként a kereskedelmi rész jóváhagyása kizárólag az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a feladata, az Európai Bizottság taktikája volt, hogy „megakadályozza [a tagállamok] nemzeti parlamentjeinek véleménynyilvánítását a megállapodásról”, és a bírák jogellenesnek ítélhetik.