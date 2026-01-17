Deviza
Mercosur-megállapodás: tömegesen mehetnek tönkre az uniós gazdák, megszűnhet az élelmiszer-biztonság

Az európai uniós tagállamok minősített többsége a kiterjedt tiltakozási hullám ellenére is elfogadta a Mercosurral kötendő szabadkereskedelmi egyezményt a múlt héten, amelynek nyomán egy 780 millió lakost számláló közös piac jön létre. A Mercosur-megállapodás azonban rengeteg veszélyt jelent az uniós agrártermelőkre nézve, többek között leszorítja a felvásárlási árakat és végső esetben veszélyezteti a gazdák megélhetését. Ezért Magyarország elfogadhatatlannak tartja a megállapodást.
Világgazdaság
2026.01.17, 13:13
Frissítve: 2026.01.17, 15:02

Az Európai Unió (EU) a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, 2024-ben a teljes külkereskedelméből közel 17 százalékkal részesedett, a Mercosur pedig az unió tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt ugyanebben az időszakban. 1991-ben négy dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – hozta létre az úgynevezett Déli Közös Piacot, vagyis a Mercosurt. Ennek az országcsoportnak jelentős a gazdasági súlya: együttesen a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt. Nem véletlen, hogy az unió már jó ideje sürgette a megállapodást ezzel a gazdasági tömörüléssel, hiszen egy ekkora piac megnyitása számos előnyt is magában hordozhat az európai társaságok számára. Az EU és a Mercosur már 25 éve tárgyal az egyezményről, ám az agrárszektor számára nem sikerült megnyugtató eredményeket elérni. Az uniós agrártermelők attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet idéznek elő a Mercosur-országok termelői, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük, mint nekik. Nem véletlen, hogy több ezer uniós gazda vonult be Brüsszelbe a traktorjaikkal, autópályákat foglaltak el, és még számos módon tiltakoztak a Mercosur-megállapodás ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Spanyolországban, Görögországban, Lengyelországban és Írországban is – húzza alá összefoglalójában az Origo.

Mercosur-megállapodás, Polish farmers protest against the Mercosur trade deal in Warsaw
Lengyel gazdák tiltakoznak az uniós agrárpolitikai tervek, a Mercosur-megállapodás megkötése ellen / Fotó: Aleksandra Szmigiel

Mercosur-megállapodás: a viták középpontjában a mezőgazdaság

Az eddigi legtöbb vitát a mezőgazdasági termékek importja generálta, a megállapodás értelmében ugyanis az európai uniós piacra lényegesen nagyobb mennyiségben érkeznének áruk az említett dél-amerikai országokból, mint korábban, ez pedig versenyhátrányba hozná az uniós mezőgazdaságot. 

Az importnövekedésben leginkább érintett termékek között van 

  • a marhahús, 
  • a baromfihús, 
  • a cukor, 
  • az etanol 
  • és a rizs. 

Ezekre a termékekre a megállapodás vámkontingenseket nyitna meg. Mivel azonban a Mercosur-országokban a felsorolt termékek előállítása alacsonyabb költségekkel jár, mint az EU-ban, ezért árnyomás nehezedne az uniós termelőkre, így például a francia, ír, lengyel szarvasmarha-tenyésztőkre és a dél-európai cukorrépa-termelőkre. 

Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője szerint további kérdés, hogy míg az EU-ban szigorú állat- és növényvédelmi előírások betartásával kell a gazdáknak termelniük, addig a Mercosur-országokban jóval lazább rendszer van érvényben. A dél-amerikai államokban olyan növényvédő szereket alkalmaznak még ma is, amelyeket az EU-ban már hosszú ideje betiltottak. 

A szerződésről a két blokk között már negyedszázada folytak a tárgyalások, amelyek egy hosszabb szünet után 2016-ban vettek új lendületet, majd 2020-ban lényegében befejeződtek a társulási megállapodás tárgyalásai. 2025 szeptemberében az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtotta a megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatot, amely azonban heves vitákat generált. Bár Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Románia és Ausztria is ellenezte a szerződést, idén január 9-én az EU-tagállamok szükséges többsége végül megszavazta a Mercosur-megállapodást. Fontos, hogy ez még nem jelent végső ratifikációt: az Európai Parlamentnek is rá kell bólintania, amire várhatóan idén tavasszal kerülhet sor – addig azonban még sok vita várható. 

A megállapodás tartalmaz ugyan bizonyos védintézkedéseket (importkvótákat, védzáradékokat) arra az esetre, ha az import súlyos piaci zavarokat idézne elő az unióban, de ezek alkalmazása jellemzően lassú és túlbürokratizált.

Miért kerülnének veszélybe a magyar gazdák?

A megállapodás a magyar gazdákra is rendkívül negatív hatást gyakorolna a jelenlegi formájában.

A legnagyobb vesztese az egyezménynek az állattenyésztés lenne, különösen a marha- és baromfiágazat.

Az olcsó marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, mindez pedig azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának (például az Alföldön). 

A növénytermesztésben a közvetett negatív hatások érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre. Az ukrán gabona okozta sokk után tehát egy újabb, még nehezebb helyzetet teremtene a kelet-közép-európai, így a magyar piacon is. 

Kicsi az esély arra is, hogy a megnyíló új piacok révén a magyar mezőgazdaság nagyobb profitra tegyen szert. A földrajzi távolság mellett fontos szempont ezzel kapcsolatban az erős helyi verseny a dél-amerikai társaságok között, valamint a magyar márkák ismeretlensége.

A teljes cikket itt olvashatja el

