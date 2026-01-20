Orbán Viktor kőkemény videóüzenetben leplezte le Ursula von der Leyent: ezzel a piszkos trükkel írta alá a Mercosurt – "A gazdákat becsapták, tartsanak ki"

Orbán Viktor határozott üzenetet küldött a Strasbourgban tüntető magyar és európai gazdáknak a közösségi oldalán közzétett videójában. A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság nemcsak a gazdák érdekei ellen döntött a Mercosur-megállapodással, hanem tudatosan meg is kerülte a nemzeti parlamenteket.

Orbán Viktor világossá tette: kiállnak a gazdák mellett, és amíg nemzeti kormány van Magyarországon, a Mercosur-megállapodás nem kap zöldutat / Fotó: Anadolu via AFP

„Na ezért dühösek a gazdák” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában . A miniszterelnök szerint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás nemcsak a gazdák érdekeit sérti, hanem azt az érzést kelti bennük, hogy hülyének nézik és ki akarják cselezni őket.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a szabályok szerint egy ilyen horderejű nemzetközi kereskedelmi egyezményt a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyniuk. Magyarországon ez soha nem fog megtörténni.

Nyilvánvaló, hogy amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást nem hagyjuk jóvá

– jelentette ki.

A kormányfő szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság egy „kisegítő szabály” megalkotásával kerülte meg a nemzeti parlamenteket. Ennek lényege, hogy bár a parlamentek később dönthetnek, addig is alkalmazni lehetne az aláírt megállapodást.

Orbán Viktor szerint ez elfogadhatatlan, mert így a gazdák számára hátrányos és sérelmes döntéseket hoznak demokratikus felhatalmazás nélkül.

A miniszterelnök világossá tette: a strasbourgi tüntetés nem csupán a Mercosur gazdasági következményeiről szól. Sokkal inkább arról, hogy a gazdák úgy érzik, átverték őket, és figyelmen kívül hagyták a nemzeti érdekeket.

Orbán Viktor szerint ezért jogos a tiltakozás, és ezért követelik sokan Ursula von der Leyen lemondását is. „És igazuk is van” – tette hozzá.

A magyar gazdák is a Mercosur-megállapodás ellen vonultak

Több ezer gazda vonult kedden Strasbourgban az Európai Parlament épülete elé. Az európai gazdatársadalom így tiltakozik az Európai Bizottság agrárpolitikája és a Mercosur-megállapodás ellen, amely szerintük súlyos élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz.